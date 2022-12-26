Погода на предновогоднюю неделю в Калининграде: дожди, мокрый снег и сильный ветер

Без зонта на улицу лучше не выходить. Фото: Архив "КП"

Предновогодняя неделя в Калининграде ожидается ненастной. Как прогнозируют синоптики, наша область останется во власти атлантических циклонов.

По данным Гидрометцентра России, осадки ожидаются всю первую половину недели. С понедельника по среду в регионе будут идти и дожди, и местами мокрый снег. Ориентиры по температуре воздуха – от +4 до +6 градусов.

Во вторник усилится ветер. Портал rp5.ru оценивает его максимальную скорость на уровне 16 метров в секунду. Ощутимые порывы (до 12 м/с) прогнозируются затем практически ежедневно.

Без осадков должны пройти четверг и пятница. В субботу, 31 декабря, вновь ожидаются дожди. Температура начнет расти. В последний день 2022 года термометры покажут +6 градусов, в саму новогоднюю ночь практически ничего не изменится – за окном будет +5...+6. До утра синоптики обещают слабый дождь.

Атмосферное давление на неделе будет «плавающим» - продолжит расти с понедельника по среду, придет в норму, а затем каждые сутки нас ждут качели (от 760 до 751 и обратно).