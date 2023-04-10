Если болят суставы: ревматолог, профессор, д. м. н. проведет прием пациентов в Калининграде

Лариса Александровна специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов.

28 и 29 апреля «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит Князева Лариса Александровна – врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж работы — более 23 лет.

Лариса Александровна специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др.

При наличии соответствующих показаний выполняет такие манипуляции, как внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов.

Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Является членом областного общества ревматологов г. Курска, г. Тамбова, г. Белгорода, членом Ассоциации ревматологов РФ, членом комиссии экспертного Совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности «Ревматология» и участником др. медицинских ассоциаций РФ.

Доктор является автором более 500 научных публикаций, 5 изобретений, 6 учебников, более 60 учебно-методических пособий, 3 монографий. Под руководством профессора подготовлено 7 к. м. н. и 2 д. м. н.

В каких случаях стоит обратиться к ревматологу?

- При наличии ощущения скованности в суставах, онемении, когда кажется, что они плохо двигаются. Часто этот симптом появляется после пробуждения.

- Обнаружение отека сустава или увеличения его в размере.

- Боль в суставах, сковывающая движения.

При обращении к ревматологу желательно иметь результаты следующих анализов, которые были получены не более двух недель назад:

общий анализ крови (СОЭ);

С-реактивный белок;

ревматоидный фактор;

мочевая кислота;

АСТ, АЛТ.

Узнать подробнее и записаться на прием:

По номеру телефона +7 (4012) 79-00-35.

Через сайт клиники

vk.com/clinic_expert_klg

г. Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. ООО МРТ – Эксперт Калининград