Погода на неделю в Калининграде: потепление до +17, дожди и почти штормовой ветер

Весна продолжает набирать обороты. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 10-16 апреля в Калининграде. Начавшееся потепление никуда от нас не уйдет, при этом ожидаются самые разнообразные метеорологические явления.

Рост температуры продолжится в понедельник и вторник. По данным Гидрометцентра России, термометры покажут +16..+17 градусов. Ожидаются небольшие дожди и падение атмосферного давления – с 767 до 755 миллиметров ртутного столба за сутки.

В среду нас ждет скромное похолодание – днем воздух прогреется «всего лишь» до +11..+13 градусов. Снова пройдут небольшие дожди.

Во второй половине недели температура останется нестабильной, но предпримет попытки подрасти. На выходных предварительные прогнозы обещают +15..+16 градусов. В субботу мы можем оказаться под влиянием циклона, который принесет усиление ветра. Пока что его максимальную скорость оценивают в 18 метров в секунду в порывах.