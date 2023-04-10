Привет из 1979-го: В Калининграде объявились родные молодоженов, послание которых нашли в бутылке возле Форта №5

Бракосочетание состоялось 11 мая 1979 года. Фото: семейный архив.

Старую советскую бутылку из-под шампанского обнаружили во время работ по благоустройству территории у Форта № 5 в Калининграде. Строители наткнулись на нее во время очистки крепостного рва. Бутылку откопали и так бы, наверное, и выбросили в мусор, если бы не один очень внимательный рабочий, который рассмотрел сквозь толстое зеленое стекло содержимое – внутри виднелся маленький сверток!

Это была записка: «11 мая 1979 г. состоялось торжественное бракосочетание Сережи С. и Люды А. Желаем счастья на долгие-долгие годы. Мир вашему дому, вечной молодости и любви!»

За пролетевшие почти 44 года послание прекрасно сохранилось. Фото: Telegram

Историю находки рассказал в своем Телеграм-канале министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который приезжал осматривать благоустройство форта.

- Молодожены, по всей видимости, приехали в 1979 году на форт возложить цветы. Тогда это было традицией, - предположил министр.

Бутылку с запиской передали в историко-художественный музей. Каково же было удивление, когда удалось установить тех, кто оставил бутылку с посланием 44 года назад! В музей обратились родственники Сергея и Людмилы.

- Нам написали дети этих молодоженов, их дочери Мария и Наташа и уже 9 апреля они сами приехали к нам, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе музея.

Родственники сами приехали на Форт №5. Фото: Telegram

Дочери рассказали, что, действительно, 11 мая 1979 года появилась новая супружеская пара – Сергей и Людмила Сауткины. Молодожены решили оставить послание потомкам. И, как оказалось, не зря!

Сергею Сауткину сегодня 71 , а его супруги Людмилы уже, к сожалению, нет в живых…