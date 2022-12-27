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Клуб любознательных27 декабря 2022 14:37

Под Калининградом в болоте нашли немецкий мотоцикл BMW времен Второй мировой войны

По неподтвержденной пока информации, находку уже продали коллекционеру из Москвы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
В таком виде мотоцикл извлекли из болота.

В таком виде мотоцикл извлекли из болота.

Фото: Форум копателей Калининграда

В Калининградской области поисковики обнаружили немецкий мотоцикл BMW времен Второй мировой войны. Фото находки опубликовано на «Форуме копателей Калининграда» во «ВКонтакте» и подписано как снимок года. Действительно, такая находка вполне может претендовать на главную в уходящем 2022-м.

Люди, нашедшие столь интересный артефакт, предпочли не распространяться о мотоцикле и месте его обнаружения.

Как рассказал «Комсомолке» один из калининградских копателей, пожелавший остаться неизвестным, мотоцикл BMW был обнаружен еще осенью. Раритет вытащили из болота.

Мотоцикл оказался в прекрасном состоянии.

Мотоцикл оказался в прекрасном состоянии.

Фото: Форум копателей Калининграда

- Состояние мотоцикла прекрасное, из болота. Хорошо сохранились детали, корпус, колеса со спицами, крылья, номерной знак и шильды. Находка-мечта, что тут говорить! – поделился поисковик.

Интересно, что вместе с мотоциклом откопали и немецкий шлем (предположительно, образца 1940 года) с изображением орла, характерным для люфтваффе – каска принадлежала служащему германских военно-воздушных сил.

Вместе с мотоциклом откопали и немецкий шлем (предположительно образца 1940 года).

Вместе с мотоциклом откопали и немецкий шлем (предположительно образца 1940 года).

Фото: Форум копателей Калининграда

По неподтвержденной пока информации, мотоцикл был продан коллекционеру из Москвы, покупатель забрал раритет менее чем за 100 тысяч рублей.

Наука: Клуб любознательных