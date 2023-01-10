Водитель автобуса получил срок за ДТП с погибшей и ранеными под Янтарным

Авария произошла в районе Поваровки. Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске вынесли приговор водителю рейсового автобуса, который допустил ДТП с погибшей и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Днем 28 июня 2021 года автобус № 120 ехал в сторону Янтарного. В районе поселка Поваровка водитель не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии смертельные травмы получила жительница Москвы, она умерла в больнице. Кроме того, тяжкий вред здоровью причинен пяти пассажирам рейсового автобуса, включая 15-летнюю девушку.

На 51-летнего водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как оказалось, мужчина отвлекся от управления, потому что... фотографировал одну из пассажирок, которая стояла на передней платформе автобуса.

Зеленоградский районный суд приговорил водителя к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения из мест лишения свободы он будет лишен права управлять транспортом в течение 2 лет и 11 месяцев.