Индекс Мосбиржи умеренно снижался после роста в первой половине торгов немотря на продолжавшееся ослабление рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, «Открытие Research»:

На 16:50 мск:

Индекс Мосбиржи: 2536,64 п. (-0,42%)

Индекс РТС: 974,41 п. (-0,96%)

Доллар/рубль: 82,09 (+0,59%)

По состоянию на 16:50 мск 8 из 10 отраслевых индексов находились в минусе и 2 — в плюсе. Наилучшую динамику показывали сектора ИТ (+2,56%) и строительства (+1,19%). Главными аутсайдерами выступали транспорт (-2,18%), химия/нефтехимия (-2,16%) и телекомы (-1,77%).

Лидерами роста среди компонентов индекса Мосбиржи выступали бумаги «Газпрома» (GAZP) и Polymetal (POLY), которые прибавляли по 0,8%. Список аутсайдеров возглавляли бумаги TCS (TCSG) (-4,99%), «Системы» (AFKS) (-3,9%), OZON (OZON) (-3,66%), «Аэрофлота» (AFLT) (-3,47%) и ЭН+ Групп (ENPG) (-3,35%).

Индекс Мосбиржи сильно кратко- и среднесрочно перекуплен, однако пока это не является препятствием для роста. Тем не менее данный фактор создает риски внезапных и глубоких коррекций. Неплохим прогностическим индикатором динамики рынка акций РФ может являться поведение бумаг второго-третьего эшелонов: многие их них продолжают показывать большой процентный рост, однако их число становится заметно меньше. Вполне возможно, что коррекция/консолидация рынка не за горами.

Сбербанк представил сокращенные финансовые результаты по РПБУ за первые три месяца 2023 г.

Из других корпоративных новостей можно отметить финансовый отчет АФК «Система» за IV кв. 2022 г. и полный 2022 г. по МСФО. Консолидированная выручка компании составила 912,7 млрд руб. за счет консолидации результатов Группы «Эталон» с мая 2022 года, а также роста выручки ряда ключевых активов. Скорректированная OIBDA Группы по итогам 2022 года достигла 310,4 млрд руб., чистая прибыль достигла 19,4 млрд руб. преимущественно благодаря росту OIBDA и экономическому эффекту от консолидации Группы «Эталон» (ETLN)и компании «ЮИТ Россия». Капитальные затраты Группы составили 158,6 млрд руб. в 2022 году. Общий объем инвестиций Корпоративного центра по итогам 2022 года достиг 51,9 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 245,2 млрд руб. Остаток денежных средств Корпоративного центра составил 9,8 млрд руб.

По информации «Коммерсанта», глава «Новатэка» (NVTK) Леонид Михельсон обратился в правительство РФ с предложением предоставить ключевому проекту компании «Ямал СПГ» отсрочку по выплате дополнительного объема налога на прибыль за 2022 год, который образовался из-за изменившегося подхода Минфина к учету курсовых разниц.

Общие отгрузки «Белуги» (BELU) в 1 кв. 2023 г. снизились на 7,5% г/г до 3 521 тыс. декалитров, но выросли на 15,8% относительно аналогичного показателя 2021 г. Общие отгрузки в январе и феврале этого года были выше, чем годом ранее. Лучшим в квартале с точки зрения реализации стал март 2023 г. Отгрузки собственных брендов на 14,2% г/г, но возросли на 4,1% к аналогичному показателю 2021 г. Отгрузки партнерских брендов выросли на 22,5% г/г и на 78,7% к аналогичному показателю 2021 г.

Чистая прибыль «Распадской» (RASP) по РСБУ в I кв. 2023 г. снизилась на 78% г/г до 3,75 млрд руб. Выручка снизилась на 27,5% до 8,67 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась в январе—марте на 47,7% до 4,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения снизилась на 75% г/г до 4,7 млрд руб.

Группа «Аэрофлот» в марте 2023 г. увеличила общий объем перевозок на 50,3% г/г до 3,3 млн.

Банк России заявил об устойчивости банковского сектора РФ к росту доходности облигаций на 5 п. п., т. е. к шоку, аналогичному тому, который потряс банковский сектор США. Кроме того, регулятор сообщил о готовности «поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020 и 2022 годов».

Минфин РФ опроверг планы по повышению НДПИ в угольной отрасли в четвертом квартале, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Алексей Сазанов.

Курс доллара к рублю продолжил начатый вчера рост, однако закрепиться выше 82,5 паре не удалось. Ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения «потолка» цен на нефть, в дальнейшем ситуация выровняется, сообщил вчера зампред Банка России Алексей Заботкин.

Пока краткосрочные перспективы рубля оцениваем умеренно негативно. Нижняя граница может быть ограничена 80,00–80,50 в паре доллар/рубль. Риски увидеть попытку уйти выше 85 рублей за доллар (в апреле) пока считаем высокими. Как и риск роста курса CNYRUB до 12,4–12,5. Тем не менее среднесрочные перспективы предполагают возвращение курса USDRUB в диапазон 75–80, но пока нет уверенности в том, что это может произойти ранее второй половины текущего года.

На рынках акций Европы и США сохраняется оптимизм

После длинных выходных европейские фондовые индексы показывали умеренный рост, а Stoxx Europe 600 достиг месячного максимума. Розничные продажи в Еврозоне снизились в феврале на 0,8% м/м и 3,8% г/г, что оказалось несколько хуже консенсус-прогноза.

На 16:35 мск:

Индекс MSCI EM -988,68 п. (+0,16%), с нач. года +3,4%

Stoxx Europe 600 -461,14 п. (+0,48%), с нач. года +8,5%

DAX -15 653,19 п. (+0,35%) с нач. года +12,4%

FTSE 100 — 7 778,61 п. (+0,48%), с нач. года +4,4%

Американский S&P 500 начал торги неподалеку от уровня закрытия понедельника, продолжив консолидацию в области многонедельных максимумов. Сильная пятничная статистика по рынку труда США за март побудила рынок фьючерсов переоценить вероятности сохранения статус-кво / повышения ставки на 25 б.п. на заседании FOMC 3 мая с 50/50 по состоянию на момент публикации данных до нынешних 27/73. При этом рынок полагает, что в июне ФРС возьмет паузу, а уже в июле снизит ставку на 25 б.п. Похоже, что подобный сценарий скорого завершения цикла повышения процентной ставки вполне устраивает инвесторов на рынке акций США.

Вполне возможно, что одним из важных факторов устойчивости рынка акций США является довольно медвежье позиционирование инвесторов, о котором пишут некоторые ведущие банки Wall Street. Наличие большого числа потенциальных покупателей, которые готовы закрывать короткие позиции, фиксируя прибыль на снижении, оказывает поддержку S&P 500 и создает предпосылки для новой волны шорт-сквиза.

При этом фундаментальных причин для роста рынка акций США мы не видим, и полагаем, что в ближайшие месяцы он может продолжить колебаться в широком диапазоне. В среду будут опубликованы цифры по потребительской инфляции за март, которые могут оказать заметное влияние на S&P 500.

На 16:35 мск:

S&P 500 — 4 112,62 п. (+0,09%), с нач. года +7,1%

VIX — 18,99 пт (+0.02 пт), с нач. года -2.68 пт

MSCI World — 2 786,20 п. (-0,15%), с нач. года +7,1%

Нефть ждет повода для направленного движения

Вечером вторника цены на нефть продолжали шестую сессию подряд консолидироваться в узком диапазоне, который был сформирован в начале прошлой недели. Сегодня ожидается публикация краткосрочного прогноза от Минэнерго США, а позже на этой неделе свой отчеты должны опубликовать ОПЕК и МЭА. Эти документы могут прояснить рыночную ситуацию, которая усложнилась после решения ведущих членов ОПЕК+ сократить добычу в мае.

Данное решение оказало влияние не только на уровень рыночных цен, но и на внутреннюю структуру рынка. В частности, во фьючерсах на нефть Brent наблюдается заметное расширение календарных спредов, что указывает на силу рынка.

На 16:35 мск:

Brent, $/бар. — 84,43 (+0,30%) с нач. года -1,7%

WTI, $/бар. — 80,20 (+0,58%) с нач. года -0,1%

Urals, $/бар. — 59,54 (+0,35%) с нач. года -7,0%

Золото, $/тр. унц. — 2 000,56 (+0,46%) с нач. года +9,7%

Серебро, $/тр. унц. — 24,96 (+0,36%) с нач. года +4,2%

Алюминий, $/т — 2 317,00 (-0,71%) с нач. года -2,6%

Медь, $/т — 8 872,00 (+0,82%) с нач. года +6,0%

Никель, $/т — 23 565,00 (+3,36%) с нач. года -21,6%