В Калининградской области «Роснефтегаз» запустил в эксплуатацию новые объекты

«Калининградгазификация», дочернее предприятие АО «Роснефтегаз», ввела в эксплуатацию первые объекты газоснабжения. Фото: АО «Роснефтегаз»

Программа развития газификации Калининградской области реализуется «Роснефтегазом» совместно с региональным правительством и рассчитана на период до 2025 года. За этот период в регионе появятся 19 новых объектов газоснабжения общей протяженностью 386 километров. Межпоселковые газопроводы появятся в 11 муниципальных образованиях региона (Багратионовский, Балтийский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Неманский, Полесский, Правдинский, Славский, Черняховский). В рамках намеченной программы планируется газифицировать 126 населенных пунктов региона и подключить к природному газу более 6300 домов.

А на днях (причем с опережением на полгода) был введен в строй межпоселковый газопровод Заозерье - Поддубное - Черемхово протяженностью 2,8 километра. Это первые объекты в Гурьевском муниципальном округе, которые обеспечили около 300 домовладений возможностью подключиться к газоснабжению, есть новые перспективы по созданию объектов социальной и промышленной инфраструктуры в районе. Строительство газовой инфраструктуры ведет дочернее подразделение компании «Роснефтегаз» (владеет более 40% акций НК «Роснефть») - «Калининградгазификация».

Олег Иванов, департамент развития газового бизнеса НК «Роснефть», член совета директоров «Калининградгазификация». Фото: АО «Роснефтегаз»

Олег Иванов, департамент развития газового бизнеса НК «Роснефть», член совета директоров «Калининградгазификация»:

- Сегодня для нас важный день: «Калининградгазификация» запускает свой первый объект в рамках масштабной программы газификации Калининградской области. Данная программа реализуется по поручению Президента Российской Федерации. Всего будет построено свыше 380 километров сетей, подключено более 6300 домовладений и запущено 19 объектов газораспределения. Сегодня мы присутствуем на пуске первого такого объекта и ожидаем запуска еще одного объекта до конца 2022 года.

Реализация программы развития газификации Калининградской области имеет высокую социальную значимость. Переход на экологичное и недорогое по отношению к другим источникам энергии топливо поможет повысить качество жизни населения, надежность энергоснабжения домов и снизить расходы семей на отопление. При этом газовая генерация гораздо экологичнее угля и мазута, что кратно снижает углеродный след в период пиковых нагрузок.

В настоящее время завершаются работы по строительству межпоселкового газопровода Холмогорье - Совхозное - Ново-Бийское протяженностью порядка 6,5 километра в Правдинском районе.

Олег Иванов отметил большую работу, которую «Калининградгазификация» проводит по социальной догазификации:

- В этом году компания подключила порядка 1800 домовладений, перевыполнив план. С этой точки зрения можно констатировать, что «Калининградгазификация» является одним из лидеров в России по программе социальной догазификации. Ожидается, что к газовой инфраструктуре будут подключены еще порядка 1300 домовладений.

Стоит отметить, что благодаря АО «Роснефтегаз» в Калининградской области решен вопрос энергобезопасности региона. Компания «Калининградская генерация», совместное предприятие АО «Роснефтегаз» и Интер РАО, построила в 2018 году две электростанции суммарной установленной мощностью 312 ГВт.

Новые энергомощности позволили укрепить энергобезопасность Калининградской области, существенно повысили маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.