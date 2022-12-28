Просто копал яму: Житель Калининградской области нашел на огороде клад серебряных римских монет

Монеты датируются предположительно I-III веками нашей эры. Фото: Предоставлено героем публикации

Житель одного из поселков Озерского района Калининградской области ставил забор у себя на огороде. Копал ямы под столбы, и в какой-то момент лопата уперлась во что-то твердое. Камень? Мужчина начал его вытаскивать, а когда очистил от земли, увидел стеклянный блеск.

- Я достал из ямы немецкую консервную банку с крышкой. Внутри были монеты. Наверное, немец припрятал. Я сфотографировал их, но поначалу как-то не придал значения, а позже, когда начал изучать, узнал, что им чуть ли не 2 тысячи лет. Вот тогда я и обрадовался! – рассказал Дмитрий «Комсомолке».

Мужчина, далекий от нумизматики и рынка антиквариата, решил себе серебряные монеты (а это оказалось почти 200 штук римских денариев) не оставлять, а, как и положено, передать клад государству.

- Я хотел, чтобы эти монеты радовали общество, чтобы их в музей отдали. Ну и подумал, какое-то вознаграждение, может, дадут, - говорит Дмитрий.

Сначала Дмитрий не придал находке особого значения. Фото: Предоставлено героем публикации

По его словам, монеты он отвез в Калининград и передал в отделение полиции на улице Яналова.

- У меня на руках и протокол есть о том, что принес им 177 монет. Мне сказали, что позвонят. И вот я жду, что со мной свяжутся. Уже более месяца от них нет никаких известий. Боюсь, что монеты пропадут без вести, - рассуждает Дмитрий. Он говорит, что неоднократно звонил в полицию, но там, мол, о судьбе серебряных монет ничего не знают. - Надо мне туда приехать и выяснить, что к чему. Я знаю, в каком кабинете у меня их приняли…

Клад оценил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

- Конечно, редчайшая находка! Поможем правильно оформить, - пообещал он. - С начала наступающего года сильно активизируемся в общении с МВД. Надо наладить полноценное взаимодействие!

Как рассказал Евгений Маслов «Комсомолке», в уходящем году это уже второй подобный случай. В первый раз речь шла о редком золотом браслете, который также был случайно найден калининградцем.

- Мы попросили МВД о содействии. Прислали им их же нормативный документ о том, как поступать в подобном случае, – Порядок обеспечения сохранности найденных и сданных в ОВД РФ документов, вещей, кладов. Обещали им оказать содействие в проведении экспертизы по оценке браслета. Нам очень хотелось создать позитивный прецедент, чтобы стимулировать к правильному поведению других людей в подобных случаях... До сих пор, с апреля текущего года, мы не получили, как говорится, ни ответа ни привета. Просто за хороших людей обидно...

Сам хозяин клада торопиться с выводами не хочет.

- Думаю, еще рано на полицию грешить, - говорит он и надеется, что в Службе госохраны ему помогут разобраться с кладом и наконец получить полагающийся процент за ценную находку.

От 3000 рублей за монету

- Калининградцу повезло, - говорит автор телеграм-канала «Истории и истории» Алексей Денисенков. – Судя по фотографии, ему попалась целая россыпь серебряных римских денариев, предположительно I-III веков нашей эры. Кажется, там есть монеты, отчеканенные при императорах Августе, Нероне, Адриане, есть монеты с портретом Фаустины – дочери императора Антонина Пия. Но надо все подробно изучать.

По словам Алексея, стоимость денариев у нумизматов начинается примерно от 3 тысяч рублей, хотя чаще всего они продаются дороже – по 5, 10, 20, 30 тысяч. Все зависит от степени сохранности монеты и ее редкости. Но в случае с озерским кладом можно сказать с уверенностью: монеты сохранились очень хорошо.

- Возможно, в этом кладе есть какие-то очень редкие экземпляры, стоимость которых вообще может быть очень высокой, - говорит Алексей. - В Калининградской области денарии находят не сказать чтобы очень редко, однако зачастую состояние монет оставляет желать лучшего. Причем чем позже отчеканена монета, тем, как правило, она хуже сохраняется – серебра-то в ней меньше.

Расплачивались за янтарь?

Как рассказывает Алексей Денисенков, появились денарии на Балтике благодаря торговле янтарем, которую вели населявшие наши края в первые века новой эры эстии – предки пруссов. Они продавали янтарь германским или римским купцам, которые расплачивались за солнечный камень в том числе денариями. От балтийского побережья янтарь вместе с купцами шел вверх по Висле, доходил до современной Чехии, затем Швейцарии и в конце концов попадал в Северную Италию. Там, в крупном городе Аквилее, находился крупнейший рынок янтаря и, по-видимому, ювелирные мастерские, где солнечный камень превращали в украшения.

В Римской империи денарий был мелкой монетой. Первоначально, еще во времена республики, его номинал равнялся десяти медным ассам, отсюда и название – денарий. Один денарий, кстати, получал за сутки службы римский легионер. Содержание серебра в монете с течением веков постепенно уменьшалось, денарий обесценивался. В III веке при императоре Каракалле появилась новая серебряная монета – антониниан, которая равнялась по номиналу двум денариям.