МТС проведет предварительные прослушивания в ГИТИС для калининградских выпускников.

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Стартует образовательный проект для калининградских школьников, который поможет абитуриентам поступить в главный театральный вуз страны. В рамках проекта «Поколение М» в Калининграде пройдут консультации и очные прослушивания для выпускников региона. Самые талантливые участники будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в Москве.

Мастер-класс и отборочные прослушивания проведет народный артист России Борис Морозов. Мероприятия состоятся 18 и 19 апреля во Дворце творчества детей и молодежи г. Калининграда по адресу ул. Сергеева, д. 10. Принять участие в них могут подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Необходима предварительная бесплатная регистрация по ссылке

Для участия в прослушиваниях ребятам предстоит подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. Также надо быть готовым к тому, что преподаватели попросят станцевать или исполнить песню. Перед прослушиваниями будут проведены консультации для всех желающих поступить на актерский факультет. Борис Морозов расскажет о том, как подобрать чтецкую программу, психологически готовиться к экзаменам, оценивать объективно свои силы и правильно выбирать направление развития.

«В прошлом году для выпускников Северо-Запада МТС и ГИТИС провели онлайн-прослушивания. Несколько ребят были рекомендованы на второй и даже третий тур отборочных испытаний. Из-за высокой заинтересованности и большого отклика у калининградских ребят в этом году решено провести очное прослушивание для юных калининградцев. Рекомендации на мастер-классе, живой контакт и поддержка мастера помогут талантливым выпускникам калининградских школ попасть на следующий этап вступительных испытаний и поступить в ведущий театральный ВУЗ страны. Мы рады, что можем дать калининградским подросткам и молодежи дополнительные возможности для реализации и путевку в жизнь», — прокомментировала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

«Замечательно, что «Поколение М» подталкивает нас развивать региональные прослушивания в республиках и областях, кроме тех, где есть собственные актерские школы и театральные вузы. Связано это с тем, что талантливые дети часто вырастают не в самых обеспеченных семьях, и родители не готовы потратить деньги на ничего не гарантирующую поездку на первый отборочный тур творческих прослушиваний в Москву. Поэтому для нас важно провести первый тур в разных концах нашей большой и великой страны. Думаю, что самые талантливые ребята после завершения учебы должны возвращаться в свои родные города, чему способствует проект «Постановки творческими командами в театрах России и в русских театрах за рубежом», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.