Улица Карташева: где ударение ставить будем?

Борьба за уважительное отношение к памяти началась с мемориальных досок. Которых было зачем-то сразу две, при этом на обеих фамилия была написана с ошибкой. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На днях мэрия Калининграда вдруг решила проинформировать общественность о том, что фамилию Героя Советского Союза Константина Карташева, в честь которого названа главная улица в микрорайоне Александра Космодемьянского, следует произносить с ударением на первый слог.

Как уточняется, «толчком к установлению истины» стала начавшаяся реконструкция этой улицы, когда ее название «стало часто фигурировать в информационном пространстве». Работы там начались в 2021 году. Выходит, проблема с употреблением наименования этой улицы возникла всего пару лет назад. А сейчас отцы города во всем разобрались, заодно решив расставить все точки над «i» для прочих горожан.

На самом деле борода у этой истории куда длиннее, а все возможные точки давным-давно расставлены. Впрочем, судите сами.

Бумага с родины героя

Борьба за уважительное отношение к фамилии этого героя, погибшего в бою за Метгетен (ныне – мкр-н А. Космодемьянского), началась еще в 2005 году. И для начала требовалось разобраться не с произношением, а с написанием. Ведь как только у нас не писали (да и пишут): улица Карташова, Карташёва, Корташева…

С подачи неравнодушных граждан сперва властям пришлось взяться за наведение порядка с памятной доской. Точнее, с досками. На улице Карташева их зачем-то было сразу две. Причем на обеих было написано КарташОв. А в довершение издевательства возле каждой доски висело по уличной табличке. На которых было написано «КарташЕв»…

После критической публикации в «Калининградской правде» одну доску сняли, на второй «о» исправили на «е». Было обещано исправить и все неправильные уличные таблички. Но что-то, видимо, пошло не так, и тема заглохла.

Однако не зря говорят: обещанного три года ждут. В 2008-м мэрия вернулась к этой теме. На заседании топонимической комиссии, обсуждая название улицы Старшего сержанта Карташева, еще раз подчеркнули: правильное написание фамилии – Карташев. А вот как же она должна звучать? Дескать, если верить указу о присвоении Карташеву звания Героя Советского Союза, то ударение надо ставить на втором слоге. Но ведь и в таких серьезных документах бывают ошибки…

Точку в дебатах поставил автор этих строк, предъявив комиссии ответ на запрос, который дали в историческом музее поселка Санчурск Кировской области, откуда Карташев родом. Как выяснилось, Константин Яковлевич особенно дорог Санчурскому историческому – со сбора материалов о нем и началось создание этого музея. А ударная буква в фамилии Карташева – первая «а» – сообщила хранитель фондов музея Наталья Шибаева.

Повторное открытие Америки

Таким образом, в здании на площади Победы, 1, еще 13 ноября 2008-го разобрались и с написанием, и с произношением фамилии этого Героя Советского Союза. А еще на том заседании решили сократить наименование улицы, убрав «старший сержант». Не секрет, чем короче название улицы, тем во всех смыслах лучше, удобнее. В данном же случае больше не будет недоразумений из-за самовольных сокращений звания в наименовании. А то ведь сокращали тоже – кто во что горазд.

– Не получится ли в результате обезличивание? – усомнился кто-то.

– А что меняет добавление старший сержант? Благодаря званию вы сразу вспомните, о ком именно идет речь, какой подвиг совершил этот человек? – парировали оппоненты.

В итоге пришли к общему мнению, что обезличивания при сокращении наименования не произойдет. Других Карташевых в топонимах Калининграда нет, путать его не с кем. Кроме того, на улице висит поясняющая памятная доска.

– Итак, кто за то, чтобы новым названием стало «Улица Карташева»? Единогласно…

И вот спустя столько лет – повторное открытие Америки. Да с уточнением, что «к этому единственно верному произношению [КАрташев] в ближайшее время будут приведены и публичные упоминания, и озвучки в автобусах». Хорошо, если так. Только что же мешало сделать это еще в 2008 году? Ну или хотя бы в 2018-м?

20 лет назад:

Вышел из тени

Это сегодня остров Канта в темное время суток буквально залит светом. И уже кажется, что так было всегда. Однако еще 20 лет назад там горели лишь редкие фонари. И вот представьте: 10 апреля 2003-го в 19.45 электрик собора нажимает на кнопку – и древний храм вдруг вырывается из мрака, озарившись огнями…

Таким увидели калининградцы собор вечером 10 апреля 2003-го. Фото: Архив автора

Увидев такое чудо, прохожие замирали на месте, не веря глазам. А потом к собору со всех сторон потянулся народ, желая рассмотреть эту красоту получше. Но в 21.15 – щелк! – и все погасло. Пробное включение подсветки завершилось.

В ходе проверки стало понятно, что кое-что нужно подкорректировать. Однако в общем и целом было ясно, что дело – сделано. Систему подсветки составили 120 прожекторов, закупленные сразу в нескольких странах. Монтаж велся с декабря 2002-го. Заметим, оплатил все собор. Многие не верят, но до 2005 года государство средств на него почти не выделяло. Помогали, конечно, немцы. Однако большую часть денег Игорь Одинцов и его команда сами зарабатывали. Брали подряды на реставрацию других объектов, делали на заказ памятники, мемориальные доски. Наладили производство сувенирной продукции. Стали устраивать концерты. Зарегистрировали как товарный знак изображение собора. И, например, за 2002 год его прибыль составила около 4,5 миллиона рублей.

Кстати, сделав всем красиво (ведь благодаря собору и весь остров стал выглядеть иначе), электроэнергию за подсветку ему тоже пришлось оплачивать самому. Во всяком случае поначалу. Потому что когда все было готово, 90 тысяч рублей в год (какая мощная сумма, да?) в качестве дополнительной статьи расходов чиновники на себя брать не пожелали.

35 лет назад:

Когда полку почетных прибыло

Звание почетного гражданина в Калининграде появилось благодаря космонавтам. 9 июля 1965-го город посетили Алексей Леонов и Павел Беляев. Они-то и стали первыми особо заслуженными горожанами.

Два десятка лет этот список не пополнялся. И снова процесс пошел опять-таки благодаря покорителям Вселенной. 5 апреля 1988-го почетным гражданином стал Юрий Романенко, а 25 мая – еще один земляк-космонавт Александр Викторенко. Тогда же это звание было присвоено Петру Яновскому – командиру группы парламентеров, принявших капитуляцию у последнего коменданта Кенигсберга.

А вот на памятнике землякам-космонавтам почетный гражданин Калининграда Александр Викторенко именной доски пока так и не удостоился. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Возрождение 35 лет назад института почетных граждан было приурочено к первому Дню города, который состоялся 28-29 мая 1988-го.