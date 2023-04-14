Пасха-2023 в Калининграде: расписание служб и освящения куличей

Окроплять пасхальную снедь святой водой в субботу будут практически весь день – примерно раз в час. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году Светлое Христово Воскресение у православных приходится на 16 апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Для сравнения, в прошлом году праздник выпадал на 24 апреля, а в 2021-м – на 2 мая.

Нынешняя неделя называется Страстной, в которой каждый день посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. В Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения — все обряды посвящены подготовке к Христову Воскресению.

Основные события в храмах начнут происходить в субботу, 15 апреля. После утреннего богослужения в течение каждого часа будет проходить освящений куличей и другой праздничной снеди. В Кафедральном Соборе Христа Спасителя на площади Победы, например, освящать будут вплоть до 21.00. Как правило, перед храмом ставят столики, куда подходят священники. График освящения пасхальной снеди в храмах Калининградской области - здесь.

В 23.00 начнется служба, которая называется Полунощница. По ее окончании в 23.45 пройдет Крестный ход, затем ровно в полночь – литургия. Праздничные богослужения в соборе Христа Спасителя совершит по традиции архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

В само пасхальное воскресенье запланированы две службы – утренняя (в 10.00) и вечерняя (в 18.00) литургии. В разных храмах время может отличаться - полное расписание можно посмотреть здесь.

16 апреля в Калининграде организуют рейсы до муниципального кладбища на Балтийском шоссе. Автобусы будут курсировать от Южного вокзала со всеми остановками по городу с 11.00 до 18.00 (на линию выйдут два автобуса). Такой же маршрут запустят на Радоницу, 25 апреля. ГИБДД предупреждает водителей, что в районе проспекта Мира и ул. Менделеева, на 16-м километре Балтийского шоссе и на Тенистой аллее в районе Свято-Никольского женского монастыря для обеспечения безопасности будут выставлены знаки «Остановка запрещена».

КСТАТИ

Вместе с Пасхой традиционно завершается Великий пост. Самый строгий его отрезок выпадает как раз на эту неделю. В Страстную пятницу верующие от пищи воздерживаются до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу разрешена горячая пища без масла. Есть категории людей, которым Церковь разрешает не поститься: это болеющие или пожилые люди, а также дети до семи лет.