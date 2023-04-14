Авиатуры из Калининграда на майские: в Санкт-Петербург за 14 тысяч, в Казань – за 35

Воздушное сообщение сегодня связывает нас с двумя десятками городов. Фото: Александр Подгорчук

С конца марта аэропорт «Храброво» перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое сохранится до 28 октября. Из Калининграда теперь выполняются рейсы 13 авиакомпаний по двум десяткам направлений. В преддверии майских праздников мы изучили географию полетов и приценились, во сколько обойдутся некоторые авиатуры.

Северная столица – вне конкуренции

В лидерах по популярности был и остается Санкт-Петербург. Авиабилеты в Питер на 1-5 мая обойдутся в 14 тысяч рублей на одного человека туда-обратно.

Безусловно, можно самостоятельно купить билеты и экскурсии, съездить в Петергоф и сходить в Эрмитаж, а вечером гулять по Невскому проспекту. А можно - обратиться в турфирму, где вам подберут пакетный тур. Например, есть тур в город на Неве на три дня - с 6 по 8 мая. Без билетов на самолет или поезд отдых обойдется в 14-16 тысяч на человека (в стоимость входит проживание с завтраком, экскурсии, трансфер и услуги профессионального гид). За эту сумму вас сводят в Эрмитаж, свозят в Петергоф, к Петропавловской крепости. Так же в цену входит обзорная экскурсия по городу, посещение Исаакиевского собора и теплоходная прогулка по каналам города.

Отдельно турфирмы предлагают экскурсионный тур, приуроченный ко Дню Победы. Ориентируйте, соответственно, на 9 мая и соседние даты. За те же 13-14 тысяч рублей (это размещение в трехзвездочном отеле, перелет до Питера оплачивается отдельно) вам покажут исторические места и достопримечательности, связанные с подвигом советского народа в годы войны. А еще вы побываете на крейсере «Аврора», киностудии «Ленфильм», в Петергофе и Кронштадте. За такую же программу, но с размещением в отеле категории «5 звезд» придется заплатить уже 20-22 тысячи рублей.

По волнам и весям

Из совсем необычного – круизы по рекам России. Не надо пугаться погоды, поскольку в мае это направление как раз открывается и у вас есть шанс погреться в лучах весеннего солнца на палубе. К примеру, 2 мая отправляется в пятидневный круиз из Казани в Москву теплоход «Александр Суворов».

Добраться до Казани прямым рейсом из Калининграда – 12,5 тысячи рублей. Сам тур в зависимости от класса каюты стоит от 37 тысяч рублей на человека. За эти деньги вы получаете отдых на прекрасном теплоходе, полное питание и набор туристических развлечений. В пути судно делает несколько остановок – прямо в порту вас ждут автобусы с гидами, которые провезут по городу, музеям и достопримечательностям. Остановиться предстоит в Нижнем Новгороде, Городце, Ярославле, Мышкине и, наконец, в Москве.

Такие речные круизы были всегда, но в последние годы стали особенно популярны. Кататься по рекам России можно до двух недель. И речь здесь не только об экскурсиях. Как рассказывают гиды и турфирмы, существуют тематические круизы с развлекательной программой. То есть вы не просто плывете, а слушаете концерты и стенда-ап выступления артистов, дегустируете вина, танцуете и всячески наслаждаетесь отпуском.

Например, есть такой новейший теплоход «Мустай Карим». Это судно люксового класса, эдакий пятизвездочный отель на воде. На него порядок цен уже другой. Тур на 8 дней по маршруту «Казань-Уфа-Казань» обойдется минимум в 160 тысяч рублей на человека. Да, весьма дорого, но, говорят, места разбирают уж очень быстро.

Нет денег на круизы? Тогда просто слетайте в мае в Псков. Милый город с музеями, хорошими отелями и кафе. Перелет из Калининграда обойдется с 3 по 7 мая (туда-обратно) в 16 тысяч рублей на одного человека с багажом. В Казань с 1 по 6 мая на одного человека туда-обратно - 35,5 тысячи рублей.

Минск или Анталья?

Если говорить про заграничные направления, из Калининграда сейчас без проблем можно улететь в Турцию. Рейсы выполняются 4 раза в неделю, лететь 3,5 часа без пересадок. С 1 июня собираются запустить ежедневные чартеры.

В мае в Турции море еще прохладное, но в каждом отеле есть теплые бассейны. Весенний отдых рекомендуют тем, кто не переносит сильную жару. В мае как раз очень хорошо путешествовать по Турции с экскурсиями.

Однако туров за 300 долларов уже давно нет, можете не мечтать. Курс поднялся, цены подросли. Кроме того, теперь в стоимость проживания включен туристический налог. Так что и цены за номер в гостинице подлетели. Недельный отдых на майские праздники на двоих в отеле 5 звезд в Анталье обойдется от 125 тысяч на двоих.

Еще одно зарубежное направление, которое доступно на сегодняшний день для калининградцев – Беларусь. Если вы никогда не были в Минске, то, возможно, сейчас есть неплохая возможность туда съездить. Авиакомпания «Белавиа» выполняет прямые рейсы из Калининграда в Минск. Перелет с 1 по 4 мая (билет туда-обратно) обойдется на человека в 20 147 рублей. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Проживание в пятизвездочном отеле в центре Минска будет стоить на двоих 33тысячи рублей за три ночи. Гостиница уровня трех звезд в столице Беларуси за эти же дни - 15-20 тысяч рублей.

Дома ждем 2 миллиона гостей

Калининград в пандемию, наряду со многими регионами, активно принимал туристов из «большой России». К Все мы помним, как взлетели цены на недвижимость, потому что, отдохнув в Зеленоградске, жители Москвы или Питера спешили обзавестись квартиркой у моря. Сейчас активность в этом направлении несколько снизилась. А вот туристы к нам как ехали, так и едут.

В этом году власти Калининградской области ожидают почти 2 миллиона гостей. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Но, по его словам, многое зависит от погоды. Мол, глубина бронирования очень низкая. Нет такого, что люди планируют отпуск за три месяца и заранее берут билеты. Как правило, туристы из регионов покупают билеты на самолет за пару недель максимум, то и вообще за пять дней. В общем, если в Калининграде будет солнечно и тепло, полетят к нам. Если будет дождливо, то повезет условному Новгороду или Казани.

Впрочем, директор региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко считает, что наша область в принципе не готова принять миллионы отпускников.

- Сначала нужны количественные показатели: средства размещения, количество ресторанов. Калининградская область на сегодняшний момент не готова принять 10 миллионов туристов. Разорвут! Готова ли инфраструктура? - отмечала Тесленко в эфире передачи «Реальный сектор» на «Бизнес ФМ».

КОНКРЕТНО

Города, в которые есть рейсы из «Храброво»

Анталья

Архангельск

Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Казань

Москва

Минск (Беларусь)

Мурманск

Нижний Новгород

Новосибирск

Оренбург (с 29 апреля)

Пермь

Петрозаводск

Псков

Самара

Санкт-Петербург

Череповец

В расписании возможны изменения. Уточняйте информацию перед планированием полета.