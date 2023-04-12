Мировые рынки растут на данных о замедлении инфляции в США в марте

Комментирует ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, «Открытие Research»:

Индекс Мосбиржи проводит довольно спокойную сессию, консолидируясь в узком — примерно однопроцентном — диапазоне после вчерашнего снижения. Объем торгов заметно сократился (28,9 млрд руб. по состоянию на 16:05 мск против 82,4 млрд руб. по итогам вторника).

На 16:15 мск

Индекс Мосбиржи: — 2548,51 п. (+0,58%), с нач. года +18,31%

Индекс РТС: — 976,99 п. (+0,37%), с нач. года +0,66%

Доллар/рубль: — 82,15 (+0,22%), с нач. года +17,53%

8 отраслевых индексов находились в плюсе, 2 — в минусе. Наилучшую динамику показывали металлы/добыча (+1,45%), химия/нефтехимия (+1,12%) и транспорт (+0,98%). Отставали ИТ (-1,53%), строители (-1,01%) и финансы (+0,19%).

Индекс Мосбиржи сильно кратко- и среднесрочно перекуплен, и проявившийся вчера интерес к фиксации прибыли создает предпосылки для того, чтобы ближайшие дни и недели рынок акций РФ провел в коррекции/консолидации. Дополнительное давление на него может оказать вполне возможный коррекционный рост рубля, который, напротив, сильно перепродан.

Поддержку индексу Мосбиржи в ближайшие дни может оказывать улучшение внешнего фона, включая рост цен на нефть.

День небогат на корпоративные события: ожидается, что СД «Совкомфлота» (FLOT) и «ЭЛ5-Энерго» (ELFV) озвучат рекомендации по дивидендам за 2022 г.

Кроме того, Группа компаний Softline (SFTL) представила финансовый отчет по МСФО за 2022 год: оборот превысил 70,6 млрд руб., валовая прибыль выросла до 12,3 млрд руб. (+3,3% г/г), валовая рентабельность увеличилась до рекордных для компании 17,4%, скорректированная EBITDA составила 2,6 млрд руб.; рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 20,1%., чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб., показав практически семикратный рост в сравнении с 2021 г., чистый долг компании на конец 2022 года составил 1,7 млрд руб., что составляет 0,7x к скорректированной EBITDA.

Правительство одобрило продажу доли в 27,5% ООО «Сахалинская энергия» «Новатэку» (NVTK) за 94,8 млрд рублей, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Транспортная группа FESCO (FESH) поставила третье судно для работы на регулярной линии FESCO VIETNAM DIRECT LINE между Россией и Вьетнамом, тем самым увеличив её вместимость на 44%, до 2 300 TEU, сообщила компания.

Рынки акций развитых стран растут после данных об инфляции в США за март

Темпы роста потребительской инфляции в США в марте замедлились до 0,1% м/м, 5,0% г/г с 0,4% м/м, 6,0% г/г, что ниже консенсуса на уровне 0,2% м/м, 5,1% г/г. Темпы роста базового ИПЦ, за которым внимательно следит ФРС, замедлились до 0,4% м/м, с 0,5% м/м, но ускорились до 5,6% г/г с 5,5% г/г. Впрочем, оба этих показателя в точности соответствовали ожиданиям рынка.

На этом фоне доходности гособлигаций США заметно снизились, европейский фондовый бенчмарк Stoxx Europe 600 поднялся в область многомесячных максимумов, а фьючерсы на S&P 500 подскочили до двухмесячного максимума.

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятности ее сохранения на уровне 4,75–5,00% / повышения на 25 б.п. на заседании FOMC 3 мая в 31% / 69%. Таким образом, оценка вероятности повышения ставки несколько снизилась, но продолжает заметно превышать 50%.

На 15:55 мск:

Индекс MSCI EM -996,25 п. (+0,77%), с нач. года +4,2%

Stoxx Europe 600 -464,12 п. (+0,50%), с нач. года +9,2%

DAX -15 746,66 п. (+0,58%) с нач. года +13,1%

FTSE 100 — 7 843,01 п. (+0,74%), с нач. года +5,3%

S&P Futures — 4160,50 (+0,58%), с нач. года + 6,83%

Нефть пытается выйти вверх из узкого многодневного коридора

Вчера цены на нефть вернулись в область вершины многодневного торгового диапазона, в котором провели всю прошлую и половину этой недели. А после публикации данных о замедлении темпов роста потребительской инфляции в США в марте котировки вышли из него вверх.

С технической точки зрения это — важное событие, которое может задать рынку тренд как минимум на ближайшие дни. Однако то же самое будет справедливым и в случае провала попытки уйти выше и возвращения в диапазон.

Сегодня ночью API сообщило о том, что коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на неделе до 7 апреля на 1,4 млн баррелей. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов, предполагает, что цифры Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером, покажут снижение данного показателя на 1,04 млн баррелей. Предполагается, что запасы бензина и дистиллятов также сократились.

Экспорт нефти из Курдистана через Турция пока не возобновился, пишет Bloomberg. А морской экспорт нефти из РФ сокращается, и на прошлой неделе данный показатель впервые за восемь недель опустился ниже 3 млн б/с, сообщило вчера агентство со ссылкой на данные по движению танкеров. Данные факторы позитивны для цен на нефть.

На 15:55 мск:

Brent, $/бар. — 86,20 (+0,69%) с нач. года +0,3%

WTI, $/бар. — 82,09 (+0,69%) с нач. года +2,3%

Urals, $/бар. — 61,27 (+1,26%) с нач. года -4,3%

Алюминий, $/т — 2 307,50 (+0,22%) с нач. года -3,0%

Медь, $/т — 8 863,50 (+0,10%) с нач. года +5,9%

Никель, $/т — 23 240,00 (-0,99%) с нач. года -22,7%

Золото вернулось в область многомесячных максимумов, а серебро ушло выше

Цены на золото и серебро заметно выросли утром, к обеду отыграли почти весь этот рост, а после публикации данных по инфляции в США за март получили новый импульс к росту. Благодаря этому золото протестировало область многомесячных максимумов, сформированных 5 апреля около $2030 за унцию, а серебро ушло к новым многомесячным максимумам выше $25,5 за унцию.

Напомним, что, по данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсах и опционах на золото достигла на неделе до 4 апреля годового максимума, а в серебре — 9-недельного максимума. Подобное бычье позиционирование спекулянтов и общая перекупленность драгметаллов может замедлить дальнейший рост котировок.

Фактором поддержки для драгметаллов и рынка сырья в целом может стать слабость доллара.

На 15:55 мск:

Золото, $/тр. унц. — 2 020,23 (+0,83%) с нач. года +10,8%

Серебро, $/тр. унц. — 25,47 (+1,61%) с нач. года +6,3%