«Домашке» здесь не место: как прижилась «Умная продленка» в калининградских школах

В проекте сегодня принимают участие 35 376 ученика 1-4 классов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С осени прошлого года по инициативе губернатора Антона Алиханова в школах региона реализуется проект по дополнительному образованию «Умная продленка». Его основные задачи – максимально приблизить учащихся к дополнительному образованию, дать возможность всем детям посещать бесплатно те кружки, которые они захотят выбрать, вне зависимости от фактической стоимости обучения, а также помочь ребятам реализовать их интересы и возможности. О том, как продвигается дело, рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

Роботы в приоритете

- Светлана Сергеевна, сколько детей и какого возраста посещают «Умную продленку» сегодня?

- В проекте принимают участие 35 376 учеников 1-4-х классов, что составляет 68,5% от общего количества обучающихся в начальных школах нашего региона. Каждый школьник может выбрать две программы и получать дополнительное образование 4 часа в неделю.

- Какие направления оказались особенно востребованы?

- В общеобразовательных организациях реализуются 4 программы: техническая, физкультурно-спортивная, художественная и социально-гуманитарная (иностранные языки). Выбирались они организациями на основании анализа востребованности у детей и родителей в конкретной общеобразовательной организации. То есть в каждой школе предварительно проводились соответствующие опросы. Наиболее популярными стали программы по робототехнике, компьютерному программированию, 3D-моделированию, мультипликации. А еще - оздоровительная гимнастика, баскетбол и другие спортивные секции; театр, пение, рисование, декоративно-прикладное искусство; английский и немецкий языки. В школах, оборудованных бассейном, организованы занятия по плаванию.

Отзывы – только положительные

- Каков объем финансирования проекта?

- В этом году из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. Финансовые средства расходуются на реализацию дополнительных общеобразовательных программ: оплату труда педагогических работников, приобретение необходимого инвентаря и оборудования, расходных материалов.

- Возможно ли включение в «Умную продленку» модуля, в рамках которого ученики выполняли бы домашнее задание под присмотром и с участием педагога? Такое пожелание можно услышать от родителей, чьи дети добираются на уроки на школьных автобусах, особенно из отдаленных поселков. По мнению пап и мам, их чада слишком много времени находятся в школе, а по возвращении домой еще по несколько часов готовятся к занятиям. У несовершеннолетних в итоге получается очень длинный «рабочий день». Это выматывает, времени на отдых остается явно недостаточно.

- «Умная продленка» – это проект в сфере дополнительного образования. Поскольку оно направлено на развитие индивидуальных способностей и талантов детей и обеспечение профессиональной ориентации, то программы допобразования, реализуемые в рамках проекта, не дублируют содержание программ общего образования и не являются программами групп продленного дня, где осуществляется присмотр и уход за детьми, реализуются подготовка домашних заданий и культурно-массовые мероприятия.

- Как вы оцениваете отдачу от нововведения?

- В декабре прошлого года региональным министерством образования был проведен мониторинг эффективности реализации проекта «Умная продленка». В результате выяснилось, что более 90% опрошенных родителей (или других законных представителей) школьников высказывают положительные отзывы. Ребята получили возможность получать дополнительное образование в общеобразовательной организации, что имеет положительный социальный эффект. Поскольку трудовая занятость многих родителей не позволяет обеспечить детей, учащихся в начальных классах, дополнительным образованием в связи с удаленностью обучающих организаций от места обучения и проживания школьников. При формировании проекта целевым показателем был заявлен охват не менее 60% учеников начальных классов программами дополнительного образования. Фактическое перевыполнение данного показателя свидетельствует о том, что «Умная продленка» востребована и эффективна.

И о будущем

- Планируется ли что-то менять, добавлять в реализуемый проект в новом учебном году?

- Запланирована доработка и обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в рамках проекта, а также разработка новых программ в соответствии с интересами и склонностями обучающихся, пожеланиями их родителей. Хочу напомнить, что помимо вышеуказанного проекта в Калининградской области программы дополнительного образования реализуются в 118 организациях государственной, муниципальной и частной формы собственности, а также в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. В единой информационной системе «Навигатор в дополнительном образовании Калининградской области» размещено более 7 тысяч программ. У детей и молодежи есть возможность выбора формы и места занятий по дополнительному образованию в соответствии с их потребностями, способностями и интересами, развития творческого потенциала и личностного роста.

КОНКРЕТНО

Айтишники в «кубе»

В школе № 4 имени Носова Балтийска участники проекта «Умная продленка» посещают серию уроков «Топ-10 новых IT-профессий» по блокам среди обучающихся 2-4-х классов. Целью таких занятий стало повышение интереса ребят к сфере высоких технологий и мотивация к приобретению технических знаний и навыков, необходимых каждому человеку для успеха и самореализации в жизни в XXI веке. На уроках дети знакомятся с такими профессиями, как мультипликатор, графический дизайнер и дизайнер виртуальной среды, программист, разработчик компьютерных игр и другими. Школьники, заинтересованные в дальнейшем изучении IT-технологий и успешно осваивающие программу «Мир информатики», после окончания ее реализации смогут продолжить обучение в Центре цифрового образования детей «IT-куб», который открыт в Балтийске с 2021 года.