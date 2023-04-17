Сокровища калининградских музеев: На борту «Иммануила Канта» по следам Петра Первого

Во время экскурсии можно посмотреть с воды на остров Канта. Фото: Платон ЕГОРОВ

Сегодня мы отправимся на необычную экскурсию. 12 апреля в честь Дня космонавтики и собственного дня рождения Музей Мирового океана решил пригласить журналистов на увлекательную прогулку по воде.

- Это новый маршрут, который мы хотим представить. Он называется «Над Новою Преголей, где Петр ступал!» и посвящен, как вы понимаете, Петру Первому и его посещению Кенигсберга, - говорит Денис Миронюк, заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана». - Мы пройдем на катере по реке, посмотрим достопримечательности, которые находятся на берегу – башни Фридрихсбургских ворот, бывшее здание биржи, Кафедральный собор, Рыбную деревню… Прибудем к бастиону «Литва», который не так давно стал частью нашего музея. А после этого – пешая прогулка по Литовскому валу до Королевских ворот, где у нас развернута экспозиция, посвященная в том числе Великому посольству.

С погодой в тот день повезло – тепло и солнечно. С лодкой тоже – прогулочный катер «Иммануил Кант» оказался и симпатичным, и вполне комфортным.

Прогулочный катер «Иммануил Кант» оказался и симпатичным, и вполне комфортным. Фото: Платон ЕГОРОВ

- Поехали! – крикнул капитан и взмахнул рукой.

«Иммануил Кант», утробно урча, мягко отошел от причала на набережной Исторического флота.

ПОД МОСТАМИ, МИМО СОБОРА, В СТОРОНУ ТАПИАУ

- Мы пойдем почти по тому маршруту, по которому следовал русский царь, ведь впервые он, в отличие от других членов Великого посольства, попал в Кенигсберг по морю, - поясняет методист Музея Мирового океана Даниил Пиганов. – И первая точка –Фридрихсбург.

Некогда крепость Фридрихсбург защищала Кенигсберг с моря. Именно в этой крепости Петр в 1697 году обучался азам артиллерийского дела, начинал осваивать искусство фортификации и познакомился с фейерверками. От форта, который помнил поступь русского царя, сегодня ничего не осталось, причем разобрали крепость очень давно – еще при немцах. Но сохранились Фридрихсбургские ворота, построенные в XIX веке. Сейчас здесь также находится экспозиция Музея Мирового океана, посвященная корабельному делу.

- К сожалению, с реки нам видны только башни Фридрихбургских ворот, поэтому настоятельно рекомендую посетить этот объект отдельно, - говорит Даниил Пиганов.

«Иммануил Кант» домчал нас почти до двухъярусного моста, где идет активное строительство моста-дублера и торчат высокие подъемные краны, там развернулся и направился в противоположную от открытого моря сторону.

- Вот, видите, наши знаменитые научные суда – «Витязь», «Космонавт Пацаев», новый корпус «Планета Океан», плавучий маяк «Ирбенский»… А перед глазами Петра была совсем другая картина. Ведь именно здесь, на берегах Прегеля, располагался старый порт Кенигберга. Порт в том месте, где он находится сейчас, был построен лишь в прошлом веке, - объясняет методист музея.

Конечно, человеку, не лишенному фантазии, представить старый порт не составит труда. А вот на острове Канта и сейчас стоит здание, которое русский царь наверняка видел – Кафедральный собор. Правда, теперь вокруг собора деревья, а в конце XVII века была плотнейшая застройка. Здесь был Кнайпхоф – один из трех городов, образовавших в конце концов Кенигсберг.

Идем дальше. Ныряем под Медовый мост, затем под Деревянный (некоторые краеведы называют его Дровяным), движемся в сторону Гвардейска, бывшего Тапиау. Но так далеко, разумеется, не доходим. Приблизительно через 20 минут после начала водной прогулки «Иммануил Кант» швартуется возле приземистого здания из красного кирпича, вдоль которого выставлены, словно на продажу, белоснежные катера. Здесь находится первая цель нашего путешествия - бастион «Литва».

Бастион «Литва» - приземистое здание из красного кирпича, вдоль которого выставлены, словно на продажу, белоснежные катера. Фото: Платон ЕГОРОВ

СТРОИЛИ, НО НЕ ДОСТРОИЛИ

- Вообще-то бастион – это громко сказано. Сам бастион немцы так и не достроили. А то, куда мы сейчас пойдем, - это правый капонир бастиона, - поясняет Даниил Пиганов. – Именно здесь Петр Первый продолжил знакомиться с фортификацией Кенигсберга. Правда, в то время никакой кирпичной крепости, как сейчас, не было, а существовало лишь дерево-земляное сооружение.

Посетителей принимает правый капонир бастиона. Фото: Платон ЕГОРОВ

Именно из дерево-земляных укреплений состоял первый по счету оборонительный вал Кенигсберга, окольцевавший город в 1620-е годы. Где-то возле будущего бастиона «Литва» путь лодок и судов по Прегелю преграждало так называемое Литовское бревно, простенькое сооружение, состоявшее из нескольких, соединенных цепью дилинных и массивных бревен - что-то вроде шлагбаума на воде.

- Рядом находился таможенный пост, и все, кто хотел по реке попасть в Кенигсберг, должны были заплатить определенную сумму, - говорит Пиганов.

В середине XIX века началось строительства нового кольца укреплений – более основательного. Именно тогда появилось большинство крепостных сооружений, которые мы хорошо знаем. Это - городские ворота (Королевские, Фридландские, Закхаймские и другие), казарма «Кронпринц», башни «Врангель» и «Дона», бастион «Грольман»… В те же годы строился и бастион «Литва». Строился, но так и не достроился. И в боевых действиях бастиону принять участия не довелось. Уже в начале XX века военное сооружение перепрофилируют: в здании размещается «гребная база» университета Альбертина. С 1933 по 1945 год в бастионе находился склад торпед, после войны старинные казематы и окружающую территорию занимал яхт-клуб Балтийского флота. Потом началась эпоха запустения, которая продолжалась вплоть до 2022 года, когда «Литву» передали Музею Мирового океана.

В СТАРИННЫХ КАЗЕМАТАХ

- Для нас это интереснейший объект – выход к воде, будущие помещения для экспозиций и хранения нашего малого флота, новая страница в рассказе о фортификационных сооружениях города, - рассказывает Денис Миронюк. - Много лет это здание было закрыто и оставалось для калининградцев и гостей города некоей «terra incognita». Сегодня мы включили его в маршрут новой экскурсии и хотим рассказать о его истории и перспективах нашим посетителям.

С 29 апреля в бастион «Литва», по словам Дениса Миронюка, сможет попасть с экскурсией каждый желающий. Пока раз в неделю – по субботам. Но это только начало.

Экспонатов здесь пока практически нет, разве что несколько стендов, рассказывающих об истории фортификации Кенигсберга, но само место заслуживает пристального внимания и тщательного изучения. Практически не тронутая временем и деятельностью человека старинная крепость.

Поднимаемся по лестнице на второй этаж приземистого здания. Попадаем в просторную галерею с массивными сводчатыми потолками, с двух сторон - позиции для артиллерийских орудий. Сверху, над бойницами, сохранились крюки, которые использовались для подачи боеприпасов.

На втором этаже гостей встречает неожиданно просторная галерея с массивными сводчатыми потолками. Фото: Платон ЕГОРОВ

- Капонир отличается от полукапонира тем, что из него можно было вести фланкирующий огонь, то есть стрелять в обе стороны, - поясняет Даниил Пиганов.

Дальше по узкому коридору попадаем в небольшой зал, расположенный немного на отшибе. Некогда здесь располагался пороховой погреб. В стене – три маленьких отверстия, сквозь которые в помещение попадал свет. Заходить в пороховой склад с фонарем категорически запрещалось – это могло обернуться фатальными последствиями для всей крепости.

- А вот это загадочный объект, - Даниил Пиганов показывает ниши в стене, напоминающие то ли камин, то ли печку, то ли нечто среднее.– Мы до сих пор гадаем, что это такое. Версий несколько, вплоть до самых невероятных.

- Может, это замурованное начало подземного хода?

- Не думаю. На мой взгляд, это все-таки элемент системы отопления форта. В центральной нише стояла печка, типа буржуйки, а соседние ниши могли быть предназначены для складирования дров, - предполагает Даниил Пиганов.

Нет сомнения, что со временем бастион превратится в очень интересный экспозиционный комплекс, где, по словам Дениса Миронюка, разместится часть фондохранилища музея. Рабочее название будущей постоянной выставки – «Эта территория называется акватория».

- Мы провели в бастионе большую работу, огромное спасибо волонтерам, с помощью которых были очищены значительные площади, - рассказывает Денис Миронюк. – Сейчас продолжается инженерно-техническое обследование объекта. Нам нужно четко понимать, как какие помещения мы можем использовать. Ждем от специалистов списка первоочередных работ, чтобы приступить к реконструкции.

ЧАЕПИТИЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ

После осмотра бастиона начинаем подъем по Литовскому валу. Проходим мимо очень длинного немецкого дома из красного кирпича. Возле одного из подъездов – остатки какого-то загадочного сооружения.

- Можно сказать, это довоенный фонтан для братьев наших меньших, - объясняет Даниил Пиганов.

А рядом кто-то из жильцов длинного дома решил продолжить традицию и сделал симпатичную инсталляцию, посвященную современным котикам.

Длинный дом упирается в Закхаймские ворота, где сегодня расположено арт-пространство и проходят интересные выставки. А через квартал от Закхаймских – Королевские ворота, можно сказать, парадные городские ворота Кенигсберга.

- Калининградцы со стажем прекрасно помнят, как выглядели ворота до 2005 года. Они серьезно пострадали во время боевых действий весной 1945 года, и вид был довольно удручающий. Но к 750-летнему юбилею города памятник отреставрировали, скульпторы Эрмитажа восстановили барельефы прусских королей. И теперь здесь, как вы прекрасно знаете, историко-культурный центр «Великое посольство», один из объектов Музея Мирового океана, - говорит Даниил Пиганов.

Королевские ворота были построены в середине XIX века по проекту известного немецкого архитектора Фридриха Штюлера в популярном в то время неоготическом стиле. Закладка ворот состоялась 30 августа 1830 года в присутствии короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV.

- Образ королей – главная сюжетная линия нашей экспозиции, - говорит Ольга Акимова, научный сотрудник Музея Мирового океана.

Действительно, монархов в том или ином виде в экспозиции немало. Впрочем, познакомиться здесь можно не только с королями. В одном из залов продемонстрирован быт жителей Кенигсберга. Причем представлена экспозиция в виде довоенной аптеки. Баночки, скляночки с надписями на немецком, старинный кассовый аппарат, зловещая фигура чумного доктора с острым клювом…

- Эту экспозицию мы открыли в 2016 году, и во время пандемии она оказалась очень популярной, - продолжает Ольга Акимова.

Экспозицию в виде довоенной аптеки украшает старинный кассовый аппарат. Фото: Платон ЕГОРОВ

В центральном зале Королевских ворот снова встречаемся с русским царем. Здесь находится изящный бронзовый бюст Петра Первого – подарок Государственного Эрмитажа.

Бюст Петра Первого – подарок Государственного Эрмитажа. Фото: Платон ЕГОРОВ

Рядом – фигура еще одного знаменитого человека: Иммануил Кант, кажется, объясняет гостям, как правильно заваривать чай… Значительная часть экспозиции посвящена Семилетней войне и периоду, когда Восточная Пруссия находилась под управлением российской короны.

Иммануил Кант, кажется, объясняет гостям, как правильно заваривать чай Фото: Платон ЕГОРОВ

- А вот в этом месте при реконструкции ворот археологи сделали двухметровый раскоп и наткнулись на булыжную мостовую XVIII века. После этого появились разговоры, что там же был обнаружен след сапога русского солдата, - улыбается Ольга Акимова. – Такая вот интересная легенда.

В паре десятков метров от Королевских ворот - секретное помещение. Это расположенная рядом потерна – подземелье, которое буквально вгрызается в Литовский вал. «Вгрызаемся» и мы. Попадаем в довольно просторное и неожиданно светлое помещение. У стен – экспонаты, посвященные Наполеоновским войнам 1807 – 1813 гг.

- Хотите найти хвост прусского кота? Тогда вам сюда, - сотрудница музея приглашает участников экскурсии пройти в очень узкий подземный ход.

Друг за другом ныряем в полную темноту, еле-еле продвигаемся по коридору, кажется, вот-вот уткнешься в стену. Так и получается – в какой-то момент упираешься головой в кирпичную кладку. А подземелье убегает влево и снова шаги в полной темноте… Не самое желанное место для клаустрофобов. Но наконец, благодатный свет – возвращаемся в потерну. Хвост прусского кота, конечно, никто не находит. Но есть компенсация. В помещении бывшего порохового склада, превращенного в зал для светских приемов, пробуем чай, который очень любил Петр Первый. В его составе – иван-чай, анис, имбирь и корица. Тонкий и изысканный вкус…