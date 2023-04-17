Погода в Калининграде на неделю: немного дождей и резкое потепление до +20 градусов

Температура пойдет в рост ближе к выходным. Фото: Александр Подгорчук

Похолодание, накрывшее наш город на минувших выходных, уже начинает отступать. Как прогнозируют синоптики, погода в Калининграде на этой неделе снова порадует приличными цифрами температуры.

Впрочем, терпением все же придется запастись. В понедельник за окном будет пасмурно и всего +12 градусов. Атмосферное давление еще немного подрастет и упрется в потолок – 768 миллиметров ртутного столба.

Во вторник воздух прогреется до +14 градусов. Вновь будет облачно, ожидаются небольшие дожди. В среду температура чуть отыграет назад – днем ожидается +11 и вновь осадки.

Волна тепла накроет Калининград в четверг, когда столбики термометров быстро доберутся до отметки +17. Выглянет солнце, осадки не прогнозируются. Практически такая же картина будет за окном и в пятницу.

В субботу наш регион попадет под влияние циклона. Атмосферное давление начнет стремительно падать. Температура при этом должна еще немного подрасти. Предварительный прогноз Гидрометцентра России обещает +19 градусов. В воскресенье есть шансы увидеть +20...+21. Одновременно может усилиться ветер, чья скорость в порывах достигнет 19 метров в секунду, то есть вплотную подберется к штормовым значениям.