Калининградка выиграла в «Что? Где? Когда?» 900 тыс. за вечер и получила хрустальную сову

После победы Жанну включили в число телезрителей-академиков. Фото: Первый канал

В воскресенье, 16 апреля, в клубе «Что? Где? Когда?» состоялся финал весенней серии-2023. За игровым столом собралась команда Дениса Элькиса.

При счете 4:4 волчок выбрал конверт с вопросом из Калининграда. Против знатоков седьмой раз сыграла копирайтер Жанна Бойченко. Команде принесли из-за кулис глиняный горшок, а вопрос звучал так: «Один известный в определенной области эксперт приобрел горшок – примерно такой, как перед вами. И провел эксперимент, после которого пришел к выводу: 15 – это плод воображения. 5 – это максимум, и то… О чем речь? В чем заключался эксперимент этого специалиста?»

После минуты размышления знатоки пришли к выводу, что неизвестный эксперт во время эксперимента разбил горшок.

- Он пришел к выводу, что такие горшки раскалываются на небольшое количество частей и что 15 осколков – маловероятно, - озвучил версию Денис Мишин.

Ответ оказался ошибочным. На самом деле речь шла о картине Ван Гога. Мартин Бейли, специалист по творчеству голландского художника, проверял, можно ли 15 подсолнухов поставить в подобный горшок. И пришел к выводу, что даже 5 цветов не устоят – горшок опрокидывается. Скорее всего, горшок и подсолнухи художник писал отдельно друг от друга.

За победу в раунде Жанна Бойченко получила 200 тысяч рублей. В конце программы, в которой знатоки уступили со счетом 4:6, вопрос калининградки признали лучшим в игре, за что ей добавили еще 200. Но и это было не все! Вопрос нашей землячки признали лучшим во всей весенней серии, что принесло Жанне дополнительные полмиллиона – общий выигрыш за один вечер достиг впечатляющих 900 тысяч рублей! Как автор лучшего вопроса серии Жанна была также удостоена хрустальной совы и вошла в число телезрителей-академиков.

Нынешняя победа над знатоками стала для калининградки уже шестой, а сумма ее призовых за все время превысила 1,7 миллиона рублей.