Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, PhD:

Российский рынок продолжил рост в первой половине торгов понедельника. Активно повышался сектор транспорта за счет бумаг «Аэрофлота» и Globaltrans. Однако главной идеей на рынке остается слабеющий рубль. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 16:15 мск индекс МосБиржи - 2587,65 п. (+1,28%), а индекс РТС - 998,85 п. (+1,62%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Аэрофлот», ВТБ, «Полюс», привилегированные «Транснефть» и GlobalTrans. Самыми слабыми оказались «РусАл» и «РусАгро».

Из корпоративных новостей отметим то, что акционеры «Белуга» одобрили дивиденды за 2022 год на уровне 400 руб на акцию. Дата дивидендной отсечки назначена на 26 апреля.

В остальном, отметим, что рынок растет во многом за счет слабеющего рубля. Уверенность в коррекции российской валюты угасает на фоне стабилизации курса доллара выше 80 рублей. Поэтому на рынке пользуются спросом сырьевые истории вроде «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и золотодобывающих компаний. В отношении последних можно говорить не только про слабый рубль, но и про рост цены золота на фоне ожиданий переформатирования глобальной валютной системы.

Меж тем рубль в начале дня слабел, но уже в середине торгов начал укрепляться. Крайняя техническая перепроданность российской валюты повысила шансы на коррекцию выше 100%. В пользу рубля также говорят цены на нефть выше $85 и планы Минфина пересмотреть параметры ограничений на дисконт российских баррелей. Дорожает золото, которое составляет значительную часть международных резервов РФ. Мы также отмечали, что по итогам I квартала положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось в 2,9 раза, но все еще остается положительным. Кроме того, уже на текущей неделе будет ощущаться влияние грядущих налоговых платежей - российские экспортеры усилят продажу валюты.

Доллар на Forex незначительно укреплялся. Доходности по американским и европейским облигациям повышались достаточно равномерно в пределах 2-3 Б.П..

По состоянию на 16:15 мск:

DXY - 101,55 (+0,3%),

EUR/USD - $1,0956 (-0,36%),

GBP/USD - $1,2411 (-0,04%),

USD/JPY - 134,19 (+0,32%),

USD/RUB – 81,60 (-0,23%),

EUR/RUB – 89,48 (-0,8%),

CNY.RUB – 11,849 (-0,40%).

Европейская инфляция демонстрирует темпы более сильного замедления

Европейские индексы консолидировались. Снижались технологический сектор и банки. С одной стороны, на рынке формируется идея о том, что ФРС остановит цикл ужесточения денежной политики, , а с другой, цикл спада в экономике также означает снижение расходов на технологии. Оценка рынка повышения ставки ФРС на майском заседании упала уже до 64%, хотя на прошлой неделе составляла 78%. Вопрос повышения ставки ЕЦБ также остается открытым. В Италии уточнили данные по инфляции за март. Цены снизили рост до 7,6% с 9,1% в феврале при ожиданиях 7,6%.

По состоянию на 16:15 мск:

FTSE 100 - 7882,16 п. (+0,13%),

DAX - 15777,52 п. (-0,19%),

CAC 40 - 7505,81 п. (-0,18%).

Индия официально заявляет о готовности нарушать потолок цен на российскую нефть

Нефть дешевела в рамках европейских торгов. В G7, по информации Reuters, планируют сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако также появилась новость о том, что Индия проинформировала США о возможности закупки российской нефти по ценам выше потолка, так как в ином случае нация с населением более 1 млрд человек будет вынуждена покупать сырье еще дороже. То есть уже на уровне политики крупнейших государств стратегия потолка цен терпит разрушение. Одной из точек определения дальнейшей динамики нефти будет публикация данных по ВВП КНР за I квартал. Вполне очевидно, что снятие коронавирусных ограничений не приведет к спаду. То есть вопрос остается в размерах темпа восстановления экономики Китая, а не в отсутствии такового. При этом в МЭА предупреждают, что решение ряда членов ОПЕК+ сократить добычу приближает время возникновения дефицита поставок. Впрочем, даже сегодня можно говорить о том, что рынок не получает необходимые объемы. Reuters сообщает, что поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан мощностью 450 тыс. баррелей в сутки, так и не восстановлены.

По состоянию на 16:15 мск:

Brent - $85,78 (-0,61%),

WTI - $81,98 (-0,65%),

Алюминий - $2383,5 (-0,08%),

Золото - $2012,2 (-0,18%),

Никель - $24700 (+2,35%).

Samsung может распрощаться с Google

Главной новостью перед стартом торгов в США является то, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно вышел в плюс. Значение индекса в апреле составило 10,8 п. вместо ожидаемых -18,0 п. В марте значение индекса составляло -24,6 п. Тем не менее, фьючерсы на основные индексы США торговались в диапазоне +-0,1%.

Акции брокерской компании Charles Schwab дорожали на 3%. Charles Schwab отчиталась о прибыли $0,93 на акцию, что оказалось выше прогноза $0,90 на бумагу. Бумаги Alphabet проседали на 4% на утренних торгах. Samsung обдумывает варианты замещения главного поискового движка для своих устройств, проводя переговоры с Microsoft.