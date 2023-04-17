На заводе АВТОТОР снова премьера

Соглашение о запуске производства подписали генеральный директор компании Shineray Ли Гуо и старший вице‑президент «АВТОТОР Холдинг» Руслан Садыков. Фото: Елена ТИШИНА/пресс-служба правительства

После вынужденного почти годового затишья АВТОТОР одну за одной презентует новинки. В январе 2023-го калининградский производитель объявил о постановке на конвейер автомобилей Kaiyi, в начале апреля начался выпуск BAIC, а теперь - очередное перспективное партнерство. В минувшую пятницу, 14 апреля, завод приступил к производству сразу трех моделей бренда SWM.

«ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕХ»

Красочная церемония состоялась на основной производственной площадке АВТОТОР в микрорайоне имени А. Космодемьянского. В этот раз организаторы решили добавить интриги и только в самом конце с «виновников торжества» - красавцев-кроссоверов G01F и G05 Pro - эффектно сняли красные накидки.

На конвейер встали сразу три кроссовера SWM. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

- Сегодняшнее мероприятие подтверждает, что АВТОТОР является одной из самых устойчивых компаний региона, которая, несмотря на все трудности, продолжает свою деятельность по привлечению новых партнеров, созданию рабочих мест, решает стратегические задачи развития автомобильной отрасли, - отметил один из почетных гостей церемонии, первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев. - АВТОТОР является системообразующим предприятием региональной экономики, и поэтому запуск промышленного производства автомобилей новых брендов для нашего региона очень важное событие. Также очень важно развитие и укрепление сотрудничества с нашими надежными партнерами из Китайской Народной Республики. Я поздравляю трудовой коллектив, менеджмент компании с успешной реализацией очередного проекта. Вы в очередной раз подтвердили, что АВТОТОР является одним из лидеров российского автомобилестроения. Я желаю вам успехов в работе!

Новых партнеров АВТОТОР на запуске производства представлял генеральный директор компании Shineray Ли Гуо, который специально прилетел в Калининград.

- Сегодня очень важный день для всех. Наша компания считает российский рынок одним из самых перспективных для развития и готова предложить российским потребителям современные высококачественные автомобили в наиболее востребованных сегментах рынка, - сказал господин Ли Гуо. - Производство автомобилей SWM на заводе АВТОТОР - это большой совместный шаг для нас и наших партнеров. Мы благодарны за теплый прием, который получили в Калининградской области и на заводе АВТОТОР. Для нас при ведении бизнеса самым главным является вопрос клиентоориентированности. И видя тщательный подход к производству наших автомобилей на АВТОТОР, мы уверены, что покупатели будут довольны продукцией.

Старший вице-президент «АВТОТОР Холдинг» Руслан Садыков подчеркнул, что накопленный компанией АВТОТОР за прошедшие годы опыт работы с ведущими мировыми автомобильными концернами является залогом успешной реализации новых задач, стоящих перед предприятием.

- Это позволило нам в новых реалиях не только найти новых партнеров и заключить с ними долгосрочные контракты, но и освоить альтернативные логистические пути доставки комплектующих, организовать производство, закупить, доставить и установить необходимое оборудование, инструменты и оснастку, обучить персонал, - сказал Руслан Садыков.

BELLISSIMO!

Интересно, что на самом деле бренд SWM… - итальянский. Компания была основана в Милане в 1971 году и сделала себе имя на производстве мотоциклов для триала, эндуро и мотокросса. В 70-х и 80-х техника SWM гремела победами в гонках по бездорожью, но потом производителя настиг кризис. Итальянцы пребывали в забвении целых тридцать лет, пока в 2014 году марка не привлекла внимание инвесторов из Поднебесной. А точнее, китайского гиганта Shineray Group, который специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, производстве и продажах автомобилей, а также занимается высококачественными мотоциклами, сельскохозяйственной и универсальной техникой. В настоящее время Shineray Group владеет более чем 50 дочерними компаниями и создала проекты в Италии, Германии, Сингапуре, Вьетнаме и на других рынках.

В случае с SWM кооперация получилась многообещающей - «идеальное сочетание китайского производственного процесса и итальянского дизайна». Так описывает формулу успеха президент Shineray Group Жоу Жиангвен.

- В условиях углубления китайско-российской дружбы мы видим огромный потенциал рынка, а также возможности долгосрочного развития сотрудничества SWM с крупнейшим мировым контрактным производителем АВТОТОР. В то же время мы готовы к вызовам рынка, постоянно совершенствуем нашу продукцию, чтобы она лучше соответствовала потребностям российских потребителей, - отметил он в специально записанном для церемонии видеообращении.

Что ж, нельзя не признать: все три «прописавшиеся» в Калининграде модели SWM действительно выглядят bellissimo, то есть - красиво! По традиции все желающие смогли оставить на капотах самых первых выпущенных автомобилей свои автографы и пожелания, а после завершения церемонии гости и работники АВТОТОР еще долго фотографировались на фоне сверкающих в лучах прожекторов машин. Важно, что представленные модели как раз сейчас находятся на пике своей производственной формы. Кроссоверы дебютировали на глобальном рынке несколько лет назад и успели пройти все этапы доработок и модернизации. На конвейер АВТОТОР встала конструкция, уже проверенная временем.

С точки зрения рыночного позиционирования все тоже довольно просто. SWM G01 и G01F представляют собой две модификации одной модели (F-Edition выглядит спортивнее и агрессивнее), а по габаритам практически повторяют хорошо всем знакомый KIA Sportage, еще недавно выпускавшийся здесь же на АВТОТОР. Полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro отличается тем, что заметно крупнее (4,7 метра в длину), располагает семью местами в салоне и рассчитан, скорее, на семью с несколькими детьми.

ПЛАНЫ И СТИМУЛЫ

По достижении необходимого объема производства выпуск автомобилей SWM в Калининграде должен перейти на полный цикл - сварка и окраска кузовов, сборка двигателей, редукторов, коробок передач. Подобный опыт у Shineray уже есть, в частности, на рынках Южной Америки. С АВТОТОР китайская компания намерена разработать план развития производства как минимум до 2032 года.

Перспективным планом развития проекта предусмотрена подготовка эффективной программы локализации. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Работу с партнерами - действующими и потенциальными - АВТОТОР не прекращает ни на минуту. В день запуска в Калининграде производства SMW председатель Совета директоров «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов вылетел на очередные переговоры в Китай. Речь идет в том числе о закупке оборудования для запуска

9 заводов по производству автомобильных компонентов.

Особая - если не самая главная! - роль в реализации амбициозных проектов отводится, конечно же, работникам завода. Производитель ставит задачу коренного повышения квалификации персонала: каждый рабочий на сборочном конвейере должен за период от 8 месяцев до 2 лет освоить все (!) технологические операции. А их насчитывается от 1 400 до 3 000 в зависимости от конструктивных особенностей разных моделей.

- Планы наши напряженные, но реально выполнимые. Совет директоров понимает, что лозунги и девизы не могут быть реализованы лишь одним их озвучиванием. Их выполнение должно быть стимулировано созданием условий, при которых каждый из нас и компания в целом должны реально увеличить свои доходы. В результате такой работы сотрудники компании должны получать как минимум самую высокую зарплату в регионе. Решением Совета директоров с 1 июня 2023 года заработная плата на предприятии повышается на 18-25%. К началу 2024 года при выполнении заданных планов должно состояться новое повышение заработной платы, - объявил по видеосвязи Валерий Горбунов.

Автоторовцы встретили эти слова бурными аплодисментами.