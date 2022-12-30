Дворец - под елочку: Как под занавес 1972 года Калининград получил шикарный подарок

Много лет фасад ДКМ покрывали на контрасте ярко-голубой и снежно-белой краской. Фото: Архив автора

Теперь в этом здании располагается Музей изобразительных искусств. Но многие его все равно называют ДКМ. Для нескольких поколений это был Дворец культуры моряков. Ну а кто-то совсем уже по старинке именует его биржей. В память о том, что в Кенигсберге эту красоту в стиле неоренессанс (1875 год, архитектор – Генрих Мюллер) возвели в первую очередь для нужд бизнеса.

Бывшая биржа – одно из немногих строений, уцелевших в этой части города после войны. Поначалу в нем собирались разместить краеведческий музей и Дом народного творчества. Однако потом переиграли, и в 1956 году на базе этих развалин Калининградский морской торговый порт получил разрешение построить Дом (о Дворце речи еще не шло) культуры моряков.

В 1962 году ДКМ планировалось открыть, но из-за нехватки финансов процесс толком не шел. А пока суд да дело готовые (и при этом бесплатные) декорации вовсю использовали киношники. В результате чего в 50-х – 60-х величественные руины на берегу Преголи не раз «сыграли» в фильмах, связанных с Великой Отечественной.

Архитектура вне политики

Главным спасителем экс-биржи считается Аркадий Михайлов. Будущий почетный гражданин Калининграда, окончив в 1951 году Ленинградское мореходное училище по специальности «Механизация морских портов», поступил в наш морской торговый порт на должность сменного механика. А через двадцать лет возглавил КМТП.

Однако и до этого он делал все зависящее от себя, чтобы на карте столицы янтарного края появился ДКМ. Аркадий Евгеньевич прошел войну. Но всегда считал, что это здание – не имеющий никакого отношения к фашизму памятник архитектуры, который украсит собой и новый советский город.

Михайлов изыскивал в бюджете торгового порта «лишние» деньги на ремонт, возглавлял субботники-воскресники портовиков в бывшей бирже. И полвека назад, 29 декабря 1972-го государственная комиссия приняла восстановленное здание. А 11 апреля 1973-го этот объект был включен в число учреждений культуры Министерства морского транспорта. Причем уже как Дворец – уж больно хорош получился.

Монетизация культуры

ДКМ стал базой для многих кружков и коллективов, в том числе таких калининградских брендов, как Литературный театр и ансамбль бального танца «ОНиОНА». Тепло многие вспоминают и его ресторан «Бригантина», и здешнюю дискотеку, считавшуюся одной из самых крутых в городе. А виды этого здания сразу стали с гордостью включать в наборы открыток «Калининград».

На сломе эпох ДКМ остался без поддержки «отца-основателя» – порта. Недолго нежил и обман, что здание возвращается к истокам. Напомним, в 1991 году в его стенах открылась биржа «Альянс». Следом возникла и одноименная инвестиционная финансовая компания. Увы, все лопнуло, оставив без вложенных денег немало калининградцев.

Пытаясь выживать в условиях дикого капитализма, былой очаг советской культуры начал, как говорится, крутиться. Каждый свободный метр сдавался в аренду. А первую скрипку, пожалуй, стало играть заведение, сменившее «Бригантину». Порой так уже и говорили: не ДКМ, а «Монетный двор».

Соединяя времена

Казалось, что этот лакомый кусок неизбежно станет частной собственностью. Особенно когда в середине 2000-х там начался ремонт, больше похожий на некую перезагрузку «под Кенигсберг»: фасад вдруг вернул себе свой родной цвет песчаника.

Тем не менее, что-то пошло не так, и злачное место в цокольном этаже ДКМ закрылось. А сам Дворец культуры моряков стали позиционировать уже как областной центр культуры молодежи. Уточняя, правда, в скобках – ДКМ. Так же его называли и в обиходе. Только расшифровывать стали как Дворец культуры молодежи.

И вдруг в 2016 году было решено, что в ДКМ переедет Художественная галерея. В 2017-м ее переименовали в Музей изобразительных искусств. А в 2018-м он начал обживаться в былой бирже. Заметим, новые хозяева занимаются не только выставочной деятельностью. Вступая в права, музейщики заявили, что зданию будет возвращен первоначальный облик. И символом начала этого процесса стало возрождение часов, некогда украшавших одну из башенок биржи: с 20 августа 2019-го они опять следят за ходом Времени.

65 лет назад:

Еще один Дворец

«Дворец под елочку» Калининград получил и на Новый 1958 год. 31 декабря 1957-го был торжественно открыт ДКР. Кстати, он также поначалу считался Домом. Но со временем и его повысили в статусе – до Дворца культуры рыбаков.

ДКР был торжественно открыт 31 декабря 1957-го. Фото: Архив автора

Впрочем, на открытии царило ничем не омраченное веселье. Да и разве могло быть иначе? Ведь на то и Новый год, чтобы петь и веселиться, что наглядно и убедительно доказывал фильм «Карнавальная ночь», вышедший на экраны за год до этого и ставший лидером проката. А судя по снимкам, первый новогодний праздник в ДКР был решен как раз в стилистике «Карнавальной ночи».

P. S. Как и ДКМ, Дворец культуры рыбаков тоже уже стал историей. 20 апреля 2013-го в этом здании справил новоселье областной Музыкальный театр.

45 лет назад:

Больше маршрутов, хороших и разных

В 1977 году наша троллейбусная сеть росла на глазах. Пожалуй, тот год вообще стал самым удачным для калининградского троллейбуса. Так, к 1 января 1977-го был запущен новый маршрут № 4: Южный вокзал – улица Брусничная. С 6 мая «четверки» стали ходить уже до поселка Александра Космодемьянского. 1 октября был продлен маршрут № 2 (от Ялтинской до станции техобслуживания автомобилей). Ну а 30 декабря 1977-го удлинили «тройку» – от улицы Станиславского до Борисово.

Кроме того, всего месяц оставался до продления маршрута № 5. Если ранее он курсировал между вокзалом и Ялтинской, то с 1 февраля тоже, как и «двойка», стал ходить до конца Московского проспекта.

С 30 декабря 1977-го троллейбусы начали доходить до «крайнего востока» Калининграда – Борисово. Фото: Архив автора

Отметим, запуск первого троллейбусного маршрута состоялся 5 ноября 1975-го. То есть за пару лет ввели пять троллейбусных линий. Вот так начнешь порой изучать какой-нибудь калининградский вопрос времен Брежнева и поневоле подумаешь: сейчас бы тот застой. Да, сейчас в Калининграде есть и 7-й маршрут. Но это де-юре, а де-факто их осталось три. И перспективы троллейбуса – в тумане…

Что же касается юбиляра-«тройки», то 15 лет назад у нее также случилось прибавление. Оптимизируя сеть, маршрут № 3 продлили аж до поселка Александра Космодемьянского. Тем самым ликвидировав ходившую туда «четверку». Только, несмотря на ухищрения оптимизаторов (или же «благодаря» им?), уже вскоре «тройки» тоже не стало: в 2008 году и ее упразднили.