Крестный ход и службы: Как в Калининграде отметят православное Рождество

В Кафедральном соборе Христа Спасителя запланированы несколько служб. Фото: Александр Подгорчук

В этом году в калининградских храмах состоятся все Рождественские богослужения. Посещая их, важно не забывать про медицинские маски - в регионе бушует и грипп, и ковид.

В главном храме Калининградской области – Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы 6 января запланированы несколько служб. В 18:00 начнется всенощное бдение, в 23.30 проведут Крестный ход. Ровно в 00:00 начнется ночная божественная литургия. На следующий, праздничный день, 7 января, в 10:00 состоится божественная литургия.

В остальных храмах тоже будут проходить службы: 6 января - новогодний молебен в 17.00 (в некоторых - в 16:00 или в 18:00), в ночь с 6-го на 7-е - ночная литургия (в 00.00 или в 23:00). В некоторых церквях пройдет и утренняя служба, которая начнется в 10:00. О точном времени лучше узнавать заранее в том храме, куда вы собирайтесь пойти.

Кстати, далеко не везде устроят Крестный ход. Помимо площади Победы, его проведут в храме святой мученицы Лидии (Калининград, улица Денисова, 12/1), храме святого князя Александра Невского (Калининград, улица Александра Невского, 8), храме святых Константина и Елены (Калининград, улица Левитана, 53) и храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Багратионовске.

И еще один важный момент. Это на Пасху служат только ночью, а на Рождество - и ночью, и утром. Так что если вы не смогли прийти 6 января, то успеете посетить храм на следующий день.

С наступающим праздником калининградцев поздравит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

- Мы все одинаковы перед величием Христа и нам всем не тесно под покровом Его, - напоминает он. - Без Бога человек утрачивает свое высокое достоинство, теряет источник внутреннего мира и подлинного счастья. Теряет опору в жизни. Безверие убивает в человеке все светлое, высокое чувство. Где нет Христа, там дьявол и ведет людей в страдание и духовную смерть, где безблагодатная культура делает человека рабом материи, рабом греха.

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Гуляем на святки

Напоминаем, что после Рождества традиционно наступают святки - 12 дней, в течение которых, собственно, и отмечают праздник. В это время принято ходить в гости и поздравлять друг друга, а также петь так называемые «колядки» - духовные песни, прославляющие родившегося Христа.

Что касается светских мероприятий, то проведение традиционной Рождественской ярмарки в Калининграде пока под вопросом. В прошлом году ее не проводили из коронавируса, сейчас ситуация тоже не слишком благополучная.

Впрочем, праздник никакая болезнь, конечно же, не отменит. Весь центр Калининграда по-прежнему украшен, можно гулять на площади, у елки, фотографироваться у светящихся инсталляций. Наконец, продолжает работать ярмарка на острове Канта у Кафедрального собора.