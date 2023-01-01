50 жемчужин Калининградской области. Магия Бальги, тени Красного леса: Прогулка по самым атмосферным местам

У руин Бальги какая-то особая атмосфера… Фото: Иван МАРКОВ

Незаметно пролетел год и подходит к концу наша рубрика «50 жемчужин Калининградской области». Вначале мы действительно собирались написать о 50 достопримечательностях Калининградской области, но получилось значительно больше. И это, конечно, не все. А в завершение я хочу предложить вашему вниманию что-то вроде рейтинга самых атмосферных мест в Калининградской области. Разумеется, на мой субъективный взгляд.

БАЛТИЙСКАЯ КОСА

Начнем с крайнего запада. Не только Калининградской области, но всей нашей страны – именно на Балтийской косе находится самая западная точка России. Здесь все не очень хорошо с коммунальными удобствами и туристической инфраструктурой, какая-то, кажется, дикая территория. Но в этой «дикости» и заключается прелесть места.

Совершенно другая жизнь – сосны на дюнах, остатки старого немецкого аэродрома и прусской крепости, которую шаг за шагом разрушает море, непролазные заросли облепихи, странный и психоделический «Ржавый город»… И свежий балтийский воздух, от которого кружится голова и от которого становишься немного пьяным.

ЗАМОК БАЛЬГА

К сожалению, от замка – самого старого на территории нашей области – осталось совсем немного: всего лишь несколько стен. Есть куда более сохранившиеся орденские цитадели – например, Вальдау, Тапиау или Георгенбург. Но у руин Бальги какая-то особая атмосфера, тут, такое чувство, и сейчас, спустя сотни лет действует магия древних пруссов (Бальга, я напомню, была построена в XIII веке на месте прусской крепости Хонеда). Она, эта магия, – в изгибах разрушенных стен, в переплетениях древесных крон, в узкой, мощеной полевым камнем дороге, которая змеится по дну глубокого оврага, она как будто уносит тебя с замкового холма вниз, на песчаный берег залива. А там, на пляже, иногда можно найти янтарь – солнечный символ Калининградской области.

ПЛЯЖ В ДОНСКОМ

Продолжим пляжную тему. Замечательных пляжей в нашей области хватает. Например, в Янтарном, или в Балтийске и на той же Балтийской косе. Пляж в поселке Донское не такой широкий, но очень живописный.

В Донском высокий берег нависает над полоской песка, словно стена, построенная древними великанами. Фото: Виктор Гусейнов

Высокий берег нависает над полоской песка, словно стена, построенная древними великанами. Словно не Донское это, а берег Гозо – одного из мальтийских островов. Смотришь сверху на загорающих и купающихся – люди не больше муравьев. Удивительное для нашей области ощущение!

А еще именно в Донском мне встречалась самая чистая на Балтике вода (это было летом 2022 года) – прозрачная, как слеза. Жаль, что бывает такое у нас нечасто – прибрежные течения очень любят нанести всевозможной мути.

ПОСЕЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Бывший Гердауэн (названный так в честь прусса Гердава, который принял крещение и перешел на сторону Тевтонского ордена) и раньше вызывал у меня положительные эмоции. Этот поселок был похож на крохотный средневековый городок. С узкими брусчатыми улочками, с красными черепичными крышами, с изящными арками и арочками, с великолепной высокой кирхой из красного кирпича, с живописными фахверковыми складами.

Как же похорошел поселок Железнодорожный! Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Было очень грустно наблюдать, как медленно, но неотвратимо умирает это городок. И, конечно, работы по восстановлению (или, как говорят чиновники, ревитализации) поселка, которые начались несколько лет назад, можно только приветствовать. В Железнодорожный вдохнули жизнь и, хочется надеяться, что эта жизнь задержится там надолго.

РОМИНТСКАЯ ПУЩА

Хотите покоя и уединения? Тогда прямой путь – в Роминтскую пущу, или же Красный лес. Этот зеленый дремучий «остров» расположен на юго-востоке Калининградской области. С одной стороны – Польша, с другой – Виштынецкое озеро, а за ним Литва. А в самой пуще – замечательная природа. Тут и быстрые ручьи и речушки, в которых водится невиданная в наших местах рыба – ручьевая форель и хариус. И огромные валуны – свидетели ледникового периода. И реликтовые сосны – высоченные и толстые. В последние годы в поселок Краснолесье, расположенный в сердце Роминтена, стали переезжать на постоянное место жительства из Калининграда. И новых переселенцев можно понять

- Здесь тишина, спокойствие, здесь – настоящая гармония с природой, - говорят они.