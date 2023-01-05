«Что значит: Калининград от России далеко? Россия – здесь!»: о чем говорил Хасбулатов во время визита в нашу область

29 мая 1992-го Руслана Хасбулатова (в центре) встречали глава администрации области Юрий Маточкин (слева) и председатель областного Совета депутатов Юрий Семенов. Фото: Архив автора

Известность в масштабах страны к Хасбулатову пришла в 1991 году, когда он возглавил Верховный Совет РСФСР. Поначалу он был сторонником Бориса Ельцина, но после того как тот стал президентом уже РФ, между ними начались разногласия. В середине 1992-го, когда Хасбулатов решил посетить Калининградскую область, их отношения уже оставляли желать лучшего. Так что, будучи у нас, он успел высказать критику и в адрес лично президента, и исполнительной власти в целом. Тем не менее о том, что через год в столице из танков расстреляют Белый дом, никто еще подумать не мог. И высокому гостю калининградцы задавали в основном вопросы, связанные с выживанием самого западного региона, который превратился в остров. Что обернулось проблемами буквально во всех сферах: от энергетической безопасности области – до цен на продукты питания, которые почему-то стали заметно выше, чем в Литве и Белоруссии.

Эмоциональный разговор

Говоря о местных бедах, один из наших земляков сказал, что Калининград, мол, далеко от России. Для своих это прозвучало уже привычно. А вот Хасбулатова резануло.

– Это неверно, – эмоционально отреагировал он. – Россия здесь! Это и есть Россия.

После чего, впрочем, добавил, что необходимо укреплять, развивать, углублять значение Калининграда не только как крупного портового города, но и как морской крепости.

– Здесь должна быть цитадель нашего ВМФ.

Отметим, что как раз перед визитом Хасбулатова в Эстонии произошел захват двух наших военных городков, а также прекратилось обучение в школах детей военнослужащих РФ. В Латвии повысили квартплату для «оккупантов», и, скажем, полковник при зарплате 3200 рублей три тысячи должен был отдавать за жилье. А Литва с 30 мая 1992-го прекратила транспортировку материальных средств из России для нужд российской армии в странах Балтии. Между тем имущество Балтийского флота оценивалось в 38 миллиардов рублей, и 22 из них приходилось на военно-морские базы в Прибалтике, ставшей вдруг заграницей.

Хасбулатов, в частности, пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы защитить в законодательном порядке достоинство человека в военной форме, где бы он ни находился.

– Своих людей ни в Балтии, ни в другом месте мы без защиты не оставим.

А в Прибалтике вообще, дескать, надо более динамично развивать переговорный процесс, не позволяя предполагать, что «мы готовы предать забвению наши интересы и интересы выходцев из России, русских и других русскоговорящих людей».

Ну, воздержимся от оценок того, насколько сбылось это и тому подобные обещания…

Экономика должна быть…

Находясь в янтарном крае с 29 по 31 мая 1992-го, помимо областного центра Хасбулатов побывал в Балтийске, Светлогорске, на Куршской косе. Отдельными пунктами программы стало посещение недостроенных очистных сооружений Калининграда (в свете тревожной ситуации с экологией), совхоза «Приморский» (в свете развала регионального агропрома), Калининградского рыбоконсервного комбината (в свете развала нашего рыбпрома). Так что общаться ему приходилось отнюдь не только с местными коллегами-депутатами. И вот некоторые из его тогдашних заявлений.

Хасбулатов утверждал, что с первых шагов поддерживал идею создания калининградской свободной экономической зоны. Считал, что надо развивать мелкое предпринимательство. И – перестраивать структуру, создавая производство с законченным циклом, чтобы «при определенных конъюнктурных политических обстоятельствах, которые могут возникнуть вокруг области, не попасть в зависимость от поставок соседей».

Вместе с тем нам следовало избегать изоляционизма, развивая и углубляя международные связи в вопросах разделения труда. Хасбулатов рекомендовал продолжать сотрудничество в экономическом плане с ближайшими странами.

После трагических событий осени 1993-го Хасбулатову светило длительное заключение (а то и смертная казнь). Однако 25 февраля 1994-го его отпустили по амнистии. И с тех пор в жизни этого доктора экономических наук главным снова стала научно-преподавательская деятельность. Один из результатов которой знаком калининградским старшеклассникам. Ведь они (как и их ровесники в других регионах России) учат экономику по учебникам Хасбулатова. Правда, когда в 90-х Руслан Имранович на практике занимался экономикой страны, получилось, мягко говоря, не очень. Но это, видимо, другое.