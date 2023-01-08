Платные парковки и открытие онкоцентра: Что ждет Калининград и область в 2023-м

Прием пациентов в онкоцентре должен начаться весной. Фото: Правительство Калининградской области

Деньги

С 1 января величина прожиточного минимума на душу населения в нашей области составляет 14 806 рублей, для трудоспособного населения – 16 139 рублей, пенсионеров – 12 733 рубля, детей – 14 362 рубля. От этих цифр зависит размер ряда социальных пособий, которые увеличатся пропорционально. Так, возрастет сумма ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также на детей от трех до семи лет, ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, региональной социальной доплаты к пенсии.

Размер пособия на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 80% от величины прожиточного минимума на ребенка. В 2023 году жители Калининградской области будут ежемесячно получать не менее 11 489 рублей.

Повышается размер ежемесячной выплаты ветеранам становления Калининградской области. В министерстве социальной политики сообщили, что с 1 января 2023 года сумма меры соцподдержки увеличится почти в 5 раз – до 1 971 рубля. Таким образом, еезначение будет совпадать с размером ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда. В ведомстве напомнили, что согласно законодательству к ветеранам становления Калининградской области относятся граждане, прибывшие в регион с апреля 1945 года по декабрь 1952 года. При этом учитывается их общий трудовой стаж и ряд других факторов.

Минимальный размер заработной платы с 1 января в нашей области вырос до 17 000 рублей (+500 руб.). осенью было подписано дополнительное трехсторонне соглашение между правительством региона, калининградским областным объединением организаций профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей.

Дороги

Всего в этом году в области планируется отремонтировать 14 дорог. Среди них:

Воробьево – Рощино – Луговое

Низовье – Константиновка

Жилино – Неман

участок дороги Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман». ЗАО «ДСП» будет ремонтировать часть трассы «Полесск – Гвардейск – Правдинск

Калининград – Зеленоградск (от поселка Березовка, через Шатрово, Моршанское, Каштановку до Муромского).

15-километровый участок дороги Зеленоградск – Приморск

27-километровый участок дороги Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный

8-километровый участок дороги Калининград – Голубево – Полевое.

Электромобили

В течение 2023 года в Калининграде должен начаться выпуск электромобилей. «Автотор» ориентируется на продажи, в том числе и для корпоративного сектора, общественного транспорта, сферы коммунальных услуг.

Свалки

В 2023 году завершится рекультивация двух больших свалок. В Светлом подрядчик установит противофильтрационный экран основания, гидроизоляционный экран, систему сбора фильтрата, проведет монтаж газоотводных скважин, сформирует тело свалки (ее площадь 9,5 га). По итогам работ экологические условия улучшатся для более 28 тысяч человек.

Кроме этого, идет рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Гусеве.

Большие стройки

В январе подрядчик планирует закончить строительно-монтажные работы на возведении онкологического центра в Родниках. Как анонсировал губернатор Антон Алиханов, первых пациентов лечебное заведение начнет принимать уже весной. В структуре будущего учреждения – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

В первой половине гола власти рассчитывают открыть новую поликлинику на улице Согласия в Калининграде. Здание рассчитано на прием взрослых и детей (1 120 посещений в смену), располагает дизель-генераторной установкой, котельной, кислородно-газификационной станцией. Также здесь будут обустроены две автомобильных стоянки.

До конца 2023 года должно завершиться строительство здания филиала Третьяковской галереи на Октябрьском острове в Калининграде. Кроме выставок, общественные пространства и аудитории смогут принимать у себя кино- и музыкальные фестивали. Также в филиале будет пространство для занятий искусством для детей, подростков и взрослых, библиотека и многое другое. Общая площадь музейного комплекс Третьяковской галереи составляет 17 600 м². Архитектурной доминантой является пятидесятиметровая башня, в которой разместятся служебные помещения.

В октябре планируется наконец-то завершить ремонт улицы Карташева, главной транспортной артерии микрорайона имени Космодемьянского. Напомним, с августа прошлого года на объекте работает новый подрядчик. Темпы работ заметно ускорились. Тем не менее, из-за вынужденной смены подрядчика и корректировки проектной документации первоначальные сроки сдачи объекта в эксплуатацию сдвинулись почти на 10 месяцев и «переехали» в 2023-й год.

Проезд

С 1 января повысилась стоимость проезда в электричках и других пригородных поездах. Со 2 января подорожал и проезд на междугородних автобусах. Например, поездка в Гусев теперь стоит 350 рублей вместо 350. Билет до аэропорта стал дороже на 10 рублей и стоит 110.

Проезда в электричках и других пригородных поездах уже подорожал. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградск можно доехать за 121-124 рубля, Светлогорск — за 140 рублей, Пионерский — за 141 рубль, в Янтарный — за 171 рубль, в Балтийск — за 175 рублей.

Из хороших новостей - с 1 января 50% льгота для школьников и студентов очной формы обучения при проезде в пригородных поездах и областных автобусах будет предоставляться круглогодично, без перерыва на время каникул.

Платные парковки

С мая в Калининграде станет больше платных парковок. Для определенных мест в городе будут применяться специальные тарифы – их представят в январе-феврале. Сами парковки начнут появляться с мая.

Пока власти определили такие места: улицы Юношеская, Озерова, Черняховского, Пролетарская, Южный парк, Дом искусств, спорткомплекс «Юность», детская поликлиника на пересечении Голикова и Гайдара, возле открывающейся поликлиники на Согласия.

Обещают, что за парковку можно будет платить в паркоматах, через приложение, безналом и наличными.