5 способов записаться к врачу в Калининграде

Попасть на прием к доктору по-прежнему можно, обратившись, например, в регистратуру поликлиники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области заработала региональная система «Медрег» для записи к врачам. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос калининградки во время недавнего прямого эфира в Цетре управления регионом во ВКонтакте.

- Было приятно узнать, что региональная система «Медрег», которую разработало наше министерство здравоохранения, пользовалась очень большой популярностью и многие просят ее вернуть, - сказал губернатор, отметив, что ранее региону поставили задачу перейти полностью на запись исключительно через «Госуслуги». – Решение мы приняли такое: оставляем регистрацию и через «Госуслуги», но и «Медрег» тоже возвращаем.

Глава региона отметил, что очень многие ему писали по поводу трудностей с записью к врачам.

- Пока готовился к эфиру, посмотрел, что достаточно большое количество вопросов по здравоохранению - порядка 60 процентов - были как раз связаны с тем, что нужно вернуть «Медрег», что там было удобно записываться, получать анализы и т. д. Поэтому региональный сервис работает, можете им пользоваться, - сказал Антон Алиханов.

Большой выбор

Заявление главы региона поддержали и в министерстве здравоохранения, разместив в социальных сетях важное сообщение.

- Возобновлена работа региональной электронной регистратуры Medreg для записи к врачам. Помимо региональной электронной регистратуры medreg.gov39.ru также включено и взаимодействующее с ним мобильное приложение «Мед Онлайн», - подчеркнули в минздраве.

Таким образом, сейчас жителям Калининградской области доступны такие способы записи к врачу:

1. Через портал Госуслуги.

2. Через региональную электронную регистратуру - medreg.gov39.ru.

3. С помощью мобильного приложения «Мед Онлайн» (его нужно скачать на свой смартфон).

4. Позвонив в контакт-центр по номеру 122.

5. Обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления (по телефонам или непосредственно придя в учреждение).

Кто примет

В минздраве также перечислили специалистов, к которым калининградцы могут записаться самостоятельно.

- Самостоятельная запись пациентов доступна к следующим врачам: участковым терапевтам и педиатрам, врачам общей практики, оториноларингологам, офтальмологам, акушерам-гинекологам, стоматологам и детским стоматологам, хирургам и детским хирургам, фтизиатрам, психиатрам-наркологам и детским психиатрам (подростковым).

Пациентов, которым выдано направление к узкому специалисту или на исследования, записывает в медицинской информационной системе непосредственно сам доктор, при отсутствии свободных талонов на ближайшие 14 дней - ставит в лист ожидания.

- Если пациент не состоит на диспансерном учете у узкого специалиста, операторы 122 не запишут его к узкому специалисту напрямую - только к врачам, перечисленным выше. Пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении у узких специалистов сейчас могут самостоятельно обращаться для записи в контакт-центр 122 без направления: у операторов есть техническая возможность проверять в медицинской информационной системе, стоит пациент на диспансерном учете или нет, по всем врачам. Если у операторов на момент обращения пациента не будет свободных слотов на ближайшие 14 дней, они также запишут пациента в лист ожидания, - добавили в минздраве.