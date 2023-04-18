Онлайн или очно: «ЕР» рассказала, как принять участие в «Диктанте Победы»

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«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в России и более чем в 40 странах мира. В этом году задания диктанта впервые будут переведены на шесть иностранных языков: китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.

Количество площадок «Диктанта Победы» — на данный момент более 22 тысяч — больше, чем в предыдущие годы, сообщил координатор проекта «Историческая память» и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет rostovgazeta.ru.

«С каждым годом количество региональных площадок и граждан, интересующихся историей нашей страны и участвующих в диктанте, увеличивается в геометрической прогрессии. И вопросы, поднимаемые в тестах диктанта, очень актуальны», — отметил он.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. В Донбассе будет организовано более 120 площадок «Диктанта Победы».

Принять участие в мероприятии можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов – 20 по общей военно-исторической тематике и 5 - по региональной тематике. Вопросы региональной части диктанта составляли историки и представители патриотических общественных объединений из 18 стран мира. Шри-Ланка впервые присоединится к историческому событию в этом году.

«Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут поддержать это мероприятие не только в России, но и в других странах. Мы планируем привлечь около 20 000 волонтеров. Также они помогут провести «Диктант Победы» в четырех новых регионах. Важно отметить, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от фашистов и прорыва ленинградской блокады», — заявила председатель движения «Добровольцы Победы», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Как сообщает сайт партии ER.RU, «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой мероприятия традиционно станет Музей Победы в Москве.

«Планируется, что в 2023 году участие в акции «Диктант Победы» примут не менее 11 тысяч калининградцев, а общее количество площадок превысит показатель в 200 мест для написания. В акции примут участие школьники региона, студенты ведущих вузов области, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, курсанты военно-морского и пограничного института, а также военнослужащие Балтийского флота. Основной площадкой в этом году будет историко-художественный музей Калининграда. Кроме того, в написании диктанта примут участие сотрудники Янтарного комбината и Музея мирового океана.

Всех участников «Диктанта Победы» традиционно объединяет память о Великой Отечественной войне и любовь к Родине, которая дает мощную силу развиваться и двигаться дальше», - отметил координатор партийного проекта «Историческая память» в Калининградской области Олег Урбанюк.