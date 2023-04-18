На садовом участке в Калининграде нашли тело младенца в полиэтиленовом пакете

Причины трагедии устанавливает следствие. Фото: Александр Подгорчук

Тело новорожденной девочки обнаружили на заброшенном участке в садовом товариществе «Пчелка» на окраине Калининграда. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет.

Как сообщила пресс-служба областного СУ СК России, при осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было.

Вскоре удалось установить личность матери. Ею оказалась 30-летняя жительница Немана – города, расположенного на востоке региона более чем в 120 километрах от Калининграда.

- По предварительной информации, женщина самостоятельно родила девочку и скрыла данный факт. В настоящее время следствием проводится процессуальная проверка, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.