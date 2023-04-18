Зеленая улитка и спрятанный трансформатор: Каким сделают сквер на улице Невского

Один из вариантов – оставить подстанцию на месте и сделать ее центром амфитеатра.

Это на первый взгляд неприметный, но весьма перспективный участок в границах улиц Невского – 9 Апреля - Литовского вала. Сейчас там вытоптанный пустырь в окружении старинной прусской оборонительной архитектуры. Кое-где на участке растут деревья и кустарники, на возвышенности, отделяющей участок от Литовского ручья – ресторанчик.

Конкурс концепций на это место региональное отделение Союза архитекторов проводило еще в прошлом году по заказу правительственной структуры «Креспектива».

Тогда предложения прислали 25 архитекторов из разных регионов России. Победителями определили три команды: из Красногорска, Калининграда и Красноярска. В итоговый проект благоустройства площади перед «Обертайхом» включили лучшие идеи.

Оставить куб на месте

Доминантой этой специфичной территории, к сожалению, стала… трансформаторная подстанция. Это большой куб, который к чемпионату мира 2018 года разукрасили на футбольную тематику, что, впрочем, не сделало его лучше.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов во время эфира Центра развития «ГорПросвет» проблему признал.

- Подстанция является краеугольным камнем, который либо мешает, либо должен использоваться. При этом два проекта приходят на участок с реконструкцией этого объекта и один из проектов не касается этого объекта вообще, а организует территорию вокруг него, приукрашивая и оставляя его, - говорит Андрей Анисимов.

Он отметил, что в результате долгих размышлений, власти определили, что очень дорого, долго и хлопотно что-либо делать с этой подстанцией и в результате решили ее оставить на месте. За основу взяли проект, который позволяет обойтись без реконструкции этого объекта.

Зеленая горка

Идея пока такая – трансформаторную подстанцию предлагается обшить доской, а одну из стен использовать для проецирования изображений. Будут там крутить рекламу или же кино – не совсем понятно.

Зато решено, что вал будет служить амфитеатром, а в центре площади планируется «посадить» полукруглый стеклянный павильон с трансформируемой кровлей. Проектировщики называют это сооружение улиткой, из-за характерной формы.

- Улитка – это аллюзия на вал! – обозначил главный архитектор.

Собственно, эта улитка, эта зеленая горка, она же крыша сооружения, вызвала немало вопросов у участников дискуссии. Судя по изображениям, проектировщики предлагали сделать крышу эксплуатируемой, то есть такой, чтобы по ней можно было бы ходить и бегать.

- Это техническое решение будет на стадии проектирования прорабатываться. Не все то, что предлагается проектировщиками на стадии концепции, может приниматься, - заранее открестился Андрей Анисимов.

На вопрос корреспондента «КП» о том, как будет выглядеть зеленая крыша, учитывая, что в Калининграде большинство дней в году под ногами – мокрая чавкающая земля, главный архитектор ответил: «Как-нибудь будет выглядеть. Уверен, этот вопрос будет проработан».

Можно ли такую крышу считать безопасной – большой вопрос.

Андрей Анисимов добавил, что и само покрытие, и функция крыши еще будет уточняться. Словом, не факт, что там положат натуральный газон. Вообще, такое ощущение, что в итоге и ходить по крыше запретят. Хотя бы потому что это сомнительно с точки зрения безопасности. Кажется, веселого ребенка не остановит ни один забор (хотя озаборивание крыши тоже предусмотрели).

А где парковаться?

Встал во время эфира и вопрос о парковках для машин. Например, для людей, которые в этом сквере захотят отдохнуть, им где-то нужно оставить авто.

- Мы комплексно подходим к развитию этой территории. Проектируется несколько парковочных пространств в районе улицы Потемкина, Береговой, Музей янтаря. Трафик туристов возрастает, поэтому на смежных территориях у нас запланировано обустройство парковочного пространства для неопланов точно. Что касается индивидуальных авто, то много парковочных мест у «Резиденции королей», - сказал Константин Золошков, начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма мэрии Калининграда.

Андрей Анисимов напомнил о планах по капитальной реновации Литовского вала, которая тоже предполагает места для машин.

Оставьте зелень!

Тут же претензия слушателей была высказана по поводу чрезмерного увлечения плиткой. Мол, уложили плиткой в Калининграде все, оставьте просто зелень как раньше было в скверах. С этим замечанием архитектор не согласился.

- Мы внимательно взвешиваем каждый раз, когда хотим какую-то территорию замостить и сами себя постоянно бьем по рукам, чтобы не переборщит с плиткой. Делаем максимально возможные зеленые территории, пытаемся освоить все возможные эко-материалы, эко-тропы, чтобы не перевешивали жесткие бетонные пространства, - сказал Андрей Анисимов.

Отметим, никакой конкретики озвучено в итоге не было. Впереди – проектирование территории на основании результата конкурса и техзадания. Проектировщики будут работать до конца 2023 года и только в 2024 проект начнут реализовывать.