Новогоднее чудо: Под Зеленоградском нашли 86-летнего мужчину, который пропал четыре дня назад

В поисковой операции в ночь на 31 декабря принимали участие 17 человек.
Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
Под Зеленоградском нашли 86-летнего местного жителя, который пропал четыре дня назад. Волонтеры искали его с 27 декабря. Тогда утром он покинул поселок Клинцовка, направился погулять в сторону моря через Малиновку и пропал.
Обнаружить мужчину помогли показания свидетеля-автомобилиста, который 28 декабря увидел пропавшего на дороге между поселками Вишневое и Моховое. Он передал данные поисковикам.
Пенсионера обнаружили ночью.
Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
Волонтеры выдвинулись на место, обследовали местность с помощью квадрокоптера, сделали снимки. Из-за дождя поиски прервали, возобновили операцию 29 декабря,
Как рассказал «Комсомолке» руководитель поисково-спасательного отряда «Запад», Екатерина Преснякова, запись с дрона помогла в ночь на 31 декабря.
- Мы сорвались в ночь, т.к. при пересмотре фото с коптера увидели силуэт. Начали прочесывать местность, ориентируясь на примерные координаты местонахождения человека от 28 декабря. 31 декабря в 1:30 дедушка был обнаружен добровольным кинологом и группой волонтеров, - рассказала Екатерина Преснякова.
Мужчина промок. Его согревали волонтеры, отдавая свою одежду.
Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
Мужчину обнаружила бельгийская овчарка по кличке Кали.
Сообщается, что пенсионер насквозь промок, плохо себя чувствовал, но разговаривал. Мужчина был экстренно доставлен в больницу. Он находится в стабильно-тяжелом состоянии.
В поисковой операции в ночь на 31 декабря принимали участие 17 человек и 4 собаки.