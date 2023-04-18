Росатом набирает студентов для гигафабрики накопителей энергии

Ежегодно гигафабрика будет обеспечивать накопителями 50 тысяч электромобилей. Фото: РЭНЕРА

Студенты, успешно прошедшие обучение, гарантированно получат работу в ООО «РЭНЕРА» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Первая в России гигафабрика начнет работать в 2025 году.

Обучение начнется 1 сентября 2023 года в Балтийском федеральном университете им. И. Канта, Университетском колледже, Прибалтийском судостроительном техникуме Калининграда, Технологическом колледже Советска и Гусевском политехническом техникуме.

- Калининградская гигафабрика - это инновационный проект, и нам понадобятся специалисты высокой квалификации. Поэтому уже сейчас мы объявляем о наборе студентов, которые хотят получить востребованную профессию и присоединиться к большой и дружной семье Росатома. Считаю, что для молодежи Калининградской области это отличный шанс, - отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

БФУ им. И. Канта будет готовить технологов химических источников тока, линейных руководителей в производственных подразделениях, специалистов службы качества, лаборантов R&D лаборатории.

Университет подписал соглашение с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева о создании образовательных программ по подготовке специалистов-химиков для гигафабрики. Так что студенты получат передовые знания и навыки на базе сразу нескольких университетов. У студентов смежных направлений, заинтересованных в получении компетенций по направлению накопителей энергии, есть возможность пройти годовую переподготовку и стать частью команды гигафабрики.

Технологический колледж в Советске подготовит электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Политехнический колледж в Гусеве - наладчиков аппаратных и программных средств, техников, Судостроительный колледж Калининграда – электромонтеров, операторов станков с ЧПУ, а Университетский колледж - монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов и электромонтажников.

Под образовательные программы в вузах и колледжах создаются практические классы, оснащенные необходимым оборудованием. В них студенты будут осваивать и оттачивать профессиональные навыки и сдавать выпускные экзамены. В образовательном процессе будут участвовать не только штатные преподаватели, но и амбассадоры бренда Росатом, которые будут встречаться со студентами, делиться с ними опытом и полезными навыками.

Ну а те калининградцы, кто уже имеет хороший профессиональный уровень, и хочет работать на предприятии Росатома, посылают резюме на cv.rosatom@rosatom.ru.

- Образовательные программы Росатома открывают уникальные перспективы для школьников, студентов Калининградской области, всех, кто хочет реализоваться в профессии, нужной региону и рынку труда. Особенно важно, что такую возможность Росатом реализует не только в Калининграде, но и в восточных муниципалитетах нашей области, укрепляя кадровый потенциал этих территорий, - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.