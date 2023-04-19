Накрыло словно цунами: Как в 50-х Калининградская область пережила два страшных наводнения

Группа спасателей спешит на помощь местным жителям. Фото: Архив автора

Мука против воды

Самое сильное наводнение, по мнению старожилов Полесского и Славского районов, случилось у нас в апреле 1951-го. При этом о той беде в газетах не писали (мне во всяком случае нигде ничего не попалось).

На пике потопа глубина вольно разлившихся вешних вод достигала полутора метров. А вообще на подвергшихся затоплению территориях вода местами стояла до лета.

О чрезвычайности происходящего говорит и то, что 11 апреля 1951-го Совет Министров СССР принял решение об оказании неотложной помощи пострадавшим. А 13-го в Москве было издано еще одно распоряжение – «О ликвидации последствий наводнения в Калининградской области».

По воспоминаниям, паводковая волна накатывала столь быстро, что застигнутые врасплох жители порой едва успевали собрать в узел все самое ценное. И, подтверждая выражение «Народ и армия – едины», попавших в беду в тот раз тоже очень выручили военные. Люди в погонах вызволяли гражданских, которые оказались в собственном доме, как в ловушке, в авральном режиме строили преграды на пути воды.

Весной 1958-го военные спасли немало детей из затопленных районов. Фото: Архив автора

Кстати, рассказывают, что в одном месте дыру в дамбе они закидали мешками… с мукой. Мол, намокнув, та превратилась в не пропускающую воду вязкую массу – и напиравший поток бессильно отступил.

Гвозди для пострадавших

Спустя семь лет, в ходе весеннего паводка за пять апрельских дней 1958 года, вода в Немане поднялась на семь метров. И 23-го числа дамбы начало прорывать. На помощь сельчанам пришли чуть ли не все горожане Славска. Люди проявляли героические усилия в борьбе со стихией. Однако вода продолжала прибывать. И тогда подключили военных. Одни эвакуировали жителей и скот на амфибиях и даже вертолетах, другие строили дамбы.

К исходу первой декады мая стало понятно, что человек справился с очередным вызовом природы. Но последствия наводнения еще долго пришлось устранять. О масштабе ущерба можно судить в том числе по объему и характеру дополнительной помощи, выделенной уже летом 1958-го, когда были подбиты итоги этого ЧП.

Облисполком (аналог современного правительства области) выделил миллион рублей для оказания единовременной помощи пострадавшим от потопа рабочим, колхозникам, служащим и пенсионерам. Также тамошнему населению было выделено 100 тонн муки и стройматериалы: 300 тысяч плиток шифера, 20 тысяч квадратных метров мягкой кровли, 10 тысяч «квадратов» оконного стекла, 1200 тонн цемента и 40 тонн гвоздей. Кроме того, дорожникам поручили в кратчайшие сроки восстановить разрушенные водой дороги, а в следующем 1959 году – построить в «затопрайоне» два моста.

К слову, в одном из отчетов о наводнении, случившемся весной 1958-го, уточнялось, что «такой паводок в этих местах наблюдался последний раз в 1888 году». А в апреле 1951-го, получается, никакого потопа не было. И чего только тогда в Совмине суетились, срочные распоряжения издавали?

Препона на пути «Поезда Памяти»

Почему стихии удавалось в 50-х наносить такой урон? Наводнения, конечно, были из ряда вон. Только сыграло свою роль и состояние оставшегося от немцев мелиоративного хозяйства, которому досталось во время войны, а затем было не до него – имелись проблемы и понасущнее ремонта дамб и чистки каналов.

Так, уже в 1945 году вышло постановление о первоочередных мерах по восстановлению мелиоративных систем. Потом много чего еще на эту тему было. Но, как известно, строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. И, скажем, в 1956 году на сессии областного Совета депутатов констатировали: задание по осушению земель областью выполнено всего на 39 %. А в совхозах и вовсе – на 1,4 %…

Природа регулярно проверяет на прочность творения рук человеческих. Фото: Архив автора

Потом за мелиорацию у нас взялись. Тем не менее острые ситуации все равно возникали неоднократно. А, например, в 2005 году потопы образовались там, где их ранее не бывало.

Зима тогда выдалась снежная и в марте сугробы начали резко таять. Находящийся в низине стадион «Красная звезда» в Калининграде превратился… в озеро глубиной 0,7 метра. Так что шутники тут же предложили переквалифицировать стадион в бассейн.

Тем временем сразу в нескольких местах опасно залило главные железнодорожные пути. Это могло привести к авариям, и в расписание экстренно внесли коррективы. В связи с чем, в частности, следовавший из столицы в Калининград «Поезд Памяти» дошел лишь до Гвардейска. И дальше ехавших к нам в гости ветеранов везли уже на автобусах. Впрочем, бывших фронтовиков это ничуть не смутило, а по дороге еще и как-то сам собой завязался разговор про форсирование Днепра в 1943 году.