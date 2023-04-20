В Калининград вернулся птичий грипп

Прогулки на свежем воздухе для домашних птиц сегодня не безопасны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувшей неделе управление Россельхознадзора по Калининградской области сообщило тревожную новость. На территории исправительной колонии № 8, что на проспекте Победы, 205, обнаружена павшая курица с лабораторно подтвержденным вирусом высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5. То есть, судя по всему, погибшая от птичьего гриппа. А это уже может грозить нежелательными последствиями в масштабах всего региона.

Обнадеживает, что эпизоотический очаг установлен. Определены и границы угрожаемой зоны – в радиусе 5 километров от пресловутой «восьмерки». Кроме того, есть и зона наблюдения, в которую попадают территории радиусом 10 километров от границ угрожаемой зоны. На территории Калининградской области установлен карантин, ветеринарная служба, минсельхоз, другие ведомства проводят комплекс организационно-хозяйственных и противоэпизоотических мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию выявленного заболевания.

17 апреля в мэрии Калининграда прошло совещание, куда пригласили и представителей садовых обществ. Дело в том, что именно на их территориях чаще всего происходит разведение домашних птиц. Садоводам (или все-таки птицеводам?) напомнили, что на период карантина запрещается производить выгульное содержание пернатых. Специалисты настойчиво рекомендуют придерживаться следующих правил:

- необходимо исключить контакт домашней птицы с дикими сородичами;

- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;

- необходимо обеспечить раздельное содержание разных видов птиц, не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы, ежедневно проводить осмотр всего поголовья на подворье;

- соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде и после этого мыть руки с мылом, потрошение производить в перчатках.

Большую работу по предупреждению распространения птичьего гриппа проводят в Калининградском зоопарке. Здесь в Большом пруду оперативно отловили водоплавающих питомцев и переселили их внутрь старого пингвинника (там есть бассейн). На период карантина воду в пруду спустили. Большинство птиц из других открытых вольер переместили в неэкспозиционные помещения хоздвора. Для работников, задействованных на объектах с содержанием птиц, закупили дополнительные средства индивидуальной защиты. На столиках уличных кафе в зоопарке расставили таблички, запрещающие кормление диких птиц, обитающих в близком соседстве с человеком: голубей, чаек и ворон.

- В общем-то на борьбе с неистребимой жаждой посетителей кого-то покормить нам и придется теперь сосредоточиться, так как основная угроза птичьего гриппа исходит как раз от таких летучих переносчиков заразы, - отметили в зоопарке.

БДИ!

Внешние признаки болезни

Источник инфекции – больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде птицы, выделяющие вирус с истечениями из носовой и ротовой полостей, фекалиями и яйцом, при кашле и чихании. Инкубационный период у птиц обычно длится 1- 5, максимум - 21 сутки. При остром течении отмечают угнетенное состояние, сонливость, истечение тягучей слизи из клюва, конъюнктивит, повышение температуры тела, диарею, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, цианоз (синюшность) гребня, бородок и лап, шаткость походки, судороги, парезы и параличи. У кур-несушек резко снижается продуктивность. А смертность может достигать 100%.

Опасен ли птичий грипп для человека? В памятке, которая сегодня широко распространяется силами различных ведомств, говорится, что «некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести».

ВНИМАНИЕ!

В случае подозрений в отношении гриппа птиц необходимо обращаться по телефонам:

8 (4012) 51-31-33 - департамент ветеринарии министерства сельского хозяйства Калининградской области;

8 (4012) 51-40-58, 8 (4012) 51-43-38 - областная станция по борьбе с болезнями животных.