Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, PhD:

Дивиденды «ЛУКОЙЛа» спасают день на российском рынке

Российский рынок корректировался в первой половине дня. Индекс МосБиржи опускался до 2565,61 п. Однако ситуация постепенно выправилась, а уже после новостей от «ЛУКОЙЛ» вовсе стала позитивной. ТМК разочаровал отказом от выплаты дивидендов. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,4 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 16:05 мск индекс МосБиржи - 2623,63 п. (+0,66%), а индекс РТС - 1014,76 п. (+1,01%).

Лидерами среди индексных бумаг после дневного отскока были «ЛУКОЙЛ», ВТБ, «Яндекс», «Магнит» и «НОВАТЭК». Самыми слабыми стали «Северсталь», «Русгидро», ММК, «РусАл» и НЛМК.

Негативное влияние на бумаги металлургов оказал рубль, который непривычно укреплялся на торгах в четверг. Кроме того, инвесторы постепенно избавились от иллюзий возможных дивидендов от сталеваров.

«Северсталь» (CHMF) в I квартале сократила выплавку стали и продажи стальной продукции на 1% кв/кв. Падение производства по сравнению с I кварталом прошлого года составило 8%. «Северсталь» вновь продемонстрировала солидные операционные результаты. «Так, с точки зрения объемов продаж компания уже вернулась на уровни до начала спецоперации, - полагает Алексей Павлов, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Вдобавок, как отметил генеральный директор компании Александр Шевелев, на внутреннем рынке индекс цен на горячекатаный лист в I квартале вырос на 8.3% на фоне увеличения спроса на стальную продукцию на внутреннем рынке. Впрочем, в отсутствии финансовых показателей сложно оценить маржинальность бизнеса в «Северстали» в сегодняшних реалиях, однако мы полагаем, что она находится под давлением из-за опережающего роста затрат. Поэтому по-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании».

Бумаги ТМК ушли в минус на новостях о том, что совет директоров компании решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Иные новости пришли из «ЛУКОЙЛ», чей совет директоров рекомендовал выплатить 438 руб на акцию по итогам прошлого года. Утверждение дивидендов должно состояться на ГОСА 26 мая. При текущей цене акции доходность около 9%.

Рубль укреплялся на торгах в четверг. Приближение налогового периода должно увеличить валютное предложение на рынке со стороны экспортеров, что способно вернуть курс к отметке 80 за доллар, а то и в диапазон 75-80. Хотя иных поводов для этого пока нет. Нефть Brent уже торгуется ниже $82 за баррель, что не способствует увеличению поступлений валюты от продажи нефти.

Доллар на Forex был относительно стабилен. Отметим лишь существенное на 0,6% ослабление новозеландского доллара на фоне замедления инфляции в I квартале до 6,7% с 7,2% в IV квартале. Доходности по американским и европейским облигациям снижались синхронно в пределах 3 б.п. по 10-летним бумагам. Соответственно, синхронность снижения доходностей не оказывала существенного влияния на курсы.

По состоянию на 16:05 мск:

DXY - 101,515 (-0,15%),

EUR/USD - $1,0972 (+0,15%),

GBP/USD - $1,2449 (+0,06%),

USD/JPY - 134,32 (-0,3%),

USD/RUB – 81,47 (-0,52%),

EUR/RUB – 89,43 (-0,16%),

CNY/RUB – 11,826 (-0,24%).

Цены производителей Германии замедляют рост больше прогнозов

Европейские индексы снижались. Вопрос инфляции остается актуальным, так как представители ЕЦБ и ФРС продолжают говорить о необходимости дальнейшего повышения ставки. Впрочем, если обратить внимание на цены производителей Германии, то они замедлили свой рост в марте до 7,5% с 15,8% в феврале. Ожидалось снижение до 9,8%. Тем не менее, член правления ЕЦБ Изабэль Шнобель заявила, что инфляция остается устойчивой, а цены вне энергоносителей продолжают расти. Однако сектор недвижимости на торгах в четверг демонстрировал рост, спасая индексы от более глубокого снижения. Из отдельных бумаг отметим падение акций Sartorius на 9%. Производитель лабораторного оборудования сообщил о падении продаж и прибыли в I квартале. Бумаги шведского производителя садового оборудования Husqvarna подскочили на 4% благодаря росту прибыли выше ожиданий. Акции Volvo дорожали на 1,5%, реагируя на корпоративный прогноз роста продаж грузовиков в Европе и Северной Америке.

По состоянию на 16:05 мск:

FTSE 100 - 7882,98 п. (-0,20%),

DAX - 15754,52 п. (-0,89%),

CAC 40 - 7517,34 п. (-0,43%).

Нефть дешевеет на фоне макроэкономического негатива

Нефть продолжает дешеветь. Во-первых, заявления представителей ЕЦБ и ФРС продолжают указывать на дальнейшее повышение ставок. Во-вторых, «Бежевая книга» ФРС показала отсутствие даже скромного роста в большинстве экономических регионов США. Для нефти это означает отсутствие роста спроса, а то и его сокращение. Также Reuters пишет о том, что в апреле Россия может отгрузить максимальные с 2019 года объемы нефти из своих западных портов. Скорее всего, это те объемы, которые не находили покупателей в зимний период, но в локальном плане возникает избыточное предложение.

По состоянию на 16:05 мск:

Brent - $81,8 (-1,59%),

WTI - $78,02 (-1,44%),

Алюминий - $2441,5 (-0,14%),

Золото - $2017,3 (+0,50%),

Никель - $25720 (+0,66%).

Tesla готова начать ценовую войну за долю рынка

Число первичных обращений за пособием по безработице в США повысилось до 245 тыс. на прошлой неделе с 239 тыс. неделей ранее. Это максимальный показатель за 17 месяцев. В отличие от индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который в апреле неожиданно поднялся до положительных 10,6 п., аналогичный показатель от ФРБ Филадельфии провалился до -31,3 п. при ожиданиях повышения до -19,3 п. Это худший показатель с марта 2009 года. Более того, индекс указывает на спад уже восьмой месяц подряд.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,45% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств США теряла уже более 5 Б.П.

Акции Tesla (TSLA) вновь снижались на заявлении главы компании Илона Маска о том, что он готов пожертвовать частью прибыли ради завоевания доли рынка. Заявление также негативно отразилось на акциях американских автомобилестроителей. Бумаги Ford (F) и General Motors (GM) теряли около 2% на утренней сессии. Tesla также отчиталась о падении прибыли на 20%, а глава компании сослался на макроэкономическую неопределенность, которая влияет на решение потребителей по приобретению нового автомобиля. Акции IBM дорожали на 1%. Компания отчиталась о прибыли $1,36 на акцию при ожиданиях $1,26, но при выручке ниже прогнозов. Прибыль American Express оказалась на уровне $2,40 на бумагу при прогнозах $2,66. Бумаги AT&T теряли более 4% на фоне выручки ниже прогнозов, хотя прибыль компании оказалась выше ожиданий.