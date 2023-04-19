Присяжные по делу калининградских врачей рассказали о давлении судьи

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая надеются на пересмотр судебного решения. Фото: Александр Подгорчук

Сразу четверо присяжных по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич рассказали, что на них оказывалось давление. Они сообщили, что председательствующий судья Мособлсуда Андрей Вьюнов «заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых». Об этом «Медвестнику» рассказал адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов

Присяжные были опрошены на предмет процессуальных нарушений.

«Мы полагаем, что суд задумался, услышав откровения присяжных о давлении на них, и посчитает эти доводы весомыми», - отметил адвокат Элины Сушкевич.

Также, по словам Камиля Бабасова, один из четверых присяжных был задержан полицией «под надуманным предлогом» как раз в день, когда он ехал в суд на финальное заседание. Таким образом, он его просто пропустил.

Однако, по мнению Lenta.ru, версия давления судьи на присяжных опровергнута.

- Оба визита (судьи. – Ред.) были до того, как мы ушли в совещательную комнату, и слова председательствующего на наше решение никак не повлияли, мы формировали свое мнение сами, - приводятся слова присяжных.

Поясняется также, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает присяжным «общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого уголовного дела». Председательствующий входит в состав суда.

Сообщается, что к адвокатам инициативно обратился один из присяжных. Он считал Белую и Сушкевич невиновными.

- Именно он счел посещения комнаты отдыха присяжных председательствующим судьей давлением. Однако именно этот присяжный на вопрос судей апелляционной инстанции однозначно заявил, что решение принимал самостоятельно, - пишет СМИ.

Напомним, 17 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассматривал апелляцию на приговор калининградским врачам, осужденным за убийство новорожденного.

Рассмотрение апелляции продолжится 26 апреля. На заседании заслушают последнее слово осужденных и огласят итоговое решение.

Дело врачей тянется с 2018 года. Элина Сушкевич и Елена Белая с октября 2021 года находятся в СИЗО-6 Москвы. Приговор, вынесенный 6 сентября 2022 года Московским областным судом, в силу не вступил.

ДОСЬЕ «КП»

В чем обвиняются медики

По версии следствия, утром 6 ноября 2018 года Сушкевич выполнила указание Белой и ввела новорожденному ребенку Замирхон Ахмедовой смертельную дозу сульфата магния. Затем Белая, как считают следователи, приказала подделать документы, в которых указали, что ребенок умер еще в утробе матери. Таким образом и. о. главврача хотела избежать ухудшения показателей роддома, что могло помешать Белой полноценно возглавить учреждение.

О задержании Елены Белой следственные органы сообщили 15 ноября 2018 года. Элине Сушкевич предъявили обвинение 27 июня 2019-го. Локомотивом профессиональной и общественной защиты врачей неоднократно выступал глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, называя это дело ошибкой.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основе решения коллегии присяжных признал Белую и Сушкевич невиновными. Однако почти два года спустя, 6 сентября 2022-го, Московский областной суд на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных признал обеих виновными. Белой назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сушкевич приговорили к 9 годам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат обвиняемой по делу калининградских врачей Элины Сушкевич: «Система упирается всеми щупальцами»

«Комсомолка» связалась по телефону с Камилем Бабасовым, одним из адвокатов врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Калининграда Элины Сушкевич, и попросила его ответить на несколько вопросов... (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)