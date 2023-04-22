И все-таки здесь был Кант

Воссозданный реставраторами пасторский дом вновь принимает гостей. Фото: Игорь Самарин

22 апреля – день рождения родоначальника немецкой классической философии. Который для калининградцев, словно Пушкин для всех россиян, – «наше все». В преддверии знаменательной годовщины корреспондент «Комсомолки» посетил музей одного из величайших мыслителей эпохи Просвещения.

Восемь комнат

Наша машина остановилась у кладбища, которое в Веселовке находится в центре, а не в окрестностях, как в других поселках нашей области (о причине не совсем обычного расположения погоста - позже). Через дорогу высится симпатичное здание из характерного для Восточной Пруссии красного кирпича. Слишком уж нового для дома, которому, по идее, уже далеко за 200 лет.

- Так Кант здесь бывал или все-таки нет? – не удержался я от соблазна подковырнуть шагавшего впереди Алексея Оглезнева.

Заведующий музейным отделом комплекса «Усадьба пастора прихода Юдшен» (так официально называется «домик Канта»), видать, не раз слышал этот вопрос, потому что ответил не задумываясь:

- Где именно он бывал, я тебе скоро покажу.

Вживаясь в роль праздного туриста, я не преминул откликнуться на предложение сделать селфи с героем музейной экспозиции, воспользовавшись мультимедийным стендом на входе во двор – точной копией установленного у Кафедрального собора в Калининграде. Тем более что с этим Кантом я знаком лично: актер облдрамтеатра Геннадий Филиппович чудо как хорош в роли немецкого философа.

Затем мне предстояла краткая ознакомительная экскурсия через анфиладу комнат в направлении по часовой стрелке, то есть слева направо. Для тех, кто не знает: каждый из восьми залов посвящен определенной тематике. Сначала экскурсантов знакомят с эпохой Просвещения, вернее, с теми ее представителями, что «развивали идеи гражданских свобод во Франции, Англии, России и Германии в XVIII веке».

Следующая экспозиция предлагает экскурс в историю философии от античности до наших дней, после чего должным образом подготовленных гостей проводят через «Кухню философии» и «Гостиную», где демонстрируются кухонная утварь, столовые приборы и прочие предметы быта трехвековой давности, а также восточнопрусские кулинарные рецепты. Заодно с последними предлагается постичь и «рецепты мировоззрения», узнав, «как и благодаря чему формируется определенный взгляд на мир».

Мрачное очарование подземелья

Идем дальше. «Учебный класс» напоминает, что молодой Иммануил здесь вообще-то не груши околачивал, а преподавал пасторским отпрыскам куда более полезные науки. Вот и карты мира XVII и XVIII веков, гербарий и коллекция минералов тому свидетели.

- Карты вроде бы подлинные, - уточняет Алексей. – Мы в Европе покупали многие антикварные вещи (теперь, увы, такой возможности нет), старались выбирать самые интересные.

Действительно, в «Кабинете пастора» я долго не мог отлипнуть от витрины с шикарно изданной лютеранской Библией – современницей Канта.

Старинная Библия - один из самых интересных экспонатов музея. Фото: Игорь Самарин

Этот зал и впрямь один из самых атмосферных, рекламный проспект не врет. Одни видеопроекции (фишка музея – соседство традиционных экспонатов с современными технологиями) 70 фресок из кирх, соборов и замков Восточной Пруссии XIV-XIX веков чего стоят! Ну а коли после готики захотелось малость модернизма – добро пожаловать в зал «Лента времени» с его замысловатыми книжными полками, уставленными букинистическими образцами.

Бюст мыслителя - тоже часть экспозиции. Фото: Игорь Самарин

К слову, посетителей в музее возвращают к современности так же постепенно-бережно, как погружают в историю. Плавность перехода окончательно обеспечивает заключительный зал «Открывая Канта». Там можно и руками поработать, соединяя цветной нитью любопытные таблички на специальной доске, и глаз порадовать видео спектакля о Канте в исполнении актеров Московского академического театра имени Маяковского.

- А теперь пойдем, покажу, что обещал, - открыл Алексей передо мной дверь в подвал.

Нет, это был даже не подвал, а целое обширное подземелье со сводчатыми потолками и сложенными из валунов стенами. Тот самый оригинальный фундамент пасторского дома, на котором покоится воссозданная реставраторами надстройка.

Кант вполне мог прикасаться к этим камням. Фото: Игорь Самарин

- Вот к этим камням Кант вполне мог прикасаться, - показывает мой провожатый. – Экспозицию тут разместить нельзя – влажность слишком высокая. Хотели кафе обустроить, но, видимо, оно в гастхаусе будет, тоже сейчас увидишь. Так что пока что-нибудь не придумаем, площади пустуют.

- Жаль, - вздыхаю я. – Такая красотища зря пропадает!

Единственный в России

Из подвала мы возносимся под самую крышу, и по пути я вижу за окном интенсивное строительство – здание размерами много больше «домика Канта» внешне почти закончено. Как можно догадаться, это та самая гостиница, о которой мне только что говорили. Впечатляет как собственно здание, так и его схожесть с историческим прототипом. Только вот…

- Ты уверен, что приехавшим сюда приобщиться к философии студентам снять номер будет по карману? – спрашиваю я больше для проформы.

- Не уверен, - грустно признается Леша.

Ну и ладно, настоящие философы к житейским трудностям должны относиться соответственно. Тем более к их услугам будет кое-что даже покруче тривиальной гостиницы.

- Я редко бываю согласен с Попадиным (известный калининградский писатель, публицист и культуролог. – Ред.), но он правильно как-то сказал: небольшой музей в сельской местности далеко от областного центра и курортных городов имеет мало шансов выжить, - начинает рассказ Алексей. - Поэтому необходимо создавать дополнительную инфраструктуру. И Попадин выдал идею создания «Кант-резиденции», которая включала бы и место проведения неких мероприятий, и место, где можно выпить горячего чаю с бутербродами. А я уже, предварительно много с кем переговорив, добавил к этим двум местам третье. Несколько лет назад в Калининграде обсуждали создание философского парка. Но идея в жизнь так и не претворилась. А здесь мы имеем огромный – в 2,5 гектара – участок до реки, где расположено доказанное место переправы, которой пользовался Кант, чтобы посещать соседний поселок. Неслучайно у нас в экспозиции есть подаренная нам одной семьей из Германии точная копия лодки начала XVIII века. Ее, кстати, сделал человек, которого называют последним лодочником Анграпы – не знаю, жив ли сейчас, ведь еще когда эту лодку мастерил, ему было под 90.

Через местную реку Кант переправлялся на точно такой же лодке. Фото: Игорь Самарин

- Интересно, но что там с парком?

- Так вот, философский парк. Их, как выяснилось, в России нет ни одного. Место у нас под него совершенно шикарное, там есть все, что должно быть в философском парке. Главное дерево – реально огромное. Ручей, берущий начало из подземных источников, - а значит, можно обустроить пруд - второе необходимое условие для философского парка. И, наконец, третье, что нам предстоит создать, – сеть прогулочных дорожек (ни в коем случае не бетонных, а грунтовых, может быть, посыпанных измельченной корой), которая выглядит запутанной, но в итоге все дорожки сходятся в одном месте. Есть архитекторы, которые готовы спроектировать философский парк, но для этого нужна концепция. А ее могут написать только люди, знающие кантовскую философию. Мы предложили создать три неких «острова» согласно основным частям учения Канта: критики теоретического разума, критики практического разума и критики эстетического суждения. Но может быть и иной подход.

Крестный отец

Признаться, на этом месте я слегка завис, не будучи особенно силен в философии. Но тут собеседник упомянул, что и поселок Веселовка должен стать эдакой частью музейной системы. Оказывается, уже разработан проект, который даже успели представить губернатору.

- Сворачивая с федеральной трассы, человек уже должен понимать, что приближается к пространству Канта, - вдохновенно вещал Алексей. - То есть уже должны быть некие арт-объекты, малые архитектурные формы… Ну, про указатели – это отдельный разговор. Ремонт жилфонда? Нет, не предусмотрен. Веселовка и без того достаточно неплохо выглядит. Хотя от центральной части Юдшена-Кантхаузена практически ничего не осталось, есть даже несколько домов совершенно аутентичных.

Теперь можно прояснить и вопрос с кладбищем. Дело в том, что оно находится на месте немецкого, располагавшегося вокруг кирхи – кстати, первой французской реформаторской в Пруссии. Пребывавший в диком запустении храм окончательно снесли в середине 1980-х, пустив материалы на подсыпку дороги. Так что бывшая кирха Юдшена, можно сказать, сегодня простирается где-то на километр. А на ее месте теперь - заросший пустырь.

- У нас есть задача как-то обозначить на местности эту кирху, в которой совершенно точно бывал Кант - мне из Германии прислали скан страницы церковной книги: «Свидетелем крещения младенца такого-то выступает Иммануил Кант». Для начала расчистим площадку, возможно, дадим поработать там археологам. А потом, думаю, два варианта контуров: или металлические конструкции, или зеленые насаждения. С кладбищем еще проще – живая изгородь. Я только поставил условие: какие угодно растения, лишь бы не туи!

Дружить домами

Зная о том, что мой друг – настоящий фанат речного сплава, я ничуть не удивился, когда услышал, что в проекте философского парка предусмотрен «причал Канта».

- В сезон мимо Веселовки до 100 человек в день на байдарках проплывает, - сообщил Леша. - Так хотя бы информационный стенд поставить, чтобы люди прервались хоть на час. Но сначала нужно оборудовать место, куда можно было бы лодки вытащить, устроить купалку, крытые павильоны на случай дождя, автостоянку, место для пикника, провести нормальную дорогу. Да, еще вайфай! А вообще местные нас должны принимать как неотъемлемую часть поселка, а не в качестве источника лишних хлопот. Нам говорят: вот начнут приезжать ежедневно по тысяче человек – это же будет кошмар! Я в ответ: рассматривайте это в плане дополнительных возможностей. Тысяча не тысяча, но даже если 100 человек в день приезжает – это же реальное открытие сувенирных лавок, мастерских, каких-нибудь там гостевых домиков, кафешек и тому подобного. Уже шесть сессий с населением было проведено. На самой первой все плевались и матерились. А затем постепенно образовалась группа активистов. Немного погодя, может, и в общественную организацию их официально объединим. Есть ведь такое международное сообщество - «Друзья Канта», почему бы в Веселовке не создать свое – «Друзья Дома Канта»? В общем, 22 апреля у нас запланирован субботник. На первый, который мы еще до пандемии проводили, пришло около 40 человек. Посмотрим, сколько теперь придет…

СПРАВКА «КП»

Веселовка - поселок в составе Черняховского городского округа Калининградской области. Первое упоминание о населенном пункте Юцшент (Юцветен, Юцшветен) относится к 1557 году. В 1590 году употреблялись названия Ючен, Юдлаукис, Йюдукце или Йодсцен. С 1615 года в документах употреблялось название Юцхен, с 1620 года - Юдчен. В XVII-XIX веках использовались названия Юдчен, Юдшен и Ючен.

В 1747-1751 годах домашним учителем в семье местного пастора Даниэля Эрнста Андерша служил Иммануил Кант. В 1938 году Юдшен был переименован в Кантхаузен, а в 1946 году - в Веселовку.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

После смерти отца Иммануила Канта в марте 1746 года будущему великому философу пришлось взять на себя заботу о своих сестрах 17 и 14 лет от роду, а также о 9-летнем брате. Под бременем забот Иммануил был вынужден оставить учебу в университете, а два года спустя в поисках заработка покинуть Кенигсберг, устроившись домашним учителем в семье реформистского священника Даниэля Эрнста Адерша из деревни Юдшен. У молодого человека сложились хорошие отношения не только с тремя детьми пастора, но и вообще со всеми членами местной общины, он даже несколько раз выступал в роли крестного отца.

В Юдшене Кант пробыл, по-видимому, до 1750 года, после чего в той же должности обосновался в доме майора Бернхарда Фридриха фон Хюльзена в Гросс-Арнсдорфе между Ельбингом и Остерроде. Там Иммануил считался практически членом семьи, позже двое из его учеников, поступив в университет, делили с бывшим учителем жилье в Кенигсберге.

Третьим местом преподавательской деятельности Канта называют Раутенбург - имение графов Кайзерлингов в округе Тильзит-Нидерунг, хотя некоторые исследователи подвергают это сомнению. Несмотря на исключительно теплое отношение работодателей, сам Кант критически относился к своим педагогическим способностям, да и саму учительскую профессию полагал чересчур хлопотной. В августе 1754 года он вернулся в Кенигсберг.