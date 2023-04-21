Ядовитые пауки и «аллергенные» гусеницы: Кто подстерегает калининградцев во время отдыха на природе

Серебрянка выглядит жутковато да и укусить при случае тоже может. Фото: Jurgen Choinovski/Википедия

Погода все больше балует нас теплом, а значит, мы вот-вот начнем снова выезжать на природу. Кто – на пикник, кто – с ночевкой, кто-то – просто погулять. И пусть калининградские леса совсем не похожи на джунгли Амазонки, отдых вдали от города может принести далеко не самые приятные встречи с различной живностью.

Серебрянка

В некоторых озерах Калининградской области обитает паук-серебрянка – единственный подводный ядовитый паук нашего региона. У человека его укус вызывает покраснение, припухлость и жжение. Чувствительнее всего переносят аллергики, люди со слабым иммунитетом и маленькие дети.

Взрослые особи серебрянки по размеру бывают с ладонь взрослого мужчины, так что даже появление такого «монстра» поблизости способно не на шутку напугать. Но первыми серебрянки нападают редко - человек может пострадать случайно, например, вытащив паука из воды вместе с рыбой.

Аргиопа Брюнниха

Другое название - паук-оса. Вид относится к обитателям южных широт, но в последние годы его уже не раз встречали в Калининградской области. В частности, на Куршской косе.

Паук живет на кустарниках и травянистых растениях на открытых солнечных участках Фото: Laitche/Википедия

Внешне паук выделяется полосатой окраской, а живет на кустарниках и травянистых растениях на открытых солнечных участках. Укус не смертельный, но довольно болезненный (сопоставим с пчелиным) и, как и в случае с серебрянкой, у аллергиков и детей может вызвать сильную реакцию.

Походный шелкопряд

Эти гусеницы длиной 3-4 см появляются в июне-июле в молодых посадках сосны. Собравшись вместе, выглядят они как небольшие пушистые комочки. В конце июля и августе сытые гусеницы спускаются на землю и перемещаются длинными колоннами – за это их и прозвали походным шелкопрядом.

Трогать гусениц и просто подходить к ним категорически запрещено. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Запомните: трогать гусениц и просто подходить к ним категорически запрещено! Дело в том, что их тела покрыты ворсинистой оболочкой, которая собирает пыльцу. Попадая на кожу, она может вызывать сильнейшую аллергическую реакцию. Опаснее всего, если аллергены окажутся на лице – кожа так воспаляется, что человек несколько недель не может раскрыть глаза.

Из леса шелкопряды переползают на песчаные берега водоемов, где зарываются, окукливаются и превращаются в бабочек.

Шершни

Обычно они выходят из спячки в начале мая, а наибольшую активность проявляют в конце июля - начале августа. Свои гнезда насекомые строят в дуплах деревьев, заброшенных скворечниках и на чердаках жилых домов. Иногда шершни прилетают на морские пляжи, куда отдыхающие в изобилии привозят еду.

Шершни иногда прилетают даже на морские пляжи. Фото: Jerzy Strzelecki/Википедия

Ужалить шершень способен несколько раз подряд. Их мощные челюсти прокусывают даже прорезиненный защитный костюм! Аллергическая реакция сопровождается быстрым распространением отека и может обернуться удушьем, если человек был ужален в шею. Без квалифицированной медицинской помощи в отдельных случаях наступает анафилактический шок и смерть.