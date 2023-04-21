Законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации прошел первое чтение

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Несколько законов, разработанных рабочей группой по вопросам СВО, были приняты Государственной думой Российской Федерации. Они направлены на улучшение действующих механизмов и установление прав на получение льгот для участников СВО и их семей.

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в соответствии с этими законами защитники Донбасса, служившие в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и участвовавшие в боях с украинской армией с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий, так же как и бойцы, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК. Они получат право на ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие льготы, пишет rostovgazeta.ru

Кроме того, другой принятый закон касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей. Также предоставляется право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО. Президент также подписал еще один пакет законов, касающихся упрощения процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Новый механизм, разработанный рабочей группой, касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях. Он распространяется на сотрудников всех правоохранительных органов, гражданских, выполняющих там служебные задачи, мирных жителей и бойцов СВО. Документ имеет обратную силу и применяется ко всем случаям, возникшим с 24 февраля 2022 года, сообщается на сайте партии ER.RU.