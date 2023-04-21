Шестеро талантливых ребят прошли во второй тур прослушиваний на актерский факультет ГИТИСа

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Слушал ребят во Дворце творчества детей и молодежи 18 и 19 апреля народный артист России Борис Морозов. Образовательный проект для калининградских школьников, который поможет абитуриентам поступить в главный театральный ВУЗ страны, организован в рамках проекта «Поколение М». Для вступительных испытаний в Москву отправятся Александр Зубков, Эвелина Абушахманова, Семен Алексеев, Анастасия Юрченко, Сергей Левонюк и Марина Якубова из Светлого.

Ребята подготовили стихотворение, басню и отрывок из прозы. Некоторых участников также просили спеть или станцевать. Перед прослушиваниями Борис Морозов провел консультации для участников и отметил значимость проведения таких прослушиваний ГИТИСа в отдаленных от Москвы регионах.

- Я приехал в Калининград с большим волнением. Очень интересно посмотреть, как ребята подготовились. Проект «Поколение М» носит благотворительную миссию, и сложно переоценить его необходимость. Потому что ребятам не нужно бросать свои дела и приезжать на прослушивания в Москву, а педагоги ГИТИСа сами приезжают в регион, где желающие в спокойной атмосфере могут показать на что они способны. Я знаю, что мои коллеги с актерского факультета уже выезжали и еще будут выезжать в другие регионы страны, чтобы провести такие же прослушивания. А те, кто выйдут в финал, уже встретятся на втором туре в Москве, - резюмировал Борис Морозов.

- В рамках проекта МТС «Поколение М» у наших калининградских ребят появился шанс поступить в один из ведущих вузов страны – ГИТИС. Родителям частников прослушивания не пришлось тратить деньги на дорогу, преподаватели сами приехали, чтобы посмотреть сегодняшних участников. В прошлом году такие прослушивания проходили онлайн. В них приняли участие более полутора тысяч человек со всей страны, в том числе и калининградцы. Но сегодня ребята могут не только показать свой талант, но и лично познакомиться с преподавателями, что очень ценно и имеет неоспоримый опыт, - говорит директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Также на платформе «Поколение М» проходит доступный для всех желающих конкурс «Мастерская ГИТИС». Все желающие могут записать видео, где исполняют песню, читают басню, отрывок из прозы или стихотворение, и загрузить ролик по ссылке (https://vk.cc/asx6Ee). Участие можно принять до 31 мая.

Кроме того, МТС и ГИТИС запустили цифровой формат консультаций для ребят. Встречи проходят на цифровой платформе Webinar.