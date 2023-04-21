Павел Деревянко: Хочу сыграть Пушкина-ловеласа и повесу!

В нашем городе Павел впервые выступит в роли чтеца пушкинского произведения. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской областной филармонии в субботу, 22 апреля, состоится премьера концерта (6+) «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Начало – ровно в 12.00. Музыку Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова исполнит Камерный оркестр (художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист РФ Александр Андреев). Произведение Александра Сергеевича со сцены прочтет актер театра и кино, лауреат премии «Золотой орел» Павел Деревянко, знакомый по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Обратная сторона Луны», «Оттепель», «Участок», «Брестская крепость» и др.

Накануне представления актер приехал на репетицию в филармонию, где согласился ответить на вопросы «Комсомолки».

- Для меня впервые происходит эта история, когда я читаю мою любимую «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». С ней я раньше никуда не ездил. А когда из Калининграда поступило предложение, с удовольствием согласился. Этой мой дебют в роли чтеца пушкинской сказки, - признался Деревянко.

- Как вам в этой роли?

- Вполне органично! Мне нравится. Звучит прекрасная, гениальная музыка, около 20 фрагментов из произведений русских композиторов. Это очень смотрибельно и слушается с удовольствием. Для меня главное – любить то, что делаешь. А я обожаю и профессию свою, и Александра Сергеевича Пушкина, его поэзию.

- На какого зрителя рассчитываете?

- Мне кажется, это больше для взрослых. Но детям, мы, конечно, будем рады. Хотя детям мультик бы какой-нибудь посмотреть… Все-таки это для взрослых. Посмотрим, кто придет. Со своими детьми я чтение сказок вслух уже прошел. Все сказки Пушкина им прочитал, многие отрывки они знают наизусть. Они уже достаточно взрослые: 12 лет и 8 лет.

- Вы же, кажется, играли Пушкина в кино!

- Пушкина я играл, немножечко так. И в кино «Гоголь» я играл, у меня там был кусочек Пушкина, еще где-то… Я как-то еще был в роли самого поэта, был такой проект в Москве с интересными декорациями.

К сожалению, мне не удалось воплотить образ нашего солнца, нашего Александра Сергеевича, сукиного сына, Пушкина так, как я действительно хотел бы! Хотелось бы показать его не таким положительным, вечно улыбающимся классиком. Он же был, говорят, не очень хорошего характера. Носил с собой трость с набалдашником в килограмма три, чтобы постоянно рука была натренирована и привыкала к весу пистолета! Пушкин – повеса, изменщик, донжуан, ловелас, вырви глаз! У него был острый язык… Вот такого Пушкина хотелось показать! Не из школьного учебника.

- Может еще получится?

- Ну, я уже немного староват для Пушкина. Мне все-таки 47 лет. Тем не менее, в душе я еще молод и не отпустил все надежды.

- Кроме поэтического проекта, чем сейчас вы занимаетесь? - Идет премьера моего сериала «Сансара» - хорошее кино получилось, качественное, интересное, драматическое, фантастическое. Вчера показали третью серию из восьми. А так, я вообще взял небольшой перерыв до лета. Потому что летом начинается много работы. Это и сериалы, и кино. Наполеона сыграю чуть-чуть в фильме «Холоп-2».

Я буду занят в нескольких проектах, до Нового года. Только неделю на отдых выделил – 2 июля у меня день рождения, я поеду в родной Таганрог, будут там с детьми, семьей и друзьями.