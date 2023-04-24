Погода в Калининграде на неделю: жесткое похолодание, грозы и снег

Гром и молния ожидаются в понедельник во многих районах области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На неделе синоптики прогнозируют в Калининграде резкую перемену погоды. Впрочем, тепло задержится еще на денек. По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 24 апреля, воздух в нашем городе прогреется до +21 градуса. Ожидаются дожди и пониженное атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Во второй половине дня и вечером в западной, центральной и северной частях региона возможны грозы, а также град диаметром до 0,5-1 сантиметра и порывы ветра до 10-14 м/с.

Затем область окажется в тыловой части циклона, из-за чего к нам хлынут потоки холодного воздуха с севера. Уже во вторник днем температура составит всего +11 градусов, ночью термометры покажут +4.

- Как минимум до конца недели (пятница-суббота) - предварительно - среднесуточная температура воздуха окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы, предупреждают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - В условиях тыловой конвекции будут также вероятны локальные и кратковременные заряды дождя / ледяной крупы.

Предварительные прогнозы указывают на то, что во второй половине недели не исключен даже снег.