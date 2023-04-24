Насмерть затаптывают редкие растения: Ботанический сад БФУ им. Канта страдает от наплыва посетителей

Сейчас в саду вытоптаны тропы, дорожки и даже целые поляны. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Калининград пришла весна. Тепло, солнечно – конечно, распустились, «взорвались» цветами красивейшие растения. Белые ароматные шапки на деревьях привлекают внимание горожан. Они как пчелы роятся возле веток и фотографируются.

Разумеется, самым популярным местом для восхищений растениями, и в первую очередь магнолиями, остается Ботанический сад БФУ имени Канта. И учреждение от наплыва желающих уже начинает страдать.

В первые же выходные после начала цветения магнолий в Ботаническом саду случился аншлаг, и количество посетителей в эти дни постоянно растет. Сейчас приходит больше 3 тысяч человек в день - таковы показатели продажи билетов. Важно учесть, что в учреждении не считают многодетных, детей до 4 лет, не попадают в статистику и льготные категории. Так что цифра за погожие выходные вполне может достигать 7 тысяч посетителей.

- Ботанический сад, как любой заповедник, балансирует между удобством наших любимых гостей и сохранением жизнеспособности коллекции сада. Сейчас, в связи с наплывом посетителей, балансировать стало сложнее, потому что речь уже идет о том, что люди из своей любви насмерть затаптывают редкие растения, - говорит «Комсомолке» заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им. Канта Светлана Яковлева.

Она показывает фотографии, на которых видны вытоптанные тропы, дорожки и даже целые поляны. По ним прошли многие тысячи ног и травы с цветами не осталось.

Особенно страдают места, где растут магнолии. К деревьям все стараются подойти поближе, чтобы сделать удачное селфи.

- Некоторые из калининградцев уже постоянные посетители сада и знают, как себя надо вести, чтоб насладиться природой и при этом не ранить ее. Но многие еще не понимают, что природа ранима, а растения очень деликатны, - говорит Светлана. – Нас постоянно просят сделать дорожки к растениям. Но у нас более 3,5 тысяч видов, около 20 тысяч экземпляров. Чтоб проложить дорожки, просто придется забетонировать весь сад.

В Ботаническом саду напоминают некоторые простые правила посещения:

1. Наслаждайтесь садом и природой!

2. Берегите растения, оставайтесь на дорожках и соблюдайте все классические правила посещения: не топтать, не рвать, не собирать!

3. Будьте деликатны с растениями - не все могут пережить яркую любовь - не надо тянуть на себя ветки, рвать цветы, садиться в цветущий луг или лезть на деревья или вглубь посадок.

4. Сад обрабатывается от клещей. Так что не рвите и не ешьте растения.