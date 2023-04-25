Президент поддержал предложения рабочей группы по СВО о равной соцподдержке бойцов

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Руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил Владимиру Путину третий доклад группы. В нем содержатся предложения по соцобеспечению участвующих в спецоперации военнослужащих и их семей.

Прежде всего в докладе акцентировали внимание на выравнивании условий поддержки всех участников СВО. Например, это касается денежного довольствия. Сегодня мобилизованные получают 195 000 рублей, вне зависимости от места прохождения службы, а контрактники – только если находятся на передовой. Президент одобрил данную инициативу. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Турчак отметил, что единый подход необходим и в вопросе поддержки семей участников спецоперации. Он заявил, что рабочая группа предлагает ввести единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки. При этом в регионах со слабой бюджетной обеспеченностью нужна дополнительная господдержка, чтобы меры защиты были действительно одинаковыми.

В следующем предложении говорится об исключении боевых и наградных выплат при расчете дохода для назначения пособий на детей. Также предлагается восстановить действие полиса ОМС на время отпуска военнослужащих. При этом неважно - плановый это отпуск или по болезни. Таким образом, участники спецоперации смогут проходить лечение в гражданских больницах и поликлиниках.

Также, по мнению членов группы, следует снять ограничения по военной ипотеке. В настоящее время на нее имеют право рядовые и сержанты, отслужившие 36 месяцев. Кредит выплачивается из госбюджета.

Турчак заявил, что трехлетнее ограничение необходимо снять для участников СВО. Также он считает, что нужно сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет.

Наконец, рабочая группа предложила законодательно расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.RU, Андрей Турчак рассказал, что отдельным направлением работы группы по вопросам СВО является совершенствование правовой базы мобилизационной экономики. Кроме того, он предложил главе государства установить День ветерана боевых действий 1 июля.