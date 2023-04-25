Сокровища калининградских музеев: Белые богини из дворца на реке

Здание биржи строили с 1870 по 1875 год. Фото: Александр КАТЕРУША

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВ

Лет десять назад мы отправились с этнографической экспедицией в дикие дебри, на заросшую лесами российско-польскую границу. Там, возле границы, вблизи этих роскошных лесов, где находились охотничьи угодья вначале кайзера Вильгельма, стоит усадьба Байнунен. Вернее, стояла, потому что сегодня от некогда богатого имения остались рожки да ножки – маленький флигель в неоклассическом стиле и огрызок романской башни из красного кирпича.

Мраморные шедевры из коллекции Байнунен. На переднем плане «Голова богини». Фото: Платон ЕГОРОВ

До войны Байнунен был примечательным местом, его называли «прусским Версалем». Владелец имения Фриц фон Фаренхайд был большим любителем классического искусства. Пока друзья и коллеги гонялись за оленями и кабанами по Роминтской пуще, он по крупицам собирал коллекцию античного искусства. Конечно, на подлинники Фидия и Лисиппа у прусского юнкера денег не было, но вот на отменного качества копии хватало. Фаренхайд построил настоящий дворец на окраине леса и насытил интерьеры репликами античных скульптур.

Куда делось все прежнее богатство, теперь уже никто не знает, однако судьба одной скульптуры нам доподлинно известна. Речь идет о статуе Большой Геркуланки, копии римской скульптуры девушки из древнего города Геркуланума, погребенного в начале новой эры лавой Везувия.

В 90-е годы прошлого века разграбление усадьбы Байнунен входило в завершающую фазу, оставались какие-то крохи, в том числе и Геркуланка. Новый владелец поместья, весьма далекий от искусства, решил от скульптуры избавиться: нашел коллекционера, договорился о цене. Но вот беда - у коллекционера не было машины, чтобы увезти скульптуру… Коллекционер откопал в закромах памяти какого-то своего старого приятеля, с которым не виделся тысячу лет. И еще бы не виделся, но у приятеля была машина. Словом, коллекционер договорился с приятелем, что тот поможет коллекционеру с транспортировкой тяжелой мраморной скульптуры. Однако приятель с машиной оказался тем еще фруктом. Он приехал за скульптурой на час раньше условленного времени, погрузил Геркуланку в кузов и скрылся в неизвестном направлении. Коллекционер же, еще раньше лишившись денег, остался с носом.

Приятель с машиной навсегда растворилась во времени, а Геркуланка внезапно возникла на рынке Калининграда, в том его глухом углу, где продавали и продают всякое антикварное барахло. Долго скульптура там не стояла - ее довольно быстро купила одна дама, которая позже открыла антикварный магазин в башне Врангеля, что на берегу Верхнего озера. Геркуланка из Байнунен лет пять, а может, и больше украшала внутренний дворик старинной крепости. Посетители антикварного магазина подходили к скульптуре, дотрагивались до носа девушки и уходили просветленными: считалось, что прикосновение к Геркуланке приносит если не полное счастье, то удачу. А еще помогает завести детей.

Но идиллия в какой-то момент закончилась, и Геркуланку из Байнунен обнаружили на сайте объявлений «Авито». Скульптура могла исчезнуть в неизвестном направлении, но ей повезло: Геркуланку выкупил Калининградский музей изобразительных искусств, и сейчас она украшает один из экспозиционных залов.

Впрочем, одной лишь Геркуланкой богатства музея не ограничиваются.

НЕ ТОЛЬКО БИРЖА

- Возможно, главное наше сокровище – это здание, - говорит Лада Сыроватко, ученый секретарь Музея изобразительных искусств. – Одно из самых красивых в Калининграде.

Возможно, и самое красивое. И очень необычное для Кенигсберга. Судите сами: в городе, где все или почти все было заполнено краснокирпичной готикой, в 1875 году появляется дворец на реке в стиле североитальянского Ренессанса. По словам Лады Сыроватко, для архитектора Генриха Мюллера создать здание именно в таком стиле было своего рода отдушиной. Германская готика, надо думать, тогда многим надоела и Мюллеру в том числе.

Лада Сыроватко. Фото: Платон ЕГОРОВ

Во дворце расположилась Кенигсбергская торговая биржа, по длинным галереям засновали дельцы, зашуршали купюры и облигации. Правда, уже тогда, на заре существования здания, рядом со стопками акций поселилось искусство.

- Ведь биржа здесь работала до полудня, а потом в отдельной галерее проходили художественные выставки, - продолжает Лада Сыроватко. – Здесь демонстрировались работы Гюстава Курбе, Эдуарда Мане, Клода Моне, возможно, Василия Верещагина…

Здание биржи серьезно пострадало во время войны, но в отличие от множества других домов его решили восстановить. Калининградцы со стажем прекрасно помнят, что еще относительно недавно бывшая биржа имела голубые стены, и в ней располагался дворец культуры молодежи, или сокращенно – ДКМ. Многие здание так называют до сих пор. Однако уже несколько лет здесь музей, который переехал во дворец на берегу Преголи из советской постройки на Московском проспекте, где все было, мягко говоря, не очень приспособлено для демонстрации высокого искусства.

«МОЩНЕЙШИЕ ФОНДЫ»

В бывшей бирже – другое дело. Сами интерьеры настраивают на мысли о прекрасном. А когда подробно познакомишься с содержанием музейной коллекции, от прекрасного не не спрятаться не скрыться. Во всяком случае, заряд искусства получишь надолго.

Начинаются интересные вещи буквально с фойе. Здесь можно увидеть роскошные фотографии в большом разрешении – и советского периода, и немецкие.

- В наших фондах - мощнейшая фотографическая коллекция, передающая хронику городской жизни, - говорит Лада Сыроватко.

В кадре – биржа и прочие достопримечательности города. Например, некогда роскошный Зеленый мост с высоченной надвратной башней (его снесли перед строительством эстакадного моста), который детально описывали посещавшие Кенигсберг наши знаменитые соотечественники – Карамзин, Болотов… Или петляющая среди высоких домов, похожая на трещину улица Французская, находившаяся возле Нижнего пруда, который до войны носил имя Королевского. На этой улице, кстати, некогда стоял дом одного из выдающихся кенигсбержцев – Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Создателю «Щелкунчика» и «Песочного человека» в музее посвящена отдельная поразительная экспозиция, с которой мы непременно познакомимся позже. А пока вернемся в фойе.

Образцы произведений из бронзы и гипса. Фото: Платон ЕГОРОВ

В центре обширного зала – изящная скульптура из белого мрамора, изображающая, кажется, античную богиню. Но нет, не богиня, а смертная девушка. Правда, очень красивая.

- Это «Купальщица» Станислауса Кауэра, одного из ведущих скульпторов Кенигсберга. Он создал для города более сотни произведений. Все знают памятник Шиллеру и фонтан «Путти», - продолжает свой рассказ Лада Сыроватко. – А у нас имеется около десяти работ автора, это самая крупная коллекция в России.

ЦАРСТВО МРАМОРА И КАРТИН

Музей обладает крупнейшей в стране коллекцией графики другого известного художника из Восточной Пруссии – импрессиониста Ловиса Коринта. А если говорить о работах Генриха Вольфа, еще одного художника-графика из Кенигсберга, то по количеству его произведений Музей изобразительных искусств лишь чуть-чуть не дотягивает до уровня Британского музея.

- Но коллекция пополняется, постоянно ищем, что-то находим и приобретаем, - говорит Лада Сыроватко.

То есть, кажется, в обозримой перспективе Британский музей можно и обойти.

С работами Коринта и Вольфа, а также произведениями Кауэра, Кете Кольвиц, Артура Дегнера и других мастеров из Кенигсберга (хотя не только) можно ознакомиться в Белом зале музея, где развернута экспозиция «Калининград – Кенигсберг: мост над временем». Вместе с творениями довоенных мастеров – картины калининградских художников. Например, коллекция уникальных документаций руин Кенигсберга, созданная профессиональным архитектором Арсением Максимовым. Или работы художников-переселенцев первого поколения: Михаила Пясковского, Александра Балабаева, Адольфа Шевченко и других.

Вообще же в Белом зале собрана богатейшая коллекция скульптуры, графики, живописи, декоративного искусства. Но в первую очередь обращаешь внимание на расположенные в центре зала античные скульптуры. Точнее, почти античные, потому что большинство из них являются копиями. Однако хоть и копии, но – изумительные! И к тому же имеющие за белоснежными мраморными плечами интересные истории.

- Вот, обратите внимание на эту изящную голову из белого мрамора, она раньше украшала поместье Байнунен, - показывает Лада Сыроватко скульптуру, стоящую в самом центре и привлекающую к себе самое пристальное внимание. – Римский оригинал был найден на Капитолийском холме, а в конце XVIII века этот оригинал оказался в России – в коллекции графа Шувалова. Затем появились копии и одна из них в конце концов и оказалась в поместье Байнунен.

Лада Сыроватко признается, что искусствоведы долго думали, кого изображает скульптура. И вначале полагали, что богиню Диану, так ее и атрибутировали. Но, оказывается, заблуждались:

- Внимательно изучив детали одеяния, эту версию отвергли, и сейчас она у нас называется просто – «Голова богини».

Всего в экспозиции музея представлено шесть работ из коллекции поместья Байнунен. Здесь же стоит и едва не потерявшаяся безвозвратно Большая Геркуланка, которую сегодня может увидеть каждый.