«Я с вас теперь не слезу»: Алиханов раскритиковал спортплощадку, на которую потратили 6,5 млн

Вопросы возникли и к самой площадке, и к окружающей территории.

Во время оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 25 апреля, случился скандал. Губернатор Антон Алиханов рассказал, как два года назад к нему обратился парень с просьбой обустроить детскую спортивную площадку в поселке Нахимово Полесского района. Тогда были выделены 6,5 млн через субсидию, и площадку вроде как сделали. Но, как оказалось, история не закончилась.

- В апреле ко мне обратился этот же молодой человек и сообщил, что сделано не совсем то, на что мы выделяли деньги, и уже идет разрушение площадки, - сообщил глава региона.

Свой отчет по этому вопросу на совещании представили министерства контроля и минспорта, которые проверили объект в Нахимово. Инспекция-то все и выявила.

- Работы были приняты и оплачены в полном объеме еще в октябре 2022 года. Но гарантийный срок 5 лет, - отметила министр регионального контроля Елена Серая.

Она рассказала, что для строительства площадки администрация почему-то выбрала участок «с очень сложным рельефом, что привело к удорожанию проекта в части земельных работ».

- Пришлось много земли выбирать, много завозить дополнительно. Участок имел большой уклон, и был завезен очень большой объем песка для выравнивания. Ну, по документам, по крайней мере. Им пришлось экономить на других конструктивных элементах. Это неправильный выбор, - резюмировала министр, отметив, что администрация заменила одни виды работ на более дешевые.

Серая показала фото парковки, вымощенной плиткой, к которой почему-то нет подъезда и вообще дороги.

- Непонятно, для чего она сделана в целом, - возмутилась министр.

Так выглядит парковка, к которой... нет нормальной дороги.

Елена Серая также раскритиковала качество скамеек, установленных на площадке, и сам способ их установки – лавочки даже не забетонировали.

На стойке детского игрового комплекса проверяющие зафиксировали трещины, сколы, заусеницы, нарушение красочного покрытия. Словом, все плохо.

Тут же выяснилось, что рядом, буквально впритык, есть старая площадка с уже выровненным грунтом. Но участок находится в частной собственности, и разместиться на нем не получилось - не смогли или не захотели договориться с хозяином.

- Рядом в ужасном состоянии бывшая детская площадка. А дети продолжают там кататься. Это угроза для жизни и здоровья, - сказала Серая.

Министр спорта Наталья Ищенко указала на отсутствие спортивной разметки и неправильно установленные баскетбольные кольца – их поставили прямо над футбольными воротами.

- С подрядчиком работа проведена, замечания будут устранены, - прокомментировал глава администрации Полесского муниципального образования Александр Троян.

- Каким образом бывшая детская и спортивная площадка попали в частную собственность? - заинтересовался Антон Алиханов.

- Это наследие 90-х, - быстро ответил глава администрации.

Такой ответ губернатора явно не устроил, тем более что затем он узнал, что и бывший Дом культуры теперь тоже в частной собственности – власти арендуют там помещение под библиотеку, а остальное здание просто пустует. При этом другого Дома культуры в поселке нет.

Здесь настроение губернатора совсем уж испортилось. Он попросил в таких случаях выкупать здания и использовать их. Ну а дальше перешли к нервному разбору строительной части вопроса.

- Я выделил 6,5 миллиона рублей. Я просто вижу площадки, которые делаются по линии минспорта, минстроя за 3-4 миллиона рублей: они красивые и выглядят более привлекательно, чем эта, - заявил Антон Алиханов, глядя на фотографии из презентации. – Я рассчитывал, давая вам поручение, сделать там спортивную детскую площадку. И что вы на эти деньги не парковку будете делать и не четыре с половиной миллиона тратить на земельные работы. Что такое 4,5 миллиона для земельных работ? Сколько стоит КамАЗ песка? Ну что, надо было эти деньги тратить на то, чтобы вынимать оттуда какой-то грунт? А что плохого было в том грунте? Я не пойму. Зачем вы выбирали такое место? Сделали бы с другой стороны поселка! Это просто дискредитирует и мои поручения, и власть вообще.

По словам губернатора, к качеству конструкций на площадке тоже большие вопросы.

- Мне этот парень [житель поселка] присылал фотографии: уже все треснутые деревянные элементы, все в занозах. Понятно, что никто там заниматься не будет, когда там просто повредить себя можно. В общем, за реализацию – два! Но я с вас теперь не слезу. Любой каприз за ваши деньги, и это должно приобрести совсем другой вид. Меняйте элементы, что хотите делайте, - потребовал губернатор.

Заодно глава региона обратил внимание на то, в каком состоянии находится вся территория. Хлама и мусора там столько, что и говорить стыдно.

- Что там все валяется - какие-то шины, снесенные бетонные столбы лежат? Вам самому не стыдно? Уберитесь хотя бы, - обратился губернатор к главе района.

Александр Троян сидел молча и не сказал больше ни слова.

- Вам губернатор дал шесть с половиной миллионов. Вы туда хоть раз поехали? Невозможно, когда такой бардак вокруг, говорить: «Посмотрите, какую мы площадку сделали». Вокруг свинарник! – заявил Алиханов.

В итоге губернатор поручил вплотную заниматься площадкой и уборкой. Так что интересно теперь, как из ситуации выкрутится администрация.