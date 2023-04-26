В Немане рухнула часть крыши дома, жильцы сообщают о неизвестном толчке

Потенциально опасных предметов в ходе осмотра не обнаружили. Фото: klops.ru

ЧП в Немане произошло около 17.00 во вторник, 26 апреля. Как сообщает klops.ru, в трехэтажном доме на улице Луговой рухнула часть крыши. Жильцы утверждают, что перед этим ощутили мощный толчок.

«Несколько домов будто тряхануло, стены закачались. В крыше большая дыра прямо посередине, будто пробило шифер, и балкон разрушился. Официально нам не говорили, что произошло, но все обсуждали, что на крышу что-то упало», - цитирует издание одну из жительниц пострадавшего дома.

На место оперативно прибыли спасатели, полиция и Росгвардия, которые выставили оцепление. Спустя некоторое время приехал автобус, в который пустили погреться жильцов дома.

Произошедшее прокомментировали в правительстве Калининградской области.

- Жильцам дома ничего не угрожает. Потенциально опасных предметов в ходе осмотра обнаружено не было, - сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.