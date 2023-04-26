Как в Калининграде устанавливали и сносили памятники вождям

Сталин простоял здесь до 1961 года. Теперь на этом пьедестале возвышается монумент «Мать-Россия». Фото: Архив автора

Такой монумент по определению должен был стать памятником № 1 для всей области. И стоять он мог, конечно, только на самом видном месте. В связи с чем в 1951 году началась реконструкция площади Победы. В частности, снесли старые трибуны, располагавшиеся возле нынешней мэрии, построив новые – в центре площади. А увенчать их должен был постамент с бронзовой фигурой отца народов.

Процесс затянулся, сделать все при жизни Сталина не успели – 5 марта 1953-го он умер. Но зато посмертный монумент стал словно бы воплощением строк, которые написал поэт Николай Грибачев и которые тогда были у всех на устах:

Партия родное держит знамя,

Ей вручаем мысли и сердца.

Сталин умер – Сталин вечно с нами!

Сталин – жизнь, а жизни нет конца!

Монументальная рокировка

На открытие, состоявшееся 29 апреля 1953-го, собралась огромная толпа. И вот белое покрывало торжественно опускается с памятника… Это была копия знаменитой работы народного художника СССР Евгения Вучетича, которая стояла на Волго-Донском канале. Причем отливалась копия для Калининграда в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) под руководством самого Вучетича. В общем, солидный, достойный памятник. И ставили его в самом сердце нового советского города, как говорится, на века.

Безусловно, не у всех это вызвало радость. Но даже самые ярые ненавистники Сталина не могли и подумать, что всего через три года начнется борьба с культом личности. И в свете этого в 1958-м на «лобном месте» в Калининграде Сталина решат заменить Лениным. Причем требовалось успеть провернуть это к 7 ноября – к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Чтобы уложиться в срок, исполнители пускались на ухищрения. Так, бронзового Ильича (работа народного художника Грузинской ССР Валентина Топуридзе) на Мытищинском заводе художественного литья делали для другого города. Однако там затянули с оплатой заказа, и калининградцам удалось «перекупить» уже готовое изваяние.

Сталина указали перенести туда, где ныне возвышается монумент «Мать-Россия». Где же быстро взять для него постамент? Выручил Светлогорск. Там тоже надумали установить памятник Ленину, но, узнав о проблеме коллег из областного центра, согласились отдать пьедестал. Правда, заказанный для небольшого курортного города Ильич был в два раза меньше, чем вожди в Калининграде. Соответствующих размеров оказался и постамент. Так что выкручивались и тут, оперативно изготовив дополнительные гранитные блоки-вставки.

А когда под покровом ночи, чтобы меньше привлекать внимание, Сталина начали снимать с постамента на площади, его уронили. Случайно или специально? Как бы там ни было, рухнув, фигура раскололась на две части, которые пришлось еще и спешно сваривать.

Решили сплеча судьбу Ильича

Ленина на сталинском постаменте открыли 4 ноября 1958-го. На многотысячном митинге о том, что еще накануне тут была другая скульптура, никто из выступавших, естественно, не упоминал. А Сталина на новом месте вообще не «переоткрывали» – вроде как он там всегда стоял.

Впрочем, зря вся эта суета была. Ибо уже в 1961 году перенесенный с площади памятник снова демонтировали, пустив пять с половиной тонн бронзы на запчасти для трамваев. Второй сталинский постамент, повторимся, заняла «Мать-Россия». Вот только водрузили ее туда лишь в 1974 году. А до этого больше десяти лет у всех на виду стоял постамент с торчащей арматурой, вызывая «нездоровые разговоры».

В 1958 году бронзовый Ильич был водружен на бывший сталинский постамент. Но и он не смог удержаться на «лобном месте» города. Фото: Архив автора

Ну а на «лобном месте» не удержался и Ленин. В 2004 году, когда в рамках подготовки к 750-летию города здесь началась реконструкция, его убрали – якобы временно. А потом вдруг выяснилось: памятник нарушает гармонию обновленной площади. Хотя считается, что в действительности судьбу его решил храм, построенный за ним.

И начали думать – куда ж его? Наконец в 2006 году объявили: будет стоять перед Домом Советов. Пьедестал соорудили. Однако в последний момент опять передумали. С тех пор там торчит пустой постамент, удивляя непосвященных (видимо, уже недолго осталось – учитывая ожидающийся вскоре снос Дома Советов). А монумент-бомж обрел прописку лишь спустя еще год возле Дома искусств. И в этом случае даже открытие устроили – 22 апреля 2007-го, в день рождения Ленина. Хотя праздничный митинг был больше похож на акцию протеста: народ выражал недовольство в связи с изгнанием памятника с площади.

И еще. Когда в 2004 году трибуны с пьедесталом, где сперва стоял Сталин, а потом Ленин, стали разбирать, выяснилось, что при их строительстве вовсю использовались надгробия с кладбищ Кенигсберга. На некоторых даже надписи остались.

Могло ли быть что-то всерьез и надолго на подобной основе?

При возведении трибун с пьедесталом на площади Победы вовсю использовались плиты с немецких могил. Фото: Архив автора

30 лет назад:

Философия до востребования

В 1993 году на бывшей подпорной стенке Королевского замка повесили памятную доску – копию той, что пропала после 1945 года. На ней по-немецки и по-русски написано самое известное изречение Канта: «Две вещи наполняют душу все новым и растущим восхищением и благоговением по мере того, как задумываешься над ними все глубже и дольше: звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

И вдруг шесть лет назад доска исчезла. Кое-кто успел даже решить, что ее украли, сдав в металлолом. Однако на самом деле она «переехала» в историко-художественный музей. В 2017 году еще вовсю велись раскопки останков замка (хорошо все-таки, что мы не знаем будущего), причем география их постепенно расширялась. И когда доска стала мешать археологическим работам, ее демонтировали, передав на временное хранение в музей.

На снимке, сделанном весной 1993-го, виднеющийся на заднем плане собор еще стоит в руинах. А всего через пять лет там уже заработал музей Канта. Фото: Архив автора

Какова же ее дальнейшая судьба? Вообще она должна была вернуться на прежнее место – после реконструкции Центральной площади. Но там все еще в стадии осмысления…