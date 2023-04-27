«Это же новый центр Калининграда!»: На Октябрьском острове построят 22-этажный жилой комплекс

Эксперты назвали архитектуру домов интересной, стильной и смелой.

Архитектурный проект будущего жилого комплекса на Октябрьском острове обсудили в среду, 26 апреля, на заседании градостроительного совета. Два огромных многоквартирных дома появятся у калининградского филиала Государственной Третьяковской галереи.

Проект рассматривали не первый раз - ранее его обсуждали и представители правительства, и архитекторы. На этот раз общая дискуссия должна была поставить точку в вопросе будущего этой части острова.

ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ЕВРОПУ

Александр Кубасов, калининградский архитектор и автор проекта, учел ранее высказанные пожелания и замечания и постарался придать зданиям более выразительные силуэты.

- Мы попробовали ориентироваться на мировые аналоги, расположенные в схожих градостроительных ситуациях: в Орхусе и Копенгагене в Дании, а также во Франции. Мы ввели понятие «дом-квартал» и решили сделать фасады более цельными, сомасштабными окружающей застройке: филиалу Третьяковской галереи, стадиону, Театру оперы и балета, - объяснил Кубасов. - Было принято решение об изменении этажности в сторону уменьшения до 76,7 метра, 22 жилых этажа плюс офисный с «антресолью» одного дома и 67,6 метра, 19 жилых этажей и один офисный этаж второго дома.

Авторы проекта постарались максимально гармонично вписать объект в нынешнюю и будущую застройку Острова.

Также поменялся подход к парковке в зданиях – вместо одного уровня теперь предлагается сделать два, несколько просторнее предыдущих.

- Первый дом-квартал построен на сочетании темной восьмиэтажной части и возвышающейся над ней светлой части с переменной этажностью. Дом состоит из секций разных этажей. Южный фасад раскрывается на реку Преголю, имеет выразительную структуру, большую площадь остекления, каждая квартира имеет открытый балкон или остекленную лоджию. Фасад, обращенный к эстакадному мосту, более аскетичен: крупные членения, контрастные сочетания материалов, - рассказал архитектор, отметив, что каждая квартира верхних этажей второго дома-квартала будет иметь выход на террасу с панорамным видом. Будут здесь и балконы, и интересные фасадные решения: в отделке - крупноформатные панели, керамика, кирпич, плитка.

«ЭТО НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ!»

Первым проект поддержал архитектор Олег Васютин.

- Очень радует, что эта территория насыщается нестандартными архитектурными образами и происходит концентрация того, что мы можем назвать современным хорошим комплексом в Калининграде. Вот он! – довольно проговорил он. - Результат очень хороший. Все логично, оправданно и системно, друг за друга «держится» и образует комплекс. На будущее – хотелось бы, чтобы город не упускал такую возможность делать такого же качества оставшиеся два квартала на этой территории. Так мы получим современный Калининград, новый центр Калининграда! И отсюда будет идти ватерфронт дальше, в центр города, к Рыбной деревне…

С коллегой согласился и советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. Он предложил немедля согласовать проект.

- Мы наблюдаем новую для Калининграда типологию «дом-квартал». Это новое градостроительное и архитектурное явление. Отрадно наблюдать, последить, как это будет реализовано с точки зрения экономики, транспорта, удобства и комфорта, - отметил Генне. – Дома большие, но на улице присутствует человеческий масштаб. Нет ощущения Гонконга. Логистика так предусмотрена, что мы получаем потенциал для прогулочных пространств по периметру всех домов. Это очень важно для развития территории.

Прогулочные пространства предусмотрены по периметру всех домов.

Другие эксперты также поддержали, работа всем понравилась. Теперь всем не терпится увидеть реализацию смелых идей. Мол, пора совершить качественный скачок и хуже делать многоквартирное жилье в городе просто нельзя.

- В прошлый раз я расстроился – это были огромные пирамиды в архитектуре советского периода. Сейчас смотрится совсем по-другому. Развертка со стороны реки очень убедительна. Фасады проработаны хорошо. Все это вызывает чувство удовлетворения, - сказал Олег Копылов и вдруг добавил ложку дегтя: – Но давайте быть честными. Такая архитектура жилых мегакомплексов – отмирающая архитектура, реликтовые вещи… Как будет остров застраиваться в дальнейшем? Сколько там процентов жилья будет? Кто-то ограничивал это? Или это будет современная Сельма? И вот вы все друг друга поздравляете с проектом. Но вообще-то жильем никто в мире не формирует городскую среду, это низменная утилитарная функция. Формируют театрами, музеями, банками, вокзалами. Мы расстраиваться должны. А радоваться должен застройщик, получивший этот участок и забабахавший там 20 этажей!

Копылову напомнили, что существует мастер-план и чисто жилой процент застройки на острове небольшой. Преобладает жилая и общественно-деловая застройка, 50 на 50.

Главный архитектор Калининграда архитектуру домов назвал интересной, стильной и смелой. Фасады после строительства подсветят, и все должно быть действительно красиво. Скоро начнется разработка благоустройства прилегающей территории, которая составляет улицы и дороги, набережную и часть пространства под мостом.

Общим решением проект жилого комплекса был одобрен к реализации.