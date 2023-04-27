Лучший молодой воспитатель России-2023: «Дети называют меня мамой»

В садике Татьяна работает третий год и параллельно заочно учится в Томском государственном педагогическом университете. Фото: Александр КАТЕРУША

Воспитатель ясельной группы детского сада № 51 Чкаловска Татьяна Некрасова одержала победу во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». «Комсомолка» побывала в садике, в котором работает Татьяна, и во время тихого часа пообщалась не только с победительницей, но и всеми, кто помог ей оказаться на пьедестале.

Мы ждем молодежь

…Татьяна Некрасова вот-вот появится в кабинете заведующей детским садом. Пока ждем героиню дня, руководитель садика Маргарита Ерошевич поделилась наболевшим.

- Самая большая тревога сегодня у нас с коллегами – сложности в формировании педагогической смены. Единицы, кто целенаправленно получают педагогическое образование, идут работать в дошкольные учреждения, кто делает все, чтобы состояться в профессии воспитателя. Наша Татьяна Некрасова – одна из таких. Но вот ее напарница, тоже недавняя выпускница педагогического колледжа, поработала немного и написала заявление об увольнении. Объясняет свое решение тем, что эта работа не совсем то, чем бы она хотела заниматься, - говорит Маргарита Ерошевич.

- Какой средний возраст воспитателей в вашем саду?

- У нас 45 специалистов трудится. Около 700 воспитанников. Средний возраст педагогов - 36-45 лет. Это, безусловно, замечательный период для работы, творчества, профессионального успеха. Но нам очень нужна молодежь.

- Знаете, что вокруг профессии воспитателя говорят? Ответственность огромная, а зарплаты маленькие.

- Это миф! Далеко ходить не будем. Про Татьяну нашу скажу. Да, она - большая труженица, помимо основной работы ведет кружок по робототехнике, который требует дополнительной подготовки. Но и ее месячный доход - более 45 тысяч рублей. Вы хотите сказать, что для начинающего специалиста такая зарплата – маленькая? Дело совсем в другом. Такие как Татьяна – это люди, изначально желающие трудиться, изначально понимающие, что просто не будет, изначально готовые преодолевать профессиональные неудачи и относиться к этому как к драгоценному опыту.

- Что вы с коллегами еще делаете для того, чтобы молодой педагог не ушел?

- Для нашей команды - и административной, и педагогической - появление Татьяны в коллективе, если хотите, - вызов. Не скрою, когда я ее впервые увидела, первая мысль была: «Ребенок. Будем воспитывать». Да, мы с коллегами очень многое делаем для того, чтобы Татьяна закрепилась в профессии. Помогаем, подсказываем, учим, критикуем. Думаю, что коллеги меня поддержат: победа Тани в конкурсе – это в том числе и результат наставничества, результат нашего коллективного участия в ее выступлении. Я нашу Татьяну называю «дочь полка».

- Вы молодого педагога Татьяну Некрасову уже хорошо изучили. На ваш взгляд, что самое ценное лично для нее в победе на конкурсе?

- Она себя победила.

В ясли

А вот и Татьяна! Юная, хрупкая и очень застенчивая.

- Детский сад № 51 для работы выбрала сама, - призналась лучший молодой воспитатель России. – Родом я из Нестерова. После окончания педагогического колледжа в Черняховске хотела перебраться в Калининград. Надо было определяться с местом работы. Не поверите, все просто - мне понравился именно этот детский сад. И здесь я работаю третий год. Параллельно заочно учусь в Томском государственном педагогическом университете. Живу в Чкаловске. Жилье снимаю.

- С каким возрастом вы работаете?

- У меня ясельная группа. Это дети с 2 до 3 лет.

- Все дети уже умеют держать ложку? Пользоваться горшком?

- В сентябре с этими вопросами было много сложностей, на сегодня могу сказать, что все дети – молодцы, за учебный год многому научились, стали самостоятельными.

- Как они к вам обращаются? По имени-отчеству еще сложно ведь?

- Одна девочка по имени-отчеству, несколько человек: «Таня», но большинство: «Мама».

- На руки просятся?

- Конечно, они совсем еще маленькие.

- Успеваете ли вы уделять внимание каждому малышу?

- Да, с малышами много времени требуется и на уход, и на присмотр, но мы все время с ними узнаем что-то новое, закрепляем знания. Сегодня, к примеру, мы изучали цвета, учились ориентироваться в пространстве: верх-низ, слева-справа.

- Вы производите впечатление мягкого и застенчивого человека. Как же вы справляетесь с требовательными родителями? Кто с утра приходит в группу со списком претензий…

- Моя профессиональная задача – сделать все, чтобы конфликта не было, перевести диалог в конструктивное русло.

Учеба счастью не помеха

- На всех этапах конкурса вас очень поддержал коллектив. Но в финале вы были один на один с педагогическими задачами. Как справились?

- Победа для меня – неожиданность!.. Одно из конкурсных испытаний - это решение проблемной ситуации. В моей задаче мальчик все время мешал детям готовиться к утреннику, потому что знал и проговаривал слова за всех. Я предложила назначить этого ребенка на роль суфлера. То есть он отвечал за подсказки слов песен, стихотворений во время репетиций и выступления детей. Самым сложным конкурсным испытанием для меня стало участие в панельной дискуссии на тему, как совместить счастливое детство с высокой мотивацией к обучению.

- Такое совмещение реально?

- Вполне! Одно другому вообще никак не мешает.

- Поступали ли вам предложения от столичных работодателей? Финал конкурса проходил в Москве, наверняка вас кто-то заметил…

- Нет, не поступало никаких предложений. Если честно, я и сама этого не хочу. Я своих не брошу.

СПРАВКА «КП»

14 апреля в Московском городском педагогическом университете состоялась церемония награждения абсолютных победителей Всероссийского финала конкурса «Педагогический дебют-2023».

Конкурс организует Ассоциация лучших школ под патронатом комитета Государственной думы по просвещению, при содействии Минпросвещения России, при поддержке ведущих педагогических вузов страны.

Конкурс проходил по восьми номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник». В борьбу за победу в конкурсе включились 1192 участника из 70 регионов страны. Среди победителей – воспитатель Татьяна Некрасова из Калининграда.