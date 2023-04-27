Призраки прошлого за спиной Ленина: что мешает преобразить главную площадь Черняховска

Если задумки удастся воплотить в жизнь, территория вокруг памятника Ильичу заметно преобразится.

Появившийся пару лет назад в центре Черняховска исторический квартал с отреставрированными домами и улицами сразу же стал пользоваться бешеной популярностью у посещающих город туристов. Неудивительно, что местные власти захотели развить успех, обратив свои взоры на две тамошние площади – Ленина и Театральную, которые также решили преобразить. Как и в 2019 году, расчет при этом делается на федеральный грант, который положен в случае победы на Всероссийском конкурсе Минстроя РФ по созданию комфортной городской среды. Черняховская администрация провела свой – причем международный - конкурс, определила победителя, и по прошествии некоторого времени тот представил проект реконструкции обоих объектов.

Желанное преображение

Что вполне естественно, наибольшее внимание при этом привлекает к себе площадь Ленина – главная в райцентре, традиционное место проведения митингов, демонстраций и Дней города. Сегодня она выглядит примерно так, как когда-то выглядела площадь Победы в Калининграде: безбрежное пространство, на котором глазу не за что зацепиться. Присутствуют, правда, две доминанты в лице стоящих почти напротив друг друга памятников Ленину и Барклаю-де-Толли. Но конный герой Наполеоновских войн расположен все-таки чуть в глубине прилегающего сквера. А пеший вождь мирового пролетариата как-то теряется на фоне разросшихся за его спиной деревьев. В общем, хотелось бы чего-то большего.

Проектировщики, собственно, это и предлагают. Тут тебе и большая пешеходная зона, и вместительная автопарковка, и арт-объект на месте утраченной уже в советские времена кирхи с покет-парком (это такое небольшое уединенное пространство для отдыха) рядом, и даже воссоздание исторического квартала вдоль также утраченной улицы Альтер Маркт.

Один из покет-парков, которые должны появиться после реконструкции.

Если немного конкретнее, вдоль площади Ленина в перспективе может быть воссоздан периметр исторической застройки - как сказано в аннотации к проекту, с «насыщением ее предложениями и услугами». Проще говоря, пока проект будет рассматриваться и утверждаться (а это дело долгое), предлагается установить временные павильоны. Часть из них могла бы использоваться как кафе или сувенирные лавки, а другие представляли бы собой открытые общественные пространства под навесами. Облик конструкций из дерева, стекла и металла должен вызывать ассоциации с безжалостно уничтоженными в прошлом зданиями вокруг Рыночной площади Инстербурга.

Так площадь выглядит сейчас... Фото: vk.com

...а такой ее представляют в будущем авторы проекта.

Преобразиться должен и сквер за спиной Ильича, ныне, по сути, представляющий собой большой пустырь. По проекту там появится археологический маршрут - тропа с информационными стендами, картами, видовыми площадками. Кроме того, формируются т. н. зоны активностей, в том числе танцплощадка и летний кинотеатр.

Археология неизбежна

Концепция обустройства площади Ленина и сквера за ней была представлена на состоявшемся 17 февраля экспертном круглом столе. И сразу же вызвала у специалистов целый ряд вопросов и замечаний, которые не исчезли и к моменту археологической конференции, прошедшей месяц спустя.

- Есть определенная схема производства работ в городской застройке, - объясняет заместитель директора Научно-производственного центра по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области Иван Хихля. - В первую очередь проектировщик должен понимать, какие обременения распространяются на находящиеся в его распоряжении земельные участки: начиная от наличия инженерных коммуникаций, сетей связи, зон с особыми условиями использования, по экологии, по защите объектов культурного наследия. Если брать нашу сферу – какие на участке имеются выявленные объекты культурного наследия, каковы их охранные зоны. Всю эту информацию необходимо отразить в предварительной концепции. Если говорить о проектировке с нуля, нужно учитывать необходимость археологических изысканий – на начальном этапе это археологические разведки. В рассматриваемой ситуации они с вероятностью в 99 процентов приведут к необходимости постановки на учет выявленного объекта культурного наследия в тех границах, в которых будут проводиться.

В том, что археологи непременно обнаружат в районе площади Ленина мощный культурный слой, сомнений нет абсолютно ни у кого (см. «Вглубь истории»). Больше того, уверенно прогнозируется, что археоразведчики наткнутся и на фундаменты довоенных построек, располагавшихся на улицах, ныне скрытых под двухметровым слоем балласта. (Кстати, если, проходя по современной улице Партизанской, внимательно смотреть себе под ноги, можно увидеть фрагменты старых мостовых, уходящих в толщу земли.) Проектировщики попытались предусмотреть эту возможность, оговаривая, что все планируемые ими павильоны имеют неглубокие фундаменты.

Перспективы и парадоксы

- Если в границах выявленного объекта археологии планируются какие-либо работы, законодательство предусматривает четкий алгоритм действий, - отвечает на это Иван Хихля. - Это разработка раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта, проведение историко-культурной экспертизы раздела, его утверждение в Службе охраны памятников и реализация заложенных в нем мероприятий. В рассматриваемом случае это благоустройство – соответственно, нужно представлять себе, что конкретно под ним понимается. И в зависимости от перечня и характеристик видов намеченных работ определять мероприятия по обеспечению сохранности. Если работы предполагаются в границах балластного слоя – можно ограничиться археологическим наблюдением. Если же затрагивается культурный слой, то это уже полноценные археологические раскопки.

Замдиректора НПЦ справедливо отмечает: многое будет зависеть от того, что именно заказчик в лице муниципалитета захочет видеть на этой площадке. Одно дело просто благоустроить территорию, озеленив ее, наметив контуры тропиночной и дорожных сетей, предусмотрев элементы малых архитектурных форм. И другое – желание шагнуть немного дальше (вернее, глубже), заложив перспективу для археопарка.

Таким образом, сложилась несколько парадоксальная ситуация. Разработчики проекта хотят найти какие-либо детали, которые усилили бы его инвестиционную привлекательность. Один из самых верных вариантов – обеспечить непреходящий интерес туристов, поскольку численность местного населения попросту не обеспечит достаточно высокий трафик. Так что идея с застройкой площади Ленина «под старину» с обустройством в сквере археопарка действительно выглядит привлекательной. Но потенциальных инвесторов как раз и могут отпугнуть практически неизбежные расходы на археологию при любой мало-мальски значимой стройке. И хорошо, если к моменту подачи проекта на конкурс удастся каким-то образом разрешить это противоречие.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник управления культуры Черняховского муниципального округа Влада Смирнова:

- На площади Ленина администрация желала бы видеть благоустроенное пространство, которым можно было бы пользоваться как пешеходной зоной и которое было бы привлекательно для посещения. Это место должно быть интересно и черняховцам, и властям города, и его гостям, и потенциальным инвесторам. Бюджеты таких маленьких городов, как наш, построены таким образом, что деньги на столь масштабные проекты можно ожидать исключительно из федеральных источников. И если не удастся выиграть грант, от переустройства площади Ленина, а также Театральной площади, к сожалению, придется отказаться – по крайней мере, на время.

ВГЛУБЬ ИСТОРИИ

Фахверковые склады, жилые дома и два орденских трактира

На что могут наткнуться археологи при раскопках в историческом центре бывшего Инстербурга

До сих пор неизвестно точно, когда именно в районе современной площади Ленина в Черняховске возникло поселение прусского племени надрувов под названием Шпарге.

Возможно, на южном берегу реки Чернуппе у ее впадения в Арзе (Ангерапп, Анграпа) селились и предшественники надрувов, которые пришли сюда в VI веке. Как гласит легенда, владел этой областью Надро - четвертый сын легендарного вождя пруссов Видевута.

Рыцари Тевтонского ордена покорили Надровию к 1274 году, возведя на северном берегу Чернуппе полевое укрепление, на месте которого в 1336 году вырос замок Инстербург. Деревушку Шпарге облюбовали колонисты сначала из Германии, несколько позже – из Литвы, Шотландии, Швейцарии, Австрии. Чернуппе неподалеку от ее впадения в Ангерапп перекрыли дамбой и обустроили водяную мельницу. Соответственно, и образовавшийся пруд назвали Мельничным (а вот сегодня он - Замковый). На перекрестье путей с востока на запад и с юга на север сформировалась площадь, ставшая первоначально местом торговли зерном и изделиями ремесленников. В 1541 году разросшееся поселение получило частичные рыночные привилегии как «местечко Инстер», а еще 42 года спустя маркграф Георг Фридрих фон Ансбах даровал ему Учредительную привилегию по Кульмскому праву – так появился город Инстербург.

Между прудом и торговой площадью еще в орденские времена была проложена улица, предположительно в середине XVIII века названная Шприценштрассе (Пожаронасосная) из-за находившегося на ней пожарного депо. Одним из старейших зданий на ней считался Журавлиный трактир, который впервые упоминается в документах 1446 года – одноэтажное строение с мансардой под двускатной крышей и фигурой журавля на коньке.

После археологической конференции краевед Галина Каштанова-Ерофеева провела для желающих экскурсию по бывшей Шприценштрассе. Фото: Игорь Самарин

На северной стороне Шприценштрассе поначалу в основном проживали ремесленники, на южную сторону выходили дворы с фахверковыми складами и амбарами владельцев домов на Марктплац (Рыночная площадь, с 1860 года Альтер Маркт – Старый Рынок, с 1946 года - Первомайская площадь, с 1960-го - площадь Ленина). Шприценштрассе пересекалась с не менее старой Мюленштрассе, занимавшей часть «большой дороги» с севера на юг – от рынка до Мюленштрассе и Мюлендамм (нынешняя улица Партизанская). Последняя вела к Шлосштрассе (современная улица Замковая). На Мюленштрассе в орденские времена появился свой трактир, прозванный Селедочным по фамилии первого владельца – Херинга.

Между Мюленштрассе и рекой пролегали Прегельштрассе (сейчас это улица Прегельная) и Лютерише-кирхен-штрассе (не сохранилась), названная так благодаря соседству с церковью Лютера постройки 1610-1612 годов. От Шприценштрассе к Замковому пруду вело несколько переулков с одинаковым названием – Тайхгассе, что значит «Прудовый», из которых сохранился один – ныне Водопроводный.

Многие здания исторического центра превратились в руины после налета английской авиации в июле 1944 года, затем пострадали в ходе боевых действий и от пожара в январе 1945-го. В советское время фабричные здания были восстановлены, до 1990-х в них функционировали кожевенный завод и химчистка.

В 2001 году на участке между бывшими Кенигсбергерштрассе и Шприценштрассе сотрудники Института археологии РАН вели археологические раскопки, в ходе которых был обнаружен мощный культурный слой, включающий напластования XIX-XVI веков и интереснейшие артефакты.

Галина КАШТАНОВА-ЕРОФЕЕВА, секретарь Черняховского историко-краеведческого общества «Седьмая земля».